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Атака РФ на Київ 1 січня: пошкоджена будівля Національної спілки письменників України. ФОТО

Внаслідок російської атаки 1 січня у Києві пошкоджено пам’ятку історії та архітектури - будівлю Національної спілки письменників України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко.

"Через обстріл московитів постраждала пам’ятка історії та архітектури – приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" – написав Дорошенко.

Спілка письменників

За його словами, свого часу у приміщенні працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які на фронтах Другої світової війни боролися з нацизмом. 

"Тепер будинок письменників понищив злочинний рашизм. Але доведеться путінській Росії за все відповідати, як це сталось із гітлерівською Німеччиною!", – додав Дорошенко.

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах. 

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки.  Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки. 

Внаслідок  атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

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Мене мучить одне питання - чому до сих пір стоїть неушкодженим мацква - сіті і кремль ?!!!
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02.01.2025 08:33 Відповісти
Так ясно: чому? Тому , що по своїх вони не хочуть стріляти. Їх все влаштовує - през. нелигітимний, не треба щось змінювати, робити вибори, короче кажучи чекати від цих покитьків щось хороше може лише повний олігофрен.
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02.01.2025 08:40 Відповісти
не мучайся дурню - у нас немає такої кількості засобів враження і у мацкви набагато сильніше ПВО
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02.01.2025 11:11 Відповісти
Немцы в Киеве столько не рарэзрушили, сколько недоимперцы кацапские... Правда в Липках куда ни попади - история...
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02.01.2025 09:18 Відповісти
У тому є якась логіка (тарасо-бульбівська). Та спілка - то було стійло, куди загнали письменників, щоб над ними був компартійний контроль. Москва її породила, Москва її розбила… А будиночка шкода, хоча, здається, відремонтувати його ще можна.
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02.01.2025 11:08 Відповісти
Какое дивное кафе там было во дворе...
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02.01.2025 11:25 Відповісти
 
 