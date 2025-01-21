Нараховував солдату "бойові" за ремонт будинку своєї доньки: ДБР викрило командира взводу на Тернопільщині. ФОТО

На Тернопільщини викрито командира взводу однієї із військових частин, який використовував підлеглого військового для робіт на родинних об'єктах нерухомості, водночас виплачуючи йому "бойові".

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Військові підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій.

"У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати. Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Так, командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція передбачає до 6 років позбавлення волі.

Водночас солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

