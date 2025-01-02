Унаслідок атаки РФ на Київ 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі ВР, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

Під час дронової атаки Росії у середу, 1 січня, по центру Києва вибухова хвиля пошкодила, зокрема, адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"1 січня цього року Росія здійснила цинічну атаку по центру Києва. Внаслідок удару по житловому будинку загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким", - написав він.

За його словами, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі Верховної Ради.

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Стефанчук зазначив, що у середу на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки атаки. Нині триває оцінка завданих збитків.

"Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів", - додав він.











Атака РФ на Київ 1 січня

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України.

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