Атака РФ на Київ 1 січня: пошкоджена будівля Національної спілки письменників України. ФОТО

Внаслідок російської атаки 1 січня у Києві пошкоджено пам’ятку історії та архітектури - будівлю Національної спілки письменників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко.

"Через обстріл московитів постраждала пам’ятка історії та архітектури – приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" – написав Дорошенко.

За його словами, свого часу у приміщенні працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які на фронтах Другої світової війни боролися з нацизмом.

"Тепер будинок письменників понищив злочинний рашизм. Але доведеться путінській Росії за все відповідати, як це сталось із гітлерівською Німеччиною!", – додав Дорошенко.

Нагадаємо, зранку 1 січня Київ атакували ворожі безпілотники. Уламки впали у двох районах.

Ворожі дрони влучили у житловий будинок: двоє загиблих. 6 постраждалих, серед них - дві вагітні жінки. Рятувальна операція тривала у складних умовах - обвалилися сходові клітки.

Внаслідок атаки загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця Олеся Сокур.

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