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ДСНС (4987) Повітряні атаки на Київ (690) Ткаченко Тимур (5)

У Києві другу добу триває ліквідація наслідків атаки російських "шахедів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники вже другу добу розбирають завали будинку в Печерському районі столиці після атаки російських "шахедів" вранці 1 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова КМВА Тимур Ткаченко.

"Вже другу добу триває ліквідація наслідків, роботи не припинялись і вночі. Зараз на Печерську продовжує працювати техніка. Був на місці, особисто перевірив хід робіт", - зазначив Ткаченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ 1 січня: пошкоджена будівля Національної спілки письменників України. ФОТО

Також у ДСНС розповіли, що рятувальники продовжують працювати на місці вчорашнього російського обстрілу у Печерському районі столиці

Внаслідок атаки тут загинули 2 людини, ще 4 постраждали.

"Надзвичайники ліквідували пожежі. Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня
Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня
Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня

Наслідки атаки РФ на Київ 1 січня

Атака РФ на Київ 1 січня

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

Також пошкоджено будівлю Національної спілки письменників України.

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Все таки ці шахіди дуже болісна зброя проти нас...
потрібно усьому цивілізованому світу напружитись і випустити щось подібне ( відносно дешеве і настільки руйнівне) і засипати їми московію щоденно

самі подумайте щоб протистояти цьому лайну яку армію збивачів потрібно тримати по всій Україні
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02.01.2025 11:11 Відповісти
 
 