Офицер ВСУ Цехоцкий о ситуации в Покровске: Враг ломает зубы о нашу оборону
Российские оккупанты перебрасывают подкрепления на Покровское направление с других участков фронта.
Об этом заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Враг ломает зубы о нашу оборону. Знаем точно, что перебрасывают подразделения с других направлений. Эта кисть в горле - город Покровск - остается для Путина мечтой. В планах сдавать Покровск, несмотря на близость врага, у нас нет", - отметил он.
По словам офицера, российская армия не жалеет пехоты в штурмах под Покровском. Погибшими и ранеными теряют около двухсот оккупантов ежедневно.
"Характер действий противника и желание его видно из того, какое количество врага "ложится" здесь. Все посадки, все подвалы, какие только можно, усеяны трупами врага. Сотнями, день и ночь, враг уничтожается на этом направлении. За сутки - не менее двухсот каждые сутки, триста. Где-то до таких цифр доходит каждые сутки", - пояснил он.
Цехоцкий отметил, что на позиции россияне подъезжают на переделанных легковушках, бронетехнику почти не применяют.
"Они сейчас пытаются перемещаться под покровом ночи или в туман. Но средства помогают видеть нам все их перемещения, а потом добивать их там, где они начинают прятаться. Перемещаются на легковых автомобилях, на багги, десантируются на легковых - "Нивы", "Жигули", - подытожил он.
