788 3

До Києва прибув спікер парламенту Литви Скверняліс. ФОТОрепортаж

У понеділок, 20 січня, спікер Сеймасу Литовської Республіки Саулюс Скверняліс прибув із візитом до України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Саулюсом Сквернялісом. Ціную, що візит до Києва один з перших після обрання на посаді голови Сеймасу. Це підтвердження, що після виборів надпартійна підтримка України залишається", - зазначив він.

За його словами, під час зустрічі йшлося про подальшу міжпарламентську співпрацю, підтримку Литвою Формули миру та Плану перемоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський та начальниця Штабу оборони ЗС Канади Каріньян обговорили підвищення спроможностей української ППО

Саулюс Скверняліс прибув із візитом до Києва 20 січня

Спікер ВР висловив вдячність за військову, гуманітарну і політичну допомогу, яку Литва надає Україні з початку повномасштабної війни.

"Окремо наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів агресора для відбудови України. Адже у російських дронах досі знаходять західні комплектуючі", - зауважив він.

Також Стефанчук показав литовській делегації наслідки атаки росіян по центру Києва 1 січня.

"Почув запевнення від колеги, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на підтримку 0,25% свого ВВП, а також у нашому євроінтеграційному курсі", - зауважив він.

Своєю чергою голова Сеймасу запевнив, що Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені, а Росія має бути покарана, "у Заходу не повинно бути ілюзій, що країна-агресорка насититься та зупиниться сама".

Читайте також: Очільниця МЗС Словенії Файон прибула із візитом до Києва. ФОТО

візит (1655) Київ (20051) Литва (2521) Скверняліс Саулюс (12) Стефанчук Руслан (781)
Стефанчук як завше - "2 в 1"!
показати весь коментар
20.01.2025 15:58 Відповісти
Пусть посмотрит этот Сквернялис как украинская власть с неимоверным мужеством стойко переносит тяготы и лишения военного времени.Пусть еще Колыван свозит его на квартиру тещи,у которой он снимает угол.
показати весь коментар
20.01.2025 16:20 Відповісти
Фамилия, конечно, как из Ильфа и Петрова. Сквернялис.
показати весь коментар
20.01.2025 16:00 Відповісти
 
 