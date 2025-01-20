УКР
Україна отримала новий пакет допомоги від Литви. ФОТО

В Україну прибула нова партія військової допомоги від Литви. В пакет входять дрони литовського виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Міністерства оборони Литви в Х.

"В Україну прибули литовські військові вантажівки. Продовжуючи зміцнювати військовий потенціал України, ми поставили тисячі безпілотників литовських виробників, а також теплові камери та п’ятитонні телескопічні навантажувачі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ. ФОТОрепортаж

Нова партія допомоги від Литви

