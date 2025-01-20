Постачали мікрочипи для російських ракет на понад 600 тис доларів: викрито українські компанії, які допомагали державі-агресору, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які в обхід міжнародних санкцій постачали в росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про компанії, що входять до міжнародної корпорації, заснованої в РФ. Вона виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються в навігаційних системах ракет типу "Х-101", "Калібр" і "Іскандер-К", а також у дронах-камікадзе, РСЗВ "Торнадо-Г" і вертольотах Ка-52.
За даними СБУ, фігуранти розробили план систематичного постачання електронних компонентів до РФ. Продукцію купували в Україні та за кордоном, відправляли до компанії на Близькому Сході, яка перебуває під санкціями, а звідти - до російських підприємств військово-промислового комплексу, зокрема АТ "СпецТехМаш".
Як повідомляється, улітку 2022 року через схему до РФ було переправлено понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки на суму понад $600 тисяч. Використання українських мікрочипів підтверджено експертизою уламків російських ракет і дронів.
Під час обшуків виявлено речові докази, зокрема й у одного із затриманих фігурантів, який має російський паспорт. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
За цією ж статтею готується підозра іншим учасникам схеми.
Розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
https://www.youtube.com/watch?v=Nb98iWHpbnk
А як СБУ проє#ала ці поставки?
Неквапливе у нас СБУ, ох неквапливе
Їх не потрібно судити , а повісити всіх , хто причетний до цієї схеми !!
Це вже точно не дно , а днище 🙁
Скільки такого днища нас ще очікує попереду... Он, СБУ їх тільки-тільки викрила. (((
До Трампа-бите вухо, ніхто до такого злочину в США, не надумавСя здійснити....
ПРЕЗИДЕНТА застрелити, було, а ось Капітолій штурмувати??....
Палітікай же, вони ж не інтєрєсуються, а тільки-но бізнес з прутіним!
Так і шредер, і меркель, і саддат, і орбан, і фіцо, і китайський керовнік...
Убивці Українців!
а де чіпи або понад 1,5 тисячі найменувань мікроелектроніки
Максимум - металовироби