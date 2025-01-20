У Києві чоловік рік труїв свою цивільну дружину, щоб заволодіти її заощадженнями: його судитимуть, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть 67-річного чоловіка, який упродовж тривалого часу підсипав отруту в їжу своїй цивільній дружині, внаслідок чого вона померла. Після її смерті він привласнив усі її заощадження та автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік труїв дружину, з якою прожив понад 20 років

Під час досудового розслідування встановлено, що 60-річна киянка останній рік свого життя постійно хворіла. Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка — у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту.

Усього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору - двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось, зазначили в прокуратурі.

Що встановила експертиза?

Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що саме викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч із нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом понад 20 років.

Як ідеться в ухвалі суду, після смерті жінки її чоловік наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу.

Згодом чоловік претендував на майно померлої, однак спадкоємицею квартири й автомобіля стала сестра жінки. Її рідні припустили, що до раптової хвороби та смерті може бути причетний цивільний чоловік киянки.

Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали в їжу.

Справу направили до суду

Розслідування встановило, що впродовж тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Він підсипав їй хімічну речовину, що містить у своєму складі сполуки талію.

Після її смерті він забрав усі заощадження померлої — близько 20 тисяч доларів — та машину Suzuki, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

Обвинувальний акт щодо 67-річного чоловіка направили до суду. Йому інкримінують умисне вбивство цивільної дружини та незаконне заволодіння її автомобілем — п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою.

