Ворог зранку атакував Дніпропетровщину: частково зруйноване складське приміщення у Дніпрі. Постраждав чоловік у Синельниківському районі (оновлено). ФОТО

Зранку 21 січня ворог атакував Дніпропетровську область. Вибухи лунали у Дніпрі та Синельниківському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. Також пошкодження виявлені на території 2 підприємств і побиті 5 машин.

У Синельниківському районі  через ворожу атаку пошкоджене транспортне підприємство та приватні будинки. До лікарні у стані середньої тяжкості доправлено чоловіка

Після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах.

Минулося без постраждалих. Фахівці продовжують обстеження територій – з'ясовують наслідки.

Вночі бійці ПвК "Схід" знищили над регіоном 7 безпілотників противника.

Згодом Лисак повідомив, що через ранкову ракетну атаку на Синельниківщині також понівечені 2 багатоквартирні будинки та 3 приватні оселі.

