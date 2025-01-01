"Шахеди" обійшли ППО та майже влучили в Офіс Президента. Це наслідок системних проблем, - Безугла. ФОТО

У новорічну ніч під час ворожої дронової атаки на столицю "Шахеди" змогли обійти ППО та майже влучили в Офіс Президента.

Про це у фейсбуку повідомила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, не ракети, "Шахеди" обійшли ППО і влучили майже в Офіс Президента України. Це наслідок системних, задавнених проблем із військовим управлінням у ЗСУ: коли людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту, кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО в Києві досі не побудували (!) - вже не кажучи про інші міста. Доходить до абсурдних ситуацій по Україні, коли ті ж "Петріоти" ставлять у протилежний бік. Досі. Не переміщають. Досі", - запевняє Безугла.

"Цікаво, як сьогодні брехав Президентові Сирський. Невже ще діє? А якщо потрапить прямо в кабінет? Чи стане це тією "червоною лінією", після якої "совків" на чолі з російським за ментальністю генералом нарешті виженуть геть?

Вікно 2025 року відкрилось, але воно дуже вузьке", - додала вона.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей.



