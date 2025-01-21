Ворог минулої доби щонайменше 8 разів вдарив по Покровську та громаді (оновлено). ФОТОрепортаж
Минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.
20 січня близько 9.00 стався обстріл з боку РОВ у західній частині міста Покровськ. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Близько 10:00 відбулось влучання FPV дрону на залізничному переїзді в напрямку м. Мирноград, в результаті чого пошкоджено автомобіль марки Газель, який належить торгівельній фірмі з Краматорська.
О 10:30 внаслідок обстрілу с. Гришине пошкоджено будинок та господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Близько 12:30 стався артилерійський обстріл центральної частини Покровська, в результаті якого пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення міської бібліотеки та торгівельний центр. Інформації щодо постраждалих не надходило.
О 13:00 артилерією ворог атакував територію одного з промислових підприємств м.Родинське.
Близько 15:00 внаслідок обстрілу північної частини Покровська пошкоджено два двоповерхові будинки. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Близько 17:30 російські війська вдруге завдали удару по центральній частині Покровська. Внаслідок атаки в багатоквартирному житловому будинку відбулась пожежа загальною площею 1000 кв. м, яку вдалося приборкати вже ближче до 22.00.
О 22:00 у м. Родинське на території СТО, що не функціонує, відбулося горіння 2 легкових авто площею 6 кв. м. Причина загоряння встановлюється. Ліквідація пожежі відбулась о 22:13. Без постраждалих.
