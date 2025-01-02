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ВР (14832) Київ (19122) пошкодження (160) Стефанчук Руслан (739) Повітряні атаки на Київ (690) Шахед (573)

Унаслідок атаки РФ на Київ 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі ВР, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Під час дронової атаки Росії у середу, 1 січня, по центру Києва вибухова хвиля пошкодила, зокрема, адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"1 січня цього року Росія здійснила цинічну атаку по центру Києва. Внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким", - написав він.

Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради

За його словами, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі Верховної Ради.

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Стефанчук зазначив, що у середу на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки атаки. Нині триває оцінка завданих збитків.

"Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів", - додав він.

Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради
Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради
Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради
Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради
Атака РФ на Київ 1 січня: були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради

Атака РФ на Київ 1 січня

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України.

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Автор: 
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Топ коментарі
+24
Стефанчук мав організувати оборону адмінбудівель. Депутати-95 мали стояти шеренгою і кусками асфальту збивати дрони.
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02.01.2025 19:31
+19
Для мене це добра новина. Нагадування покидькам з ВР -"Слугам урода", "Майбаху", "ОПЗЖОПАМ" (чи как там тварини бойко наразі називаються на службі слуг урода) - що в нас війна і вони теж смертні суки... Припиняйте падли красти на війні, займіться реальними справами... До ОП це теж відноситься.
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02.01.2025 19:34
+17
Коли ******** цих дармоїдів - це мабуть той єдиний випадок коли я на стороні шахедів
З мінами пройоб, з 155ю бригадую - пройоб, на сході - *****.
А вони ролс-ройси скуповлюють суки і живуть як в Бога за пазухоб
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02.01.2025 19:38
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Стефанчук мав організувати оборону адмінбудівель. Депутати-95 мали стояти шеренгою і кусками асфальту збивати дрони.
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02.01.2025 19:31 Відповісти
Та вони вже свою долю з відновлення підраховують, та дірки для медальок свердлять..
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02.01.2025 19:50 Відповісти
Стефанчук мав головою думати а не черевом... Тоді б в нас власне виробництво ракет ПВО хоч було... А його немає... І це маючи Південмаш, який Сатану виробляв та багато чого.... З 2019 року минуло більше 5 років.... **** нормальні мінометні міни зробити не можуть, хоча це питання життя і смерті...
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02.01.2025 20:04 Відповісти
Для мене це добра новина. Нагадування покидькам з ВР -"Слугам урода", "Майбаху", "ОПЗЖОПАМ" (чи как там тварини бойко наразі називаються на службі слуг урода) - що в нас війна і вони теж смертні суки... Припиняйте падли красти на війні, займіться реальними справами... До ОП це теж відноситься.
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02.01.2025 19:34 Відповісти
Безпілотники долітають до центру Києва, а нам вішають локшину про 95% ефективність ППО.
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02.01.2025 19:35 Відповісти
Заради правди - якщо кожного дня десятками шахедів та ракетами одне місто бомбити - це ні яке ПВО не витримає. Це неможливо технічно наразі. Тим більше в нас ПВО, а ПРО майже немає... ПРО це функція Петріот... тобто баллістику можуть тільки вони збивати та й те обмежено.. А шахеди беруть массовістю..
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02.01.2025 20:01 Відповісти
это уже центр принятия решений! ввечері буде єдина незламна потужна історична відповідь! Немедленно отправить муки Сирии!
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02.01.2025 19:36 Відповісти
Депутати "Слуг народа", "Майбаху" і "ОПЗЖОПАМ" тепер отримають посвідчення УБД ?
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02.01.2025 19:36 Відповісти
Та ви здивуєтесь потом - де вони його отримали... Ось колишній спікер ВР Плющ отримав посвідчення чорнобильця - одного разу в Славутич з'їздив.. І що?!
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02.01.2025 19:39 Відповісти
А прокурор Потебенько доїхав до шлагбаума, поставив відмітку,
повернувся до Києва і отримав посвідчення ліквідатора.
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02.01.2025 21:29 Відповісти
👍
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02.01.2025 19:40 Відповісти
про апарат верховної ради якось розмито. що саме там пошкоджено, змійовик, перегінний куб, ємкості з охолоджувачем, циркуляційні насоси,... це важливо! нарідні депутани ж волнуються, чи буде їм що сухою мівіною закусювати?
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02.01.2025 19:37 Відповісти
Прямо сьогодні виходить новина, що на зарплату чиновників Покровська, благоустрій, теплопостачання та інше планується витратити десятки і даже сотні мільйонів гривень... це на місто, яке знеструмлене, без води, опалення, рашисти його оточують і знаходяться у 3х кілометрах... Думаю ВР це заслужила... не всі але монобільшість та прихлебателі точно.
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02.01.2025 19:37 Відповісти
Коли ******** цих дармоїдів - це мабуть той єдиний випадок коли я на стороні шахедів
З мінами пройоб, з 155ю бригадую - пройоб, на сході - *****.
А вони ролс-ройси скуповлюють суки і живуть як в Бога за пазухоб
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02.01.2025 19:38 Відповісти
Це означає шо всім видадуть ордени та медалі ?
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02.01.2025 19:40 Відповісти
Арахамія нарешті протрезевіє і отримає УБД. Стефанчук отримає Героя України, а ОПЗЖ отримає налогові послаблення..
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02.01.2025 19:49 Відповісти
ЄС не дадуть, 300% гарантії
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02.01.2025 21:21 Відповісти
Шоб Стефанчука винесло вибуховою хвилею з Верховноі ради - це ж які бімби мають бути
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02.01.2025 19:43 Відповісти
Це не бімби потрібні - це кримінальні справи потрібні...
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02.01.2025 19:53 Відповісти
а ви взагалі нащо потрібні. для прикриття філії фсб під рясами неголених попів, для порятунку опзж , для діяльності СІЗОШНОГО шуфрича в укр парламенті ,трохи не туди прилетіло.
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02.01.2025 19:44 Відповісти
Всім співробітникам адміністрації ВР - УБД (учасники бойових дій) + 100 000 грн
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02.01.2025 19:44 Відповісти
А саме погане у цій новині те, що у ВР та ОП точно вікна фанерою та плівкою не забьють, як наприклад мешканцям Херсона, Сум, Харкова, Покровська (це в кращому випадку). Я думаю що скоро всі вікна будуть і в ВР і ОП стояти нові... причому по ціні цільнозолотих з крісталлами сваровськи. Робимо ставки хлопці та дівчата.
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02.01.2025 19:47 Відповісти
Їдальню ВР не пошкодили?
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02.01.2025 19:49 Відповісти
А навіщо?! Ви Стефанчука бачили та Арахамію?! Стефанчук там все давно з'їв, а Арахамія давно весь бар випив..
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02.01.2025 19:55 Відповісти
над столовой петриот -стефанчуки за этим следят
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02.01.2025 20:05 Відповісти
Продовжуйте переводити бійців з ППО до піхоти. Не чіпайте 16 тис поліцейських охорони і продовжуйте створювати поліцію у школах 20 тис., бо їм не можна воювати. Просто ЗЕнії оборони!
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02.01.2025 19:57 Відповісти
не дай бог стрельнут по стефанчуку- верховную раду никогда не отмоют
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02.01.2025 20:03 Відповісти
Саме погане - через втрату більшості чиновників і депутатів з ВР та ОП - Україна тільки виграє. Це моральнна дилемма..Ось наприклад - ну хто буде ридати по Марьяні Безумній?! Хто поплаче по Сефанчуку, який свою діяльність у ВР почав з оформлення компенсації з держбюджету оренди житла у своєї тещі?! Хто поплаче по покидьку Татарову, який повинен у в'язниці сидіти за взятки та бути люстрований за вірну службу Януковичу?! Хто поплаче по Бойко чи депутані слуг уроду Богдану Яременку, який своє депутатство з замовлення хвойд прямо з залу ВР?!
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02.01.2025 20:11 Відповісти
это правда, не то что не заплачут- праздник будет, народ порвет все баяны
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02.01.2025 20:36 Відповісти
Татаров начебто чеченців і дагестанів мочив калашом , недалеко офісу Зе ..
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02.01.2025 22:43 Відповісти
Ну всьо. Усі депутати отримають статус УБД і зеленський нагородить їх іменною зброєю.
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02.01.2025 21:14 Відповісти
Стефанчук - це обличче Верховної Ради.
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02.01.2025 21:31 Відповісти
Брехня- обличчя ВР це зеленський.... а стефанчук це така розжиріла версія вови криворогульного.
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02.01.2025 21:34 Відповісти
Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо.
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03.01.2025 00:13 Відповісти
Щось я не зрозумів. Москалі що, вирішили своїх посіпак у ВР вбити?
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02.01.2025 23:23 Відповісти
А як Стефанчук уцілів? Друзі попередили?
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02.01.2025 23:45 Відповісти
скиньтесь или продайте свои лайбы и почините.ведь /заработали/ .ШО НЕ?
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03.01.2025 04:55 Відповісти
 
 