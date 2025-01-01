Через атаку РФ на Київ 2 загиблих, серед постраждалих - вагітні жінки. Рятувальна операція ускладнена обвалом сходових клітин, - МВС. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки в новорічний ранок у Києві загинули 2 людини. Також відомо про 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, рятувальна операція триває у складних умовах - обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка. На місці перебувало керівництво МВС.

"росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок атаки "шахедів" на Київ уламки впали у двох районах. Двоє загиблих. Кількість постраждалих зросла до 7 людей.