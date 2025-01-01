"Шахеди" обійшли ППО та майже влучили в Офіс Президента. Це наслідок системних проблем, - Безугла. ФОТО
У новорічну ніч під час ворожої дронової атаки на столицю "Шахеди" змогли обійти ППО та майже влучили в Офіс Президента.
Про це у фейсбуку повідомила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) - вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі", - запевняє Безугла.
"Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?
Вікно 2025 року відкрилось, але воно дуже вузьке", - додала вона.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей.
Будь ласка, зачекайте...
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Навіщо? Тисячі ветеранів із реальним бойовим досвідом, які отримали поранення і не можуть бути на передовій, але можуть і хочуть бути в мобільних групах
Я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо спливе, що якась частина мобільних груп просто на папері існує, а на ділі записані там прізвища родичів і блатних...
На жаль.
Та і що б з ними трапилось? Вони там і не бувають - що їм робити на робочому місці?)))
Цієї ночі противник застосував на Шахедах інший тип CRPA антен супутникової навігації.
Така антена нам вже зустричалась раніше, але цього разу вона ймовірно стояла на всіх Шахедах.
а так узурпація влади ОП та КабМіном Путіну якраз "на руку"..
Провалив абсолютно все що можна: міжнародну політику, виробництво озброєнь та техніки, мобілізаційні заходи.
Про економіку взагалі мовчу.
Слава Україні!