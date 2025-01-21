УКР
Ворог завдав удару по Кременчуку: пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі будівлі. ФОТОрепортаж

З вечора  20 січня російські загарбники атакували Кременчук безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Попередньо відомо, що на правобережжі міста постраждали сім приватних будинків, сім автомобілів, три гаражі та три господарчі будівлі. Оперативні служби ліквідували вогонь і надали першу допомогу постраждалим.

На щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив міський голова.

За інформацією Полтавської ОВА,  пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Обстріл Кременчука
Обстріл Кременчука
Обстріл Кременчука

Зате трмп зброї не дає
Яка радість що його обрали
Як казали ідіоти, Трамп дасть нам зброю яку бідон зажав.
Ну ну
21.01.2025 08:35 Відповісти
А хто таке казав?
21.01.2025 09:05 Відповісти
Адептів московського сатанату, які перешкоджать проведення служби ПЦУ у святотроїцькому соборі Кременчука туди на робір завалів!
21.01.2025 09:24 Відповісти
Він низько летів падло ...
21.01.2025 11:02 Відповісти
 
 