Офіцер ЗСУ Цехоцький про ситуацію в Покровську: Ворог ламає зуби об нашу оборону

Ситуація в Покровську 19 січня 2025 року

Російські окупанти перекидають підкріплення на Покровський напрямок із інших ділянок фронту.

Про це заявив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ворог ламає зуби об нашу оборону. Знаємо точно, що перекидають підрозділи з інших напрямків. Оця кисть в горлі - місто Покровськ - залишається для Путіна мрією. В планах здавати Покровськ, незважаючи на близькість ворога, у нас немає", - зазначив він.

Ситуація в Покровську 19 січня 2025 року

За словами офіцера, російська армія не шкодує піхоти в штурмах під Покровськом. Загиблими та пораненими втрачають близько двохсот окупантів щодня.

Також читайте: Робимо все, щоб не допустити захоплення росіянами Покровська, - Сирський

"Характер дій противника і бажання його видно з того, яка кількість ворога "лягає" тут. Всі посадки, всі підвали, які тільки можна, всіяні трупами ворога. Сотнями, день і вночі, ворог нищиться на цьому напрямку. На добу — не менше двохсот кожної доби, триста. Десь до таких цифр доходить кожної доби", - пояснив він.

Цехоцький зазначив, що на позиції росіяни під'їжджають на перероблених легковиках, бронетехніку майже не застосовують.

"Вони зараз намагаються переміщатися під покровом ночі або в туман. Але засоби допомагають бачити нам усі їх переміщення, а потім добивати їх там, де вони починають ховатись. Переміщуються на легкових автомобілях, на багі, десантуються на легкових - "Ниви", "Жигулі", - підсумував він.

Читайте: Доба на Донеччині: росіяни 7 разів обстріляли населені пункти, вбили людину у Покровську. ФОТОрепортаж

