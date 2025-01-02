У Києві другу добу триває ліквідація наслідків атаки російських "шахедів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники вже другу добу розбирають завали будинку в Печерському районі столиці після атаки російських "шахедів" вранці 1 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко.
"Вже другу добу триває ліквідація наслідків, роботи не припинялись і вночі. Зараз на Печерську продовжує працювати техніка. Був на місці, особисто перевірив хід робіт", - зазначив Ткаченко.
Також у ДСНС розповіли, що рятувальники продовжують працювати на місці вчорашнього російського обстрілу у Печерському районі столиці
Внаслідок атаки тут загинули 2 людини, ще 4 постраждали.
"Надзвичайники ліквідували пожежі. Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.
Атака РФ на Київ 1 січня
Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.
Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.
Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.
Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України.
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потрібно усьому цивілізованому світу напружитись і випустити щось подібне ( відносно дешеве і настільки руйнівне) і засипати їми московію щоденно
самі подумайте щоб протистояти цьому лайну яку армію збивачів потрібно тримати по всій Україні