18 214 49

Постачали мікрочипи для російських ракет на понад 600 тис доларів: викрито українські компанії, які допомагали державі-агресору, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які в обхід міжнародних санкцій постачали в росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ викрила компанії, які постачали мікрочипи до рф для ракет і дронів

Йдеться про компанії, що входять до міжнародної корпорації, заснованої в РФ. Вона виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються в навігаційних системах ракет типу "Х-101", "Калібр" і "Іскандер-К", а також у дронах-камікадзе, РСЗВ "Торнадо-Г" і вертольотах Ка-52.

За даними СБУ, фігуранти розробили план систематичного постачання електронних компонентів до РФ. Продукцію купували в Україні та за кордоном, відправляли до компанії на Близькому Сході, яка перебуває під санкціями, а звідти - до російських підприємств військово-промислового комплексу, зокрема АТ "СпецТехМаш".

СБУ викрила компанії, які постачали мікрочипи до рф для ракет і дронів

Як повідомляється, улітку 2022 року через схему до РФ було переправлено понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на суму понад $600 тисяч. Використання українських мікрочипів підтверджено експертизою уламків російських ракет і дронів.

СБУ викрила компанії, які постачали мікрочипи до рф для ракет і дронів

Під час обшуків виявлено речові докази, зокрема й у одного із затриманих фігурантів, який має російський паспорт. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За цією ж статтею готується підозра іншим учасникам схеми.

Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

армія рф (18535) ракети (4153) СБУ (13281)
Топ коментарі
+36
Це вже дно якесь. Навіть бомби на голову таких тварюк не вгамовують.
показати весь коментар
20.01.2025 17:17 Відповісти
+24
Зеленський? Не створить.
показати весь коментар
20.01.2025 17:26 Відповісти
+20
Наши ракети клоуни заборонили. Не начасі. Можуть постраждати "дарагі рассіани".
показати весь коментар
20.01.2025 17:38 Відповісти
А вони у вишиванках були? Ні, ну тоді це вороги.
показати весь коментар
20.01.2025 17:16 Відповісти
Ти собачатник.
показати весь коментар
20.01.2025 18:55 Відповісти
Тебе це яким боком обходить?
показати весь коментар
20.01.2025 18:58 Відповісти
А чому ми не в НАТО ?
показати весь коментар
20.01.2025 17:17 Відповісти
Бо швайцарцям то не нато (( Що ти оцим своїм пердь хотів сказати ? Кацлер Німеччини -кацапський агент , і не тільки він , а ти тут пір'я розставив .
показати весь коментар
20.01.2025 17:39 Відповісти
Це вже дно якесь. Навіть бомби на голову таких тварюк не вгамовують.
показати весь коментар
20.01.2025 17:17 Відповісти
це просто бізнес та гроші й все..., деяким для життя цього цілком достатньо...
показати весь коментар
20.01.2025 17:21 Відповісти
А це саме страшне, що відбувається з людством. Ліквідація інстинкту самозбереження.
показати весь коментар
20.01.2025 17:33 Відповісти
При чому ракети чі дрони з ціми мікрочипами можуть впассти на їх власні голови. В Україні ж ніде немає повнністю безпечних місць.
показати весь коментар
20.01.2025 20:22 Відповісти
а могли б робити ці деталі до укр ракет
показати весь коментар
20.01.2025 17:20 Відповісти
Наши ракети клоуни заборонили. Не начасі. Можуть постраждати "дарагі рассіани".
показати весь коментар
20.01.2025 17:38 Відповісти
Якщо Зеленський не створить військові трибунали і ворогів не буде РОЗСТРІЛЮВАТИ, то
показати весь коментар
20.01.2025 17:21 Відповісти
Зеленський? Не створить.
показати весь коментар
20.01.2025 17:26 Відповісти
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) - Золотий фонд цитат українських політиків -- https://www.youtube.com/watch?v=ZSfZXlhYLoU
показати весь коментар
20.01.2025 17:39 Відповісти
Найпростіше створити трибунал , правда , потім розстрілювати у ньому будуть не тих кого потрібно було б розстріляти . Якщо епоха совка нічому не навчила , то я не зможу пояснити.
показати весь коментар
20.01.2025 17:42 Відповісти
Зеленський сам і є ворог.
показати весь коментар
20.01.2025 17:48 Відповісти
Єрмака розстріляє? не повірю
показати весь коментар
20.01.2025 18:02 Відповісти
він буде просто так розстрілювати чи голови відкручувати. Нащо йому трибунали.
показати весь коментар
20.01.2025 18:54 Відповісти
Якщо Зе не застрелиться, то ...
показати весь коментар
20.01.2025 18:58 Відповісти
Так його першого треба буде розстрілювати. Воно ж он як "готувалось".
https://www.youtube.com/watch?v=Nb98iWHpbnk
показати весь коментар
20.01.2025 20:43 Відповісти
Прямо от так от перед інавгурацією Трампа взяли і знайшли ворожих постачальниківелектроніки. Чудеса.
показати весь коментар
20.01.2025 17:23 Відповісти
Це істоти в яких відсутній базовий інстинкт самозбереження. По біологічній класифікації, вони ближче до вірусів, ніж до людей. Знищення таких істот не повинно мати ніяких правових наслідків. Це як приймати антибіотики під час хвороби..
показати весь коментар
20.01.2025 17:23 Відповісти
А якби не в «обхід міжнародних санкцій», то було б нормально?
А як СБУ проє#ала ці поставки?
показати весь коментар
20.01.2025 17:23 Відповісти
І це стало відомо тільки наприкінці ТРЕТЬОГО року повномасштабки? А..УЇТИ!!!
Неквапливе у нас СБУ, ох неквапливе
показати весь коментар
20.01.2025 17:24 Відповісти
Ця мразота своіми руками знищує Україну і вбиває наших людей 😡
Їх не потрібно судити , а повісити всіх , хто причетний до цієї схеми !!
Це вже точно не дно , а днище 🙁
показати весь коментар
20.01.2025 17:25 Відповісти
+100500.
Скільки такого днища нас ще очікує попереду... Он, СБУ їх тільки-тільки викрила. (((
показати весь коментар
20.01.2025 17:28 Відповісти
У нас такого днища чи не півкраїни.😡
показати весь коментар
20.01.2025 17:38 Відповісти
Ну це вже повний п*****ць!
показати весь коментар
20.01.2025 17:26 Відповісти
12 років??? а якщо цей пітор захоче раптово політати???за це його потрібно на самосуд...
показати весь коментар
20.01.2025 17:30 Відповісти
Це є торгівля на крові, чи бубочка хороший, нарід поганий попався?
показати весь коментар
20.01.2025 17:33 Відповісти
"Йдеться про компанії, що входять до міжнародної корпорації, заснованої в РФ", "Продукцію купували в Україні та за кордоном, відправляли до компанії на Близькому Сході, яка перебуває під санкціями"- раніше це ні нащо не наштовхувало? Як що не наштовхувало, тобі в нас проблеми.
показати весь коментар
20.01.2025 17:38 Відповісти
В нас проблеми з 19 року, великі проблеми, я б навіть сказала трагедія.
показати весь коментар
20.01.2025 17:47 Відповісти
З 2014...
показати весь коментар
20.01.2025 18:05 Відповісти
З 2010
показати весь коментар
20.01.2025 18:08 Відповісти
Як на третьому році війни в нас є компанії яки мають відношення до ху...лостану. Як для правоохоронців це може бути новиною.
показати весь коментар
20.01.2025 17:40 Відповісти
А ще виявляється, в нас є мікрочіпи, а ракет нема
показати весь коментар
20.01.2025 17:48 Відповісти
Ми би вже мабуть давно перемогли рашку, якби отакої мерзоти не було. Одні постачають рашистам зброю, інші диверсанти гонять нашим браковані БК, влада грабує бюджет і допомогу партнерів…
показати весь коментар
20.01.2025 17:45 Відповісти
Ідейні. Страта..
показати весь коментар
20.01.2025 18:04 Відповісти
Як би ми не ставились до Трампа, але поновлення смертної кари на федеральному рівні, і відповіно завершення гри в гуманізм при тяжких злочинах. В наших критичних реаліях смертельна кара за такі злочини була б абсолютно виправдана. А так це державна зрада- і годуй цих потвор до кінця життя.
показати весь коментар
20.01.2025 18:32 Відповісти
А ті ОСОБИ-бандити, що штурмували 6 січня КАПІТОЛІЙ США, їм подяка чи розстріл?
До Трампа-бите вухо, ніхто до такого злочину в США, не надумавСя здійснити....
ПРЕЗИДЕНТА застрелити, було, а ось Капітолій штурмувати??....
показати весь коментар
20.01.2025 18:38 Відповісти
Це і є, тіж самі помічники рашистів, що УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ з 2014 року!
Палітікай же, вони ж не інтєрєсуються, а тільки-но бізнес з прутіним!
Так і шредер, і меркель, і саддат, і орбан, і фіцо, і китайський керовнік...
Убивці Українців!
показати весь коментар
20.01.2025 18:34 Відповісти
пару разів переглянув фото ...
а де чіпи або понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки
Максимум - металовироби
показати весь коментар
20.01.2025 18:42 Відповісти
Напиши запит в СБУ, вони відзвітуються.
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
А Зельоні що, відкрили логістичні шляхи з "братской страной"?
показати весь коментар
20.01.2025 19:06 Відповісти
Навіть якщо цій паскуді і дадуть максимально, і вона відсидить повні 12 років, чи хтось вважає, що це хоч на крихту справедливим покаранням за таке???
показати весь коментар
20.01.2025 19:51 Відповісти
Знову свинарчуки зеленського, вже треті за один тільки день, але ці зовсім інші, бо "свинарчуки" при президенті Порошенко везли клістрони в Україну, щоб відновлювати роботу ППО і звивати кацапські ракети і літаки, а свинарчуки-кнурчуки Зеленського виготовляли чіпи для кацапських ракет різного типу, щоб вбивати українців і руйнувати їх міста.
показати весь коментар
20.01.2025 20:52 Відповісти
... а де були спецслужби раніше ?
показати весь коментар
20.01.2025 22:15 Відповісти
Тварюки!!!!!
показати весь коментар
20.01.2025 23:54 Відповісти
За стільки вбитих,за знищену інфраструктуру за законами воєнного часу розстріл
показати весь коментар
22.01.2025 17:30 Відповісти
 
 