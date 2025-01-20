Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ. ФОТОрепортаж
У Києві відбулася робоча зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з делегацією сейму Литви на чолі зі спікером Саулюсом Сквярнялісом.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час переговорів було порушено ключові питання оборонної співпраці, санкцій проти Росії та євроінтеграційного курсу України.
"Подякував за вагомий внесок у посилення української оборони. Зокрема, за рішення виділяти щорічно 0,25% від ВВП на підтримку нашої держави. Відзначив також важливість фінансування Литвою виробництва українських дронів в Україні. Приділили увагу збільшенню інвестицій в наш ОПК та започаткуванню спільних оборонних підприємств. Це дозволить посили українську економіку та зміцнити оборонне виробництво", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр також наголосив на незмінній підтримці Литвою європейських та євроатлантичних прагнень України.
"Литва залишається одним із найбільших адвокатів України у цьому та інших напрямках. Надзвичайно вдячні за все, що Литва й литовський народ зробили й продовжують робити для України. Впевнений, що новий склад Сейму продовжить підтримувати українців у важкій боротьбі з російським агресором", - додав очільник уряду.
Зустріч також стала платформою для обговорення подальших інвестицій у виробництво українських ракето-дронів, ініційованих Литвою, та поглиблення співпраці у сфері військової підготовки.
