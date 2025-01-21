Ворог завдав удару по Кременчуку: пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі. ФОТОрепортаж

З вечора 20 січня російські загарбники атакували Кременчук безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Попередньо відомо, що на правобережжі міста постраждали сім приватних будинків, сім автомобілів, три гаражі та три господарчі будівлі. Оперативні служби ліквідували вогонь і надали першу допомогу постраждалим.

На щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив міський голова.

За інформацією Полтавської ОВА, пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області, поранили людину





