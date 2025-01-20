УКР
Росіяни майже 15 разів обстрілювали Нікопольщину: постраждало 2 чоловіків, пошкоджено інфраструктуру і будинки. ФОТО

Обстріл Нікопольщини і двоє поранених

Протягом 20 січня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області майже 15 разів. Бив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через обстріли постраждали двоє чоловіків – 51 та 39 років. Обидва у стані середньої тяжкості. Перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також неспокійно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.

Там пошкоджені інфраструктура, 4 підприємства. Понівечені дев’ятиповерхівка і 5 приватних будинків. Потрощені господарські споруди, авто, теплиця та лінія електропередач.

