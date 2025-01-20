Росіяни майже 15 разів обстрілювали Нікопольщину: постраждало 2 чоловіків, пошкоджено інфраструктуру і будинки. ФОТО
Протягом 20 січня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області майже 15 разів. Бив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Через обстріли постраждали двоє чоловіків – 51 та 39 років. Обидва у стані середньої тяжкості. Перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Також неспокійно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.
Там пошкоджені інфраструктура, 4 підприємства. Понівечені дев’ятиповерхівка і 5 приватних будинків. Потрощені господарські споруди, авто, теплиця та лінія електропередач.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль