Новини
8 284 54

Військові 155-ї бригади казали командиру про СЗЧ, але той нічого не робив, - ДБР

ДБР повідомить про підозру екскомандиру 155 бригади Рюмшину

Підлеглі командира 155 бригади інформували його про факти СЗЧ, але він нічого не робив у цьому напрямку.

Про це заявила радниця із комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слідство, з’ясовуючи всі деталі цієї ситуації, виявило, що підлеглі командира повідомляли (йому. - Ред.) про факти СЗЧ, про факти того, що деякі військові не поверталися із відпусток чи лікарняних. Фактом є те, що йому давали рапорти. Його військові, підлеглі його інформували. При цьому він бездіяв у цьому напрямку", - зазначила вона.

Сапьян нагадала, що раніше 56 військовослужбовців цієї бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

"Командир цієї бригади відправив 22 військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, а 15 таких військових у 2024 році напередодні їхньої мобілізації на військову службу притягувалися до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону. Тобто, це ті військові, які хотіли виїхати за кордон і продовжувати там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Францію і там змогли залишити навчальні полігони", - додала вона.

Також читайте: Ненаправлення на ВЛК, переведення між підрозділами та непоновлення після СЗЧ: Решетилова розповіла, з якими проблемами звертаються військові

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Згодом СБУ затримала екскомандира 155-ї бригади Рюмшина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому військові йдуть в СЗЧ та за яких умов готові повернутись, - результати опитування

ДБР (3705) СЗЧ (91) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49) Рюмшин Дмитро (29)
+15
😊 Це власне не "хід розслідування", а методичка з ОП, спущена у Міноборони, Генштаб, правоохоронні органи. Розслідуванням це назвати важко. Це швидше призначення винних.
21.01.2025 12:03 Відповісти
+14
А що він мав зробити? Разом з ними піти чи расстрєлять?
21.01.2025 11:59 Відповісти
+10
"какая разніца"
В.А.Зєлєнский

після таких промов президента
(= верховного головнокомандувача) хтось звинувачує комбрига в бездіяльності по СЗЧ?

.
21.01.2025 12:01 Відповісти
...радниця із комунікацій директора ДБР має право висвітлювати хід розслідування? Цікаво!
21.01.2025 11:58 Відповісти
😊 Це власне не "хід розслідування", а методичка з ОП, спущена у Міноборони, Генштаб, правоохоронні органи. Розслідуванням це назвати важко. Це швидше призначення винних.
21.01.2025 12:03 Відповісти
а всп не при "дєлах"?
всп-шники ж були у Франції з бригадою,
до них немає запитань?
до речі, а усі всп-шники повернулися з Франції?
21.01.2025 11:59 Відповісти
ВСП займається СПРАВАМИ, а мужик землю боронив. ДБР вважає що то дєлішки
21.01.2025 12:28 Відповісти
А що він мав зробити? Разом з ними піти чи расстрєлять?
показати весь коментар
21.01.2025 11:59 Відповісти
Мав призвати Вас до себе в бригаду напряму, без ТЦК.
21.01.2025 12:29 Відповісти
Налякати ДБРами, СБУ, поліцією, ВСП і т. д.

"Краще я піду в СЗЧ, якщо зловлять, то двері тюрми, рано чи пізно, відкриються, а кришка труни не відкриється. Ми повинні знайти якийсь підхід до людей. Їх забезпечити відповідним навчанням. Виходить так, всі мовчать, приходить якась команда зверху, її треба виконати. Хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її потрібно виконати. Це неправильно. Люди ненавчені. Це проблема номер один" - https://tsn.ua/ato/dveri-tyurmi-vidkriyutsya-a-krishka-truni-ni-oficer-155-brigadi-scho-vtik-u-szch-pro-krah-brigadi-2737077.html каже військовий.
21.01.2025 13:00 Відповісти
"Командир цієї бригади відправив 22 військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, а 15 таких військових у 2024 році напередодні їхньої мобілізації на військову службу притягувалися до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону. Тобто, це ті військові, які хотіли виїхати за кордон і продовжувати там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Францію і там змогли залишити навчальні полігони" Джерело: https://censor.net/ua/n3531385 Ця фраза говорить проте, що або їх за бабки включили до списків на навчання за кордоном(для здійснення втечі), або просто всім було по.уй!
21.01.2025 13:43 Відповісти
Ну можна було кількох і розстріляти тим самим показавши що сзч недопустимо. В римській державі існувала система децимації для дизертирів
показати весь коментар
21.01.2025 15:08 Відповісти
🖕
21.01.2025 15:56 Відповісти
Можна розстріляти перед строєм Дениса Конопленка і сказати, що він був дезертиром. Іменем римської держави проголосити йому смертний вирок і шльопнути. Буди прикольно послухати, як він кричить "таварищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка, я свой"
23.01.2025 19:25 Відповісти
На відміну від тебе я ж не дизертир
24.01.2025 06:39 Відповісти
А куди втікли 55 у Франції?))Певно такі ж тупі ,як нелегали з Африки,котрі у Франції не хочуть бути,а все їм Англію подавай)А може я помиляюся)
21.01.2025 12:00 Відповісти
Розумію, командир не діяв. А в бригаді були так звані психологи чи керівники з психологічної служби ? Вони не винні взагалі ? І що вони чи кого вивчали у Франції ?
21.01.2025 12:00 Відповісти
В бригадах їх немає, і їх настільки мало(влітку тільки почали навчати),а ті що є то їдуть у відрядження на передову в деякі бригади,а не франціям.
21.01.2025 13:23 Відповісти
"какая разніца"
В.А.Зєлєнский

після таких промов президента
(= верховного головнокомандувача) хтось звинувачує комбрига в бездіяльності по СЗЧ?

.
21.01.2025 12:01 Відповісти
Но-но! То не промова, а прогмамні засади!
21.01.2025 12:05 Відповісти
ну да, "Січнєвськіє тезіси"

ЗЄлєніна -

"как нам развалить Украину ?"

.
21.01.2025 14:10 Відповісти
О!
21.01.2025 14:26 Відповісти
А що він міг зробити, просто цікаво? Розстрілять?
21.01.2025 12:02 Відповісти
Як може Комбриг впливати на те,що "бусифіковані" розбігаються як таргани, йому треба було самому бігати за ними?
21.01.2025 12:03 Відповісти
при тому, що безпекою та охороною бригади за кордоном займаються безпосередньо відряджені для цього бійці всп
які, до речі, комбригу не підпорядковані
21.01.2025 12:06 Відповісти
Командир цієї бригади відправив 22 військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей
Тобто, це ті військові, які хотіли виїхати за кордон і продовжувати там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Францію і там змогли залишити навчальні полігони

Якась дивна логіка... Тобто, якщо "мобілізований" з прикордонної області, то це автоматично "СЗЧшник" чи як?

P.s. А може треба перевірити ще і ТЦК? Бо не здивуюсь, якщо це були "бусифіковані"...
21.01.2025 12:04 Відповісти
Першими дезертували "фахiвцi" з МПЗ.
21.01.2025 12:04 Відповісти
А звідки частина могла дізнатися кого і коли притягували до адмін відповідальності???
Дбр вже взагалі на що перетворили?
У частини бойова задача, а замість цього, частина повинна вивчати автобіографії і провадження по людях в їх цивільному житті?
21.01.2025 12:05 Відповісти
Короч. Знайшли крайнього на якого традиційно вішають всіх собак...
21.01.2025 12:05 Відповісти
Перш за все потрібно провести розслідування яким чином проходила мобілізація цих солдатів і причини по яких вони одразу пішли в СЗЧ. Особисто мені здається, що добровольців там було мало, а більшість це бусифіковані , аватари, успішно вилікуванні на ВЛК.
21.01.2025 12:05 Відповісти
Будуть. Зеленого кольору.
21.01.2025 12:10 Відповісти
А що, по логіці ДБР, потрібно було роботи з людьми, які хотіли незаконно перейти кордон? Зразу на м'ясо в розхід?
21.01.2025 12:06 Відповісти
в армии пишут рапорта нижестоящие командиры... а не информируют... кто их писал?.. те что свентили? или нижестоящее командование???... и вообще..сзч занимаются замполиты а не боевые командиры... и потом.. он должен был их по вокзалам ловить??? а всп за что бабло в тылу получает???
21.01.2025 12:07 Відповісти
Командиру закидають що він не поділив солдат на не-ухилянтів і ухилянтів, здуріти можна, а цікаво, де це в законі про війскову службу таке написано? Може тоді уже хай формують "штраф-бати" як при совку, ну що, зате все по-чесному.
21.01.2025 12:12 Відповісти
Ніяка це не пропаганда, він правду пише, доречі не тільки про СЗЧ а і про некомпетентність командування, відсутність оборонних споруд та інше.
21.01.2025 12:17 Відповісти
може є якісь заходи, які повинен робити командир, якщо в нього люди побігли в сзч..., я не розумію, що саме? читати їм мораль, грозити розстрілом, самому застрелитись... ну побігли, це було очікувано, у війську й зрадники зустрічаються інколи...
21.01.2025 12:15 Відповісти
Відкрию велику таємницю: про факт СЗЧ бригада невідкладно інформує по команді вищому органу військового управління та до ВСП. Задача МПЗ військової частини - провести службове розслідування і подати адмінсправу до суду, підготувати наказ про дисциплінарне стягнення і позбавлення премії. Якщо СЗЧ тривале, то повідомити ДБР і видушити із ДБР внесення відомостей до ЄРДР. Потім стройова готує наказ про виведення СЗЧешника у розпорядження, зупинення йому в/служби і грошового забезпечення. Якщо у частині усе це виконано, то ніякої бездіяльності командиру не пришиєш. Тут бездіяльність і халатність вищого керівництва держави, яке за 11 років війни системно не вирішило питання належного комплектування військ.
21.01.2025 12:17 Відповісти
там вся бригада, - абсолютное большинство - это люди которых при пересечении границы набирали. По сути насильно паковали в части. После т.н. подготовки кинули без оружия фактически в ад... на самое сложное направление, где ситуация и так критическая. Немотивированные солдаты посмотрев и "оценив" ситуацию, естественно пооставляли на позициях оружие, и не без помощи внутренних перевозщиков, вернулись на места постоянной дислокации - домой... И после увиденного, как "комплектуют" бригады. никто не согласится вернуться, все предпочтут суд, где и так всё решить можно..
21.01.2025 12:21 Відповісти
Хіба є сумніви, що це банальне політичне ЗЕмовлення. Це громовідвід від саботажу мобілізації вищим керівництвом країни. А верховний головнокомандувач тут ні до чого. Взагалі ні до чого.
21.01.2025 12:26 Відповісти
прічом тут зелємскій? зілємскій - лудчій!
21.01.2025 13:39 Відповісти
..
21.01.2025 12:28 Відповісти
Можемо і в нас таке запровадити. Десь вже запроваджено. Але потім не кричіть, що Україна не росія і що ми не "адіннарот".
21.01.2025 13:02 Відповісти
Не завадило б . Інакше ми точно станемо з кацапами - однім наротом .
21.01.2025 13:18 Відповісти
Во во. От якраз після запровадження таких "мотиваційних мір" і станемо одним наротом, тільки з іншим прапором.
21.01.2025 13:22 Відповісти
То думка не моя а військового , який веде популярний тг канал - " розвідка Ноєм " .
Ну якщо так , тоді викладаю його допис повністю !!
..
21.01.2025 13:17 Відповісти
Скільки ця жлобська падлюка отримала грошей за те, що нічого не робила?
21.01.2025 13:17 Відповісти
зробили бригаду з насильно бусифікованих, а вони не хочуть воювати. дивно, правда?
21.01.2025 13:38 Відповісти
Зельоні зроблять піарне покарання для прикриття своїх глобальних протрахів? не він один. Що робити командиру, коли до нього приходить побратим, дає зброю, і каже роби що хочеш, а я виснажений в нуль, і більше витримати не можу. Я іду додому. Такі ситуації є. І не поодинокі.
21.01.2025 14:00 Відповісти
Якщо зарплатню на нулі збільшать до 400 тис., може кількість ухилянтів зменшиться? Тільки для цього треба суттєво збільшити податки, тобто хоть якось зрівняти умови на фронті і в тилу. Коментатори, ви готові до пального 100гр. світло 20гр. цигарки 200гр. ? Якщо ні, то нічого не зміниться.
21.01.2025 14:06 Відповісти
Ішак і Ко системно наїзджають на ЗСУ, з метою звинуватити у проблемах на фронті та зняти з себе усю відповідальність.
21.01.2025 19:59 Відповісти
 
 