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Атака РФ на Київ: загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур (оновлено)

Ігор Зима

Внаслідок ранкової атаки "Шахедами" на Київ загинув доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима та його дружина.

Про це повідомила у фейсбуку подруга родини Дар'я Душечкіна, інформує Цензор.НЕТ.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку", - зазначила вона.

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Оновлена інформація

Пізніше міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що подружжя науковців вбила Росія під час ранкового обстрілу Києва.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур.

Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей. За даними МВС, рятувальна операція на місці удару ускладнена обвалом сходових клітин.

Автор: 
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Топ коментарі
+105
Знав його особисто. Недзвичайно щира, безкорислива і добродушна людина. Царство небесне душі.
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01.01.2025 20:11
+65
Все як і в 1920 …. Комуняцкі імперські виродки.
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01.01.2025 19:59
+61
Господи, забери мільйон маскалів за них.
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01.01.2025 20:15
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Все як і в 1920 …. Комуняцкі імперські виродки.
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01.01.2025 19:59 Відповісти
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01.01.2025 20:12 Відповісти
шо за молодик з ваадушивльонним **********?
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01.01.2025 20:17 Відповісти
В сусідний будинок, це не майже?
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01.01.2025 20:08 Відповісти
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01.01.2025 20:51 Відповісти
На цьому будинку здається башта була і я її на фото не бачу.
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02.01.2025 02:24 Відповісти
Знав його особисто. Недзвичайно щира, безкорислива і добродушна людина. Царство небесне душі.
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01.01.2025 20:11 Відповісти
Господи, забери мільйон маскалів за них.
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01.01.2025 20:15 Відповісти
Жили поруч с опою і не думали і не гадали що туди жахне.
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01.01.2025 20:25 Відповісти
Мобільних вогневих груп не хватає, зате ТЦК повно, на третій рік війни Шахед доліта до центру Київа, що за с.ка командує ППО Київа.
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01.01.2025 20:27 Відповісти
Могли й навмисно пропустити.
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02.01.2025 08:17 Відповісти
Так ДФТГ заважали,треба було розформовувати.
ДФТГ Свобода,місто Київ,тепер маємо результат таких "мудрих рішень"
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02.01.2025 18:20 Відповісти
.....Татаров відбувся легким переляком,чи його завчасно попередили?
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01.01.2025 20:39 Відповісти
Кадировців ганяв
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01.01.2025 21:18 Відповісти
як так тобто гидоту 95го кварталу ми захищається а золото нації ні мерзотна зелена влада
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01.01.2025 21:26 Відповісти
Нейробіолог це той, хто у стані війни створює нейроактивну зброю. Яка зовсім не поступається ядерній за ефектом ураження. Крапля Новічка в приклад.
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01.01.2025 21:31 Відповісти
Один дрон з літром нейроактивної речовини може відбити всяке бажання трясти Орєшниками. Ой, це ж конспірологічний наклеп на кінематограф глобального протистояння політичних систем.
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01.01.2025 21:51 Відповісти
Цвіт нації
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01.01.2025 21:38 Відповісти
RIP
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01.01.2025 23:07 Відповісти
Може прийшов час бахнути по мавзолею і по електриці міста?
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01.01.2025 23:17 Відповісти
Нахрена по мавзолею ? Потрібно бити по енергетиці, системам водопостачання та водовідведення, по можливості по мостах.
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02.01.2025 11:30 Відповісти
+1 по Зиккурату. Эта мумия там не просто для выставки лежит.
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02.01.2025 18:35 Відповісти
Знову фантазії про "уламки дрону зруйнували два поверхи"
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02.01.2025 00:26 Відповісти
Зрозуміло, що було прямо попадання. Будинок міцний, цегляний - які уламки?
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02.01.2025 10:40 Відповісти
За синєє небо!
За жовті поля!
За світ, у якому
нема москаля!!!
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02.01.2025 02:05 Відповісти
Який жах!
Я живу поруч (900м.) і був впевнений що не треба ховатись т.к. ППО захищає адмінспоруду преза і в тому числі і мене .
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02.01.2025 05:35 Відповісти
Я б додала, що не 1 мільйон, а + ще 145млн. Такі покидьки як росіяни не мають право проживати на планеті Земля. Це аморфні та зухвалі істоти.
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02.01.2025 08:11 Відповісти
харе розганяти кацапську пропаганду про "140 млн"! у 2010-му їх було 80 млн., після чого статистику засекретили. прогнох їхньої академії наук був 40 млн до 2030 року!
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02.01.2025 10:38 Відповісти
Сарана...
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02.01.2025 17:48 Відповісти
На його місці повинен був бути єрмак! без дружини і котика
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02.01.2025 10:40 Відповісти
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02.01.2025 11:22 Відповісти
Понятно что это была пиар-акция. Убежище под ЦК строили на случай атомной войны.
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02.01.2025 11:33 Відповісти
Сирени не для антуражу лунають
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02.01.2025 12:49 Відповісти
Царство Небесне обом! 😥😥😥
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02.01.2025 18:38 Відповісти
Убийцы.
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03.01.2025 08:18 Відповісти
 
 