У Києві чоловік рік труїв свою цивільну дружину, щоб заволодіти її заощадженнями: його судитимуть, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть 67-річного чоловіка, який упродовж тривалого часу підсипав отруту в їжу своїй цивільній дружині, внаслідок чого вона померла. Після її смерті він привласнив усі її заощадження та автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік труїв дружину, з якою прожив понад 20 років

Під час досудового розслідування встановлено, що 60-річна киянка останній рік свого життя постійно хворіла. Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка — у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту.

Усього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору - двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось, зазначили в прокуратурі.

Що встановила експертиза?

Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що саме викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч із нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом понад 20 років.

Як ідеться в ухвалі суду, після смерті жінки її чоловік наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу.

Згодом чоловік претендував на майно померлої, однак спадкоємицею квартири й автомобіля стала сестра жінки. Її рідні припустили, що до раптової хвороби та смерті може бути причетний цивільний чоловік киянки.

Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали в їжу.

Справу направили до суду

Розслідування встановило, що впродовж тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Він підсипав їй хімічну речовину, що містить у своєму складі сполуки талію.

Після її смерті він забрав усі заощадження померлої — близько 20 тисяч доларів — та машину Suzuki, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

Обвинувальний акт щодо 67-річного чоловіка направили до суду. Йому інкримінують умисне вбивство цивільної дружини та незаконне заволодіння її автомобілем — п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою.

Топ коментарі
+23
Ну і лікарі!!! А ще при житті зробити аналіз на токсини у крові не додумалися??? Повна байдужість лікарняного персоналу.
20.01.2025 15:24 Відповісти
+14
от ніколи не знаєш з якою гадюкою живеш поруч..., це ж треба, 20 років поруч, а йому потрібні були тільки 20 тисяч доларів та авто...
20.01.2025 15:30 Відповісти
+12
35 років живу з дружиною вже. Тоже шось підсипає в тарілку. Бо тільки гладшаю. І лисію. І зуби випадають.
20.01.2025 15:35 Відповісти
Скотиняка.....
20.01.2025 15:21 Відповісти
20.01.2025 15:23 Відповісти
От би де-кого з ОПи у цій мотузці побачити...
20.01.2025 15:30 Відповісти
Ачого лише -декого? ..
21.01.2025 19:56 Відповісти
А він шо не знав, що у неї є сестра, а він всього лиш цивільний співмешканець? Ну гроші ладно, вона може їх вдома кешем тримала, а квартира, машина? І взагалі, невже сестра не підозрювала шо це падло її травить? А лікарі в яких вона лікувалась?
20.01.2025 15:24 Відповісти
Це тільки в серіалах про доктора Хауса лікарі все знають.
20.01.2025 15:32 Відповісти
Це тільки в серіалах про доктора Хауса лікарям є якесь діло до справ пациента.
20.01.2025 15:44 Відповісти
Лікарі бувають дуже різними. Переважна більшисть з них -нормальні люди.
20.01.2025 18:00 Відповісти
Так. В серіалах про доктора Хауса.
20.01.2025 18:03 Відповісти
Ну і лікарі!!! А ще при житті зробити аналіз на токсини у крові не додумалися??? Повна байдужість лікарняного персоналу.
20.01.2025 15:24 Відповісти
Які аналізи, їх щас зовсім не роблять. Лікування по телефону. Е- лікування ж
20.01.2025 16:13 Відповісти
Жінка у лікарні періодично лежала. Який телефон???
20.01.2025 16:20 Відповісти
Я десь про жінку писав? Взагалі сімейний лікар пише лікарняний не роблячи навіть аналізів
20.01.2025 19:23 Відповісти
Лікарі зараз в ВЛК бабло косять.
20.01.2025 18:06 Відповісти
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может я сам?
- Вот давайте не будем самолечением заниматься!
20.01.2025 19:09 Відповісти
Ого,вот это терпение ,целый год яд подсыпать .......Он сам мог быстрее окочуриться ...
20.01.2025 15:29 Відповісти
Мразота.
20.01.2025 15:30 Відповісти
от ніколи не знаєш з якою гадюкою живеш поруч..., це ж треба, 20 років поруч, а йому потрібні були тільки 20 тисяч доларів та авто...
20.01.2025 15:30 Відповісти
35 років живу з дружиною вже. Тоже шось підсипає в тарілку. Бо тільки гладшаю. І лисію. І зуби випадають.
20.01.2025 15:35 Відповісти
Візьміть за правило: Зранку - кекс, а ввечері - секс. Не будете гладшати. Щодо облисіння і випадіння зубів - це до іншого спеціаліста.
20.01.2025 15:52 Відповісти
Іншого спеціаліста я знаю. Господь Бог. Відміряв людині всього декілька десятків років. З невблаганною системою старіння.
20.01.2025 15:57 Відповісти
20.01.2025 17:18 Відповісти
Шукайте молоду.Гарантую за рік мінус 20 кіло,а потім проблеми зубів та лисіни перестануть турбувати.
20.01.2025 16:07 Відповісти
Як про молодицю дізнається дружина, то проблеми із зубами у Міхала тільки посиляться. Щодо лисини, то, боюся, що вона у нього з"явиться і на лобку.
20.01.2025 16:18 Відповісти
Дружині запропонувати сєкс втройом.
20.01.2025 16:31 Відповісти
Тут виникає гендерна проблема: яка стать буде третім номером??
20.01.2025 16:35 Відповісти
20.01.2025 17:24 Відповісти
старий дурень скільки тобі самому лишилось ?
20.01.2025 15:36 Відповісти
Надивився "Слідство вели..." з Каневським. Теж була така серія, де баба труїла всіх підряд тим талієм
20.01.2025 15:56 Відповісти
Не ну, какая выдержка у мужика, 20 штук - 20 лет...
20.01.2025 16:21 Відповісти
Тримати його по шию в гівні і обсцикати тричі на день, аж поки не подохне, вже пропонували?
20.01.2025 16:29 Відповісти
четвертувати тварину!
20.01.2025 17:17 Відповісти
де він взяв талій???
21.01.2025 00:26 Відповісти
а вы с какой целью интересуетесь?
21.01.2025 06:11 Відповісти
А де написано про талій?
10.02.2025 20:12 Відповісти
жах!
23.01.2025 03:55 Відповісти
 
 