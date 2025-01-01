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ППО (2928) Безугла Мар’яна (287) Повітряні атаки на Київ (690) Шахед (573) війна в Україні (1205)

"Шахеди" обійшли ППО та майже влучили в Офіс Президента. Це наслідок системних проблем, - Безугла. ФОТО

Шахед майже влучив в ОП

У новорічну ніч під час ворожої дронової атаки на столицю "Шахеди" змогли обійти ППО та майже влучили в Офіс Президента.

Про це у фейсбуку повідомила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) - вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі", - запевняє Безугла.

"Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?

Вікно 2025 року відкрилось, але воно дуже вузьке", - додала вона.

Також читайте: У Новий рік, в час миру і надії, Росія обрала насильство, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Безугла скрін

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей.


Безугла скрін

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Топ коментарі
+74
На жаль не долетіло...
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01.01.2025 17:53
+65
та президент ще більший совок ніж цей генерал ! а хто ж це призначив совкового генерала ?
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01.01.2025 17:57
+55
Безугла, подскажи Янелоху, пусть в ответ возьмёт кусок асфальта и вдарит им по кремлю.
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01.01.2025 17:58
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а по військових частинах,військових заводах,енергетиці,якось,не хочеться,жалко?
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03.01.2025 17:50 Відповісти
Хабадний саботаж інтегрований у методи глобалізації іманентно.
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01.01.2025 19:10 Відповісти
Жаль, що до тебе не долетіли...курво.
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01.01.2025 19:16 Відповісти
воно і не могло долетіти за визначенням!
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01.01.2025 19:47 Відповісти
Шахеди залітають з Чернігівської області. Родичі знову вночі чули. Але поменшало вогняних груп там теж. Хтось сьогодні писав, не знаю наскільки правда, що з Троєщини долетів на Печерська без щодної перешкоди. Так не повинно бути. Візьміть людей які не підлягають призову, і запросіть в мобільні групи. Сам би пішов. Стріляв колись давно непогано.
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01.01.2025 19:45 Відповісти
Візьміть людей які не підлягають призову
=========

Навіщо? Тисячі ветеранів із реальним бойовим досвідом, які отримали поранення і не можуть бути на передовій, але можуть і хочуть бути в мобільних групах

Я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо спливе, що якась частина мобільних груп просто на папері існує, а на ділі записані там прізвища родичів і блатних...
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02.01.2025 04:50 Відповісти
Прикро !
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01.01.2025 19:51 Відповісти
М-да... - "...веселится и ликует весь народ...", мабуть що вертольоти наїбнулись, чи ні? Що не кажи, а вміє Безпутна виїбнуться.
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01.01.2025 19:54 Відповісти
безугла - це членкіня зі штучним інтелектом! 🤣
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01.01.2025 19:56 Відповісти
Після такого коментаря, Мар'яні Безуглій вже можна оголошувати підозру у розголошенні (коректуванні) нальотів БПЛА на Київ! Читаючи такі коменти, рашисти вже мабуть планують нову масштабну БПЛА атаку?! Яка ж вона недолуга!!! Безугла мабуть не второпає, що все сказане, написане, зафіксоване, сфотографоване з місць влучань використовується ворогом як коректировка наступного удару!
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01.01.2025 20:32 Відповісти
Не хвилюйтеся. ***** ніколи не приб'є Херпіду. Іншого такого дебіла йому не знайти. Ну, хіба що притула такий самий))
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01.01.2025 21:18 Відповісти
Ї…чі зрадоботи вже задовбали. Збирайтеся тварюки і самі збивайте раз вам все не так.
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01.01.2025 20:40 Відповісти
Такі як ти тварюка що мови не знають?))
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01.01.2025 20:44 Відповісти
мало що є гірше за псевдопатріотизм та патріотофанатизм..
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01.01.2025 22:47 Відповісти
Вона ще жива?
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01.01.2025 21:06 Відповісти
Воно, курва, ще нас переживе.
На жаль.
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01.01.2025 21:11 Відповісти
Невже Мар'яша втікнула з дурки?! Хто лишив двері незамкненими?!
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01.01.2025 21:10 Відповісти
" Майже" - не рахується!!!!!
Та і що б з ними трапилось? Вони там і не бувають - що їм робити на робочому місці?)))
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01.01.2025 21:16 Відповісти
Так вже ж пояснили, чому обійшли ППО.

Цієї ночі противник застосував на Шахедах інший тип CRPA антен супутникової навігації.
Така антена нам вже зустричалась раніше, але цього разу вона ймовірно стояла на всіх Шахедах.

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01.01.2025 21:17 Відповісти
ПРИКРУТИЛИ СРАЦІ РУЧКУ. Ручка опинилась в сраці
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02.01.2025 14:53 Відповісти
Коментувати видристи Безумної можуть тільки такі ж самі безумні.
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01.01.2025 21:41 Відповісти
щирі співчуття загиблим благородним людям!! дуже сподіваюся, що наступного разу кацапи таки поцілять у правильні кабінети на вулиці банковій!!
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01.01.2025 22:06 Відповісти
Щоб перемогти потрiбна замiна влади. Тут нічого не поробиш.
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01.01.2025 22:15 Відповісти
жаль, що не влучили. Хотіли би - давно би влучили.
а так узурпація влади ОП та КабМіном Путіну якраз "на руку"..
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01.01.2025 22:45 Відповісти
Головна системна проблема, це зеленський і його компанія.
Провалив абсолютно все що можна: міжнародну політику, виробництво озброєнь та техніки, мобілізаційні заходи.
Про економіку взагалі мовчу.
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01.01.2025 22:51 Відповісти
Заваліть вже безумній гниді її пащу.
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01.01.2025 23:09 Відповісти
Ви всі довбодятли зелені! Всіх треба гнати до чорта...
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01.01.2025 23:12 Відповісти
Наслідки для України від прострочення та його саботажу щодо безпеки України з 2019 року!
Слава Україні!
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01.01.2025 23:39 Відповісти
Нікчемне життя пріпіздєнтіка теліпалося на волосину від наглої смерті від "той старани канфлікта".
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01.01.2025 23:46 Відповісти
Совків виженуть, а Залужного назад вженуть. А і це ще не підстава будувати бомбосховища.
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02.01.2025 00:21 Відповісти
Краще б вони дійсно в вашу зелену смердючу клоаку влучили, а не невинних людей вбивали!
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02.01.2025 00:33 Відповісти
Дзвіночок дуже гучний для Янелоха - пора змінювати позицію або командирів ППО...
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02.01.2025 00:57 Відповісти
А що такое,що з ******,марьяха?чи только вам,зеленим *********,можно брехати?сумно,що чуть не залетіло в кабінет до зеленого *****
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02.01.2025 01:16 Відповісти
У нас все верховне працює на рашу, виконується спецоперація кремля "слуга народа". Ось тільки українці надто вперті й не дають можливості виконати її до кінця, до ліквідації Української держави.
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02.01.2025 07:28 Відповісти
Це не "... наслідок системних проблем," - це просто хтось здав московитам карту ППО Києва, можливо і Безмозгла причетна.
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02.01.2025 08:29 Відповісти
Починати потрібно з язика тої бозмозглоі
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02.01.2025 09:28 Відповісти
Шкода що не влучили!
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02.01.2025 09:29 Відповісти
ОЙ!....ОЙ=ВЕЙ!
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02.01.2025 14:51 Відповісти
Ану повтори: путін - *****!
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02.01.2025 20:42 Відповісти
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