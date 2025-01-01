Атака РФ на Київ: загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур (оновлено)

Внаслідок ранкової атаки "Шахедами" на Київ загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина.

Про це повідомила у фейсбуку подруга родини Дар'я Душечкіна, інформує Цензор.НЕТ.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку", - зазначила вона.

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Пізніше міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що подружжя науковців вбила Росія під час ранкового обстрілу Києва.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур.

Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей. За даними МВС, рятувальна операція на місці удару ускладнена обвалом сходових клітин.