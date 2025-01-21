УКР
Ворог минулої доби щонайменше 8 разів вдарив по Покровську та громаді (оновлено). ФОТОрепортаж

Минулої доби, 20 січня, російські війська завдавали ударів по Покровську, Родинському та Гришиному. Зокрема в центрі Покровська внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок, вогнем знищено близько 1000 квадратних метрів житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

20 січня близько 9.00 стався обстріл з боку РОВ у західній частині міста Покровськ. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Близько 10:00 відбулось влучання FPV дрону на залізничному переїзді в напрямку м. Мирноград, в результаті чого пошкоджено автомобіль марки Газель, який належить торгівельній фірмі з Краматорська.

О 10:30 внаслідок обстрілу с. Гришине пошкоджено будинок та господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Близько 12:30 стався артилерійський обстріл центральної частини Покровська, в результаті якого пошкоджено багатоквартирний будинок, приміщення міської бібліотеки та торгівельний центр. Інформації щодо постраждалих не надходило.

О 13:00 артилерією ворог атакував територію одного з промислових підприємств м.Родинське.

Близько 15:00 внаслідок обстрілу північної частини Покровська пошкоджено два двоповерхові будинки. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Близько 17:30 російські війська вдруге завдали удару по центральній частині Покровська. Внаслідок атаки в багатоквартирному житловому будинку відбулась пожежа загальною площею 1000 кв. м, яку вдалося приборкати вже ближче до 22.00.

О 22:00 у м. Родинське на території СТО, що не функціонує, відбулося горіння 2 легкових авто площею 6 кв. м. Причина загоряння встановлюється. Ліквідація пожежі відбулась о 22:13. Без постраждалих.

Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня
Удари по Покровську ввечері 20 січня

