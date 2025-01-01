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МВС (3471) Повітряні атаки на Київ (690) Шахед (573) війна в Україні (1205)

Через атаку РФ на Київ 2 загиблих, серед постраждалих - вагітні жінки. Рятувальна операція ускладнена обвалом сходових клітин, - МВС. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули 2 людини. Також відомо про 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, рятувальна операція триває у складних умовах - обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка. На місці перебувало керівництво МВС.

"росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Шахеди" обійшли ППО та майже влучили в Офіс Президента. Це наслідок системних проблем, - Безугла. ФОТО

наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року
наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року
наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року
наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року
наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року
наслідки атаки на Київ 1 січня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей.

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Топ коментарі
+22
В цей перший день нового року, від щирого серця бажаю путіну довгої смерті в муках. А кацапам, тим хто в Україні, того самого. І теж, від щирого українського серця.
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01.01.2025 18:30
+13
Невгамовна кацапська потвора.
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01.01.2025 18:29
+11
А де атака на моцкву, буданов?
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01.01.2025 18:43
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Невгамовна кацапська потвора.
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01.01.2025 18:29 Відповісти
В цей перший день нового року, від щирого серця бажаю путіну довгої смерті в муках. А кацапам, тим хто в Україні, того самого. І теж, від щирого українського серця.
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01.01.2025 18:30 Відповісти
Я собі це уявляю приблизно так - пилкою йому треба повільно відрізати копита, потім граблі і далі продовжити за допомогою сєкатора, плоскогубців, млолтка, дрильки, паяльної лампи, цвяхів, монтажної піни, і чогось іще,що я не придумав, але дивитись щоб швидко не здохло та підтримувати на транквілізаторах, і закінчити здоровенним кілком, а потім спалити все оте та злити в спртір, як аоно любить! І все це повинно відбуватись в прямому етері... А далі вже братись за скабєєвих, соловйових, і особливу увагу приділити зрадникам...
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01.01.2025 19:51 Відповісти
Про трепанацію незабудьте. Наввть без нареозу не помре.
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01.01.2025 20:55 Відповісти
За словами безуглої, влучили майже в ОПу, а постраждали не єрмаки з татаровими!
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01.01.2025 18:37 Відповісти
***** залякує нас. Україна без українців - це його мрія.
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01.01.2025 18:40 Відповісти
Він вбиває , а не "залякує". Це "залякує" придумали зелені гниди у 2022 році ...
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01.01.2025 19:17 Відповісти
Усіх українців він не зможе вбити, тому залякати, щоб повтікали всі зайві - це він і робить.
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01.01.2025 19:27 Відповісти
А єрмачня йому в цьому ********.
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01.01.2025 19:29 Відповісти
Цієї ночі противник застосував на Шахедах інший тип CRPA антен супутникової навігації.
Така антена нам вже зустричалась раніше, але цього разу вона ймовірно стояла на всіх Шахедах.

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01.01.2025 18:41 Відповісти
Чому Україна досі не скопіювала мопед?
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01.01.2025 18:46 Відповісти
що робити з цима антенами?
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01.01.2025 19:23 Відповісти
Не знаю как антенна, а вот звук двигателя совсем на шахед не похожий, более "звонкий"...
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02.01.2025 11:42 Відповісти
А де атака на моцкву, буданов?
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01.01.2025 18:43 Відповісти
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01.01.2025 19:07 Відповісти
Друзі,а коли ми останній раз чули про ракетні удари по Рашці? Здається їх не було вже кілька тижнів....До чого б це?
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01.01.2025 19:21 Відповісти
Удари по московії до сраки
Лише сама моцква має значення
Її мірняк має жити з тривогами щоночі
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01.01.2025 19:26 Відповісти
Боневтік війну вже закінчив. В черговий раз. Тому все і так. Гордон підтвердить))
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01.01.2025 19:47 Відповісти
Але ще не підстава будувати бомбосховища.
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01.01.2025 20:30 Відповісти
Атака РФ на Київ: загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина Джерело: https://censor.net/ua/n3528053
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01.01.2025 20:36 Відповісти
 
 