Постачали мікрочипи для російських ракет на понад 600 тис доларів: викрито українські компанії, які допомагали державі-агресору, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які в обхід міжнародних санкцій постачали в росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанії, що входять до міжнародної корпорації, заснованої в РФ. Вона виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються в навігаційних системах ракет типу "Х-101", "Калібр" і "Іскандер-К", а також у дронах-камікадзе, РСЗВ "Торнадо-Г" і вертольотах Ка-52.

За даними СБУ, фігуранти розробили план систематичного постачання електронних компонентів до РФ. Продукцію купували в Україні та за кордоном, відправляли до компанії на Близькому Сході, яка перебуває під санкціями, а звідти - до російських підприємств військово-промислового комплексу, зокрема АТ "СпецТехМаш".

Як повідомляється, улітку 2022 року через схему до РФ було переправлено понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на суму понад $600 тисяч. Використання українських мікрочипів підтверджено експертизою уламків російських ракет і дронів.

Під час обшуків виявлено речові докази, зокрема й у одного із затриманих фігурантів, який має російський паспорт. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За цією ж статтею готується підозра іншим учасникам схеми.

Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дезертирство підлеглих та корупція: СБУ про затримання екскомандира 155-ї бригади Рюмшина. ФОТОрепортаж