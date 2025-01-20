Офицер ВСУ Цехоцкий о ситуации в Покровске: Враг ломает зубы о нашу оборону

Российские оккупанты перебрасывают подкрепления на Покровское направление с других участков фронта.

Об этом заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Враг ломает зубы о нашу оборону. Знаем точно, что перебрасывают подразделения с других направлений. Эта кисть в горле - город Покровск - остается для Путина мечтой. В планах сдавать Покровск, несмотря на близость врага, у нас нет", - отметил он.

По словам офицера, российская армия не жалеет пехоты в штурмах под Покровском. Погибшими и ранеными теряют около двухсот оккупантов ежедневно.

"Характер действий противника и желание его видно из того, какое количество врага "ложится" здесь. Все посадки, все подвалы, какие только можно, усеяны трупами врага. Сотнями, день и ночь, враг уничтожается на этом направлении. За сутки - не менее двухсот каждые сутки, триста. Где-то до таких цифр доходит каждые сутки", - пояснил он.

Цехоцкий отметил, что на позиции россияне подъезжают на переделанных легковушках, бронетехнику почти не применяют.

"Они сейчас пытаются перемещаться под покровом ночи или в туман. Но средства помогают видеть нам все их перемещения, а потом добивать их там, где они начинают прятаться. Перемещаются на легковых автомобилях, на багги, десантируются на легковых - "Нивы", "Жигули", - подытожил он.

