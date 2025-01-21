Ворог зранку атакував Дніпропетровщину: частково зруйноване складське приміщення у Дніпрі. Постраждав чоловік у Синельниківському районі (оновлено). ФОТО
Зранку 21 січня ворог атакував Дніпропетровську область. Вибухи лунали у Дніпрі та Синельниківському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. Також пошкодження виявлені на території 2 підприємств і побиті 5 машин.
У Синельниківському районі через ворожу атаку пошкоджене транспортне підприємство та приватні будинки. До лікарні у стані середньої тяжкості доправлено чоловіка
Після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах.
Минулося без постраждалих. Фахівці продовжують обстеження територій – з'ясовують наслідки.
Вночі бійці ПвК "Схід" знищили над регіоном 7 безпілотників противника.
Згодом Лисак повідомив, що через ранкову ракетну атаку на Синельниківщині також понівечені 2 багатоквартирні будинки та 3 приватні оселі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль