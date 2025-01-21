Доба на Донеччині: рашисти 23 рази били по області, поранено 3 особи. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська 23 рази били по Донеччині, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Пошкоджено приватні будинки у селах Великоновосілківської громади.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено 6 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено 9 будинків; у Дробишевому пошкоджено 5 будинків. У Полтавці і Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено по 1 об'єкту. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 склади і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. У Дружківському поранено людину, пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Протягом 20 січня російські окупанти 23 рази обстріляли Донеччину, поранення дістали 3 особи - у Лимані, Костянтинівці і Дружківському. З лінії фронту евакуйовано 50 людей, зокрема 2 дитини.

