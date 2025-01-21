УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10931 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
435 0

Доба на Донеччині: рашисти 23 рази били по області, поранено 3 особи. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська 23 рази били по Донеччині, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Пошкоджено приватні будинки у селах Великоновосілківської громади.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 6 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

Також читайте: Рашисти атакували дроном Херсон: 4 людини поранено

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено 9 будинків; у Дробишевому пошкоджено 5 будинків. У Полтавці і Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено по 1 об'єкту. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 склади і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. У Дружківському поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Протягом 20 січня російські окупанти 23 рази обстріляли Донеччину, поранення дістали 3 особи - у Лимані, Костянтинівці і Дружківському. З лінії фронту евакуйовано 50 людей, зокрема 2 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог минулої доби щонайменше 8 разів вдарив по Покровську та громаді

Наслідки обстрілів Донеччини 20 січня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 20 січня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 20 січня 2025 року

Автор: 

війна (1472) обстріл (30490) Донецька область (9424) Покровськ (790) Мирноград (108) Бахмутський район (602) Краматорський район (619) Покровський район (940) Сіверськ (146) Дружківське (1) Нова Полтавка (8) Полтавка (10) Костянтинівка (435) Дробишеве (10) Іванопілля (29) Лиман (97) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 