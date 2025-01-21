УКР
Нараховував солдату "бойові" за ремонт будинку своєї доньки: ДБР викрило командира взводу на Тернопільщині. ФОТО

На Тернопільщини викрито командира взводу однієї із військових частин, який використовував підлеглого військового для робіт на родинних об'єктах нерухомості, водночас виплачуючи йому "бойові".

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Військові підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій.

"У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати. Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

На Тернопільщині працівники ТЦК брали до $15 тис. за відстрочку чоловіків від мобілізації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Так, командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція передбачає до 6 років позбавлення волі.

Водночас солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Військові 155-ї бригади казали командиру про СЗЧ, але той нічого не робив, - ДБР

Командир взводу нараховував бойові солдату за ремонт будинку доньки
ДБР (3705) Тернопільська область (618)
+7
а потом летных техников в пехоту....
21.01.2025 12:19 Відповісти
+5
А скільки ще таких
21.01.2025 12:15 Відповісти
+5
А що ж тобі твориться у верхах
21.01.2025 12:20 Відповісти
А скільки ще таких
21.01.2025 12:15 Відповісти
За день не перевішаєш
21.01.2025 12:18 Відповісти
Тисячі, якщо не десятки тисяч.
21.01.2025 13:18 Відповісти
... на дві ставки працював
21.01.2025 12:18 Відповісти
А друга ставка - Ставка верховного?
21.01.2025 12:20 Відповісти
думаю на пол....)... еще и дочку поздравлял....
21.01.2025 12:20 Відповісти
а потом летных техников в пехоту....
21.01.2025 12:19 Відповісти
А що ж тобі твориться у верхах
21.01.2025 12:20 Відповісти
А мобільних вогневих груп не вистачає
21.01.2025 12:20 Відповісти
якщо людина вдома. а йому ці місяці нараховували 100 тис. то ясно як божий день - гроші у командира - а у цього УБД і "підключається доїльний апарат до держави", якої він не захищав, але буде в груди стукати себе
21.01.2025 12:22 Відповісти
Потім піде працювати в ТЦК, тикати всім який він герой.
21.01.2025 12:36 Відповісти
а кажуть не має кому воювати.
21.01.2025 12:26 Відповісти
Вже дійшло до командирів взводів.
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI&ab_channel=chebur18 Скоро сержанти будуть продавати патрони солдатам..
21.01.2025 12:34 Відповісти
Мухлювати можна тіко владцям та їх ближникам!
Затямте!
21.01.2025 13:11 Відповісти
Він же не тещі дачу будував а дочці, понять і пробачити. Хоча посада замала для цього
21.01.2025 13:28 Відповісти
солдату 10 років, а комадиру 6. Як завжди, закони наші заточені "для людей".
21.01.2025 13:57 Відповісти
Положа руку на сердце, от такого предложения своего командира сидя в окопе под обстрелами отказаться практически нереально - Я имею ввиду с "колокольни" обычного солдата . 90 процентов из солдат поступили бы точно так же если бы им такое предложили. Сидеть в тылу, получать 100 штук гривен в месяц, не рискуя жизнью - это ли не сон!!! Тем более почему условному Притуле можна сидеть в тылу и миллионами ворочать во время войны, а бусифицированному на улице небольшого поселка в глубинке Украины бедолаге - нет.
То что нарушили закон - бесспорно, но 10 лет тюрьмы солдату за такое - как по мне перебор, судить надо командира, почти вся вина на нем.
21.01.2025 14:32 Відповісти
 
 