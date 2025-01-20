До Києва прибув спікер парламенту Литви Скверняліс. ФОТОрепортаж

У понеділок, 20 січня, спікер Сеймасу Литовської Республіки Саулюс Скверняліс прибув із візитом до України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом. Ціную, що візит до Києва один з перших після обрання на посаді голови Сеймасу. Це підтвердження, що після виборів надпартійна підтримка України залишається", - зазначив він.

За його словами, під час зустрічі йшлося про подальшу міжпарламентську співпрацю, підтримку Литвою Формули миру та Плану перемоги.

Спікер ВР висловив вдячність за військову, гуманітарну і політичну допомогу, яку Литва надає Україні з початку повномасштабної війни.

"Окремо наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів агресора для відбудови України. Адже у російських дронах досі знаходять західні комплектуючі", - зауважив він.

Також Стефанчук показав литовській делегації наслідки атаки росіян по центру Києва 1 січня.

"Почув запевнення від колеги, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на підтримку 0,25% свого ВВП, а також у нашому євроінтеграційному курсі", - зауважив він.

Своєю чергою голова Сеймасу запевнив, що Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені, а Росія має бути покарана, "у Заходу не повинно бути ілюзій, що країна-агресорка насититься та зупиниться сама".

