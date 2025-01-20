Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася робоча зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з делегацією сейму Литви на чолі зі спікером Саулюсом Сквярнялісом.

Як зазначається, під час переговорів було порушено ключові питання оборонної співпраці, санкцій проти Росії та євроінтеграційного курсу України.

"Подякував за вагомий внесок у посилення української оборони. Зокрема, за рішення виділяти щорічно 0,25% від ВВП на підтримку нашої держави. Відзначив також важливість фінансування Литвою виробництва українських дронів в Україні. Приділили увагу збільшенню інвестицій в наш ОПК та започаткуванню спільних оборонних підприємств. Це дозволить посили українську економіку та зміцнити оборонне виробництво", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також наголосив на незмінній підтримці Литвою європейських та євроатлантичних прагнень України.

"Литва залишається одним із найбільших адвокатів України у цьому та інших напрямках. Надзвичайно вдячні за все, що Литва й литовський народ зробили й продовжують робити для України. Впевнений, що новий склад Сейму продовжить підтримувати українців у важкій боротьбі з російським агресором", - додав очільник уряду.

Зустріч також стала платформою для обговорення подальших інвестицій у виробництво українських ракето-дронів, ініційованих Литвою, та поглиблення співпраці у сфері військової підготовки.

