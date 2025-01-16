УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
13 972 65

Чому військові йдуть в СЗЧ та за яких умов готові повернутись, - результати опитування

Добровольці не менш схильні до СЗЧ, ніж примусово мобілізовані

Добровольці не менш схильні до СЗЧ, ніж примусово мобілізовані. Один із ключових факторів, які призводять до СЗЧ, — низький професійний рівень командирів.

Такий висновок роблять автори опитування серед військовослужбовців які самовільно залишили частини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт TEXTY.ORG.UA.

В опитуванні йдеться, що рішення про самовільне залишення частини (СЗЧ) формується в різний спосіб і не вкладається в єдиний сценарій. Результати опитування свідчать, що бійці приймали рішення про СЗЧ однаковою мірою як спонтанно (52%), так і продумано (48%).

Зазначається, що такі дії можуть бути як результатом тривалого незадоволення та виснаження, так і гострою реакцією на стресову подію.

Читайте: Військові, які пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися до 1 березня, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

СЗЧ серед добровольців та мобілізованих

79% учасників дослідження (а це ті, хто пішов у СЗЧ) зголосилися стати до лав ЗСУ добровільно, тоді як 21% був мобілізований примусово.

Учасники опитування наголосили, що з часом навіть найпалкіший ентузіазм згасає, даються взнаки втома та відсутність перспектив демобілізації.

Бойовий дух добровольців падав, коли армія не визнавала їхніх потреб, а командування не йшло назустріч. Анкетовані й опитані військовослужбовці відчували, що їхні наміри знецінені, а це, своєю чергою, призвело до перших випадків СЗЧ, які згодом стали звичною практикою.

Читайте також: Понад тисячу рапортів на повернення із СЗЧ подали в "Армія+", - Міноборони

Крім того, СЗЧ нерідко спричинене й особистісними факторами. Особливо це стосується примусово мобілізованих, які не мають достатньої мотивації ставати в стрій.

"Водночас позитивний досвід доводить: ефективне управління, повага до особового складу і турбота про його реальні потреби можуть докорінно змінити ситуацію. У батальйонах, де офіцери активно працювали над інтеграцією примусово мобілізованих, відплив особового складу був мінімальний — ішлося лише про десятки людей. Натомість у підрозділах із байдужим чи формальним ставленням командування таких випадків сотні", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: До 90% військових, які добровільно повернулися з СЗЧ, вже служать у частинах, - ВСП

Вплив тривалості служби на ймовірність СЗЧ

Більшість опитаних військових, які здійснили СЗЧ (49%), перебували у війську від початку повномасштабного вторгнення (протягом останніх трьох років). Ще 26% служили менш як рік. Лише 13% зазначили, що прослужили від трьох до п’яти років, a 12% перебували у війську понад п’ять років.

Водночас навіть військові, які пройшли належну підготовку, зазначають, що реалії повномасштабної війни виявилися незмірно складнішими і значно перевершили їхній попередній досвід непростої служби.

Отже, ні попередній тривалий досвід служби, ні якість підготовки не могли гарантувати уникнення СЗЧ. Так, більшість опитаних, які залишили частини, служили і навчалися в умовах інтенсивних бойових дій. Проте мотиви, які штовхали їх до СЗЧ, залежали не лише від тривалості служби чи рівня підготовки, а й від організаційних умов, командування та динаміки всередині підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Спроби військових залишитись на службі

Учасники дослідження констатують, що зусилля, яких вони докладали, щоб вирішити свої проблеми і не йти в СЗЧ, часто не давали результату і навіть призводили до загострення конфліктів.

Значна їх частина (38%) намагалася вирішувати проблеми через спілкування з командирами. Однак страх перед фізичним чи психологічним насильством перетворив ці спроби на джерело додаткового напруження.

Також рідко допомагають вирішити проблему написання офіційних скарг (14%). Як зазначив один із респондентів, навіть спільна скарга офіцерів на дії некомпетентного заступника командира батальйону закінчилася формальними відписками.

Також читайте: Гнезділов, який публічно пішов у СЗЧ, хоче повернутися на службу. Прокуратура цьому перешкоджає, - адвокатка Бурковська

Причини самовільного залишення частини

  • Відсутність чітких термінів служби та ротацій (54%) залишається головною проблемою для більшості військових. У таких умовах моральний і фізичний стан бійців поступово погіршується.
  • Командування, яке не береже підлеглих (46%). Некомпетентні керівники нерідко ухвалюють рішення, які ставлять під загрозу життя особового складу. Учасники дослідження розповіли про погано підготовлені позиції, незахищеність і відсутність базових умов Також гостру реакцію в респондента викликало призначення на керівну посаду офіцера без військового досвіду.
  • Виснаження, втома, відсутність можливості для відновлення (44%). Неможливість піти у відпустку особливо прикра в ситуаціях, коли військовим терміново треба відвідати рідних через певні невідкладні життєві обставини. Як розповідають опитані, навіть коли побратими були готові підмінити товариша на позиції, командування забороняло, посилаючись на формальні обмеження чи власні пріоритети.
  • Корупція в армії (34%). Опитані військові розповідають про численні випадки фінансових зловживань і маніпуляцій, що створюють атмосферу безкарності.
  • Ігнорування потреби в лікуванні, заборона звертатися до лікаря (32%). Опитані військові розповідають про численні випадки вимушеного СЗЧ (іноді з подальшим поверненням до частини) через відмову в наданні медичної допомоги.
  • Конфлікти з командуванням (28%), за словами опитаних, виникають переважно через зловживання останнього привілеями, несправедливе ставлення до особового складу, фізичне та психологічне насильство, ігнорування моральних та етичних норм. На думку тих, хто пішов у СЗЧ, офіцери користуються перевагами, які часто недоступні для солдатського складу: часті відпустки, належні умови проживання, отримання звань "учасників бойових дій" без реальних на те підстав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський

Серед менш поширених причин СЗЧ такі:

  • загроза і страх смерті (27%);
  • втома від армійського побуту (25%);
  • постійний примус, тиск, брак свободи (25%);
  • відсутність адекватних реакцій на скарги (25%);
  • відмова в переведенні до іншого підрозділу (24%);
  • приниження гідності, образи (23%);
  • відчуття несправедливості через те, що вони воюють, а інші ні (23%);
  • маніпуляції та психологічний тиск (22%);
  • смерть побратимів (19%);
  • великий сум за домівкою і рідними (15%);
  • небажання бути в армії, воювати (13%);
  • проблеми зі здоровʼям у рідних (11%);
  • ієрархія серед військових (11%).

Читайте: В "Армія+" подано близько 30 тисяч рапортів від військових на переведення між підрозділами, - Черногоренко

Інші причини самовільного залишення частини вказало менш як 10% респондентів.

Умови за яких бійці готові повернутись до служби

Зазначається, що майже половина респондентів (45%) готова або радше готова повернутися до ЗСУ.

Водночас 36% опитаних не хочуть або радше не хочуть повернутися, 14% ще не визначилися з відповіддю. І лише 5% опитаних вже повернулися до свого чи іншого підрозділу.

Згідно з результатами опитування спонукати військових до повернення можуть такі фактори:

Читайте: ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після викладених у ЗМІ фактах

  • Реформа армії, перегляд командного складу (58%). Військові наголошують на необхідності кардинальних змін у військовій структурі. Зокрема, треба позбутися закостенілих підходів. Багато хто вважає, що теперішня армія керується методами, які не відповідають сучасним викликам.
  • Чітко визначені терміни служби та ротації (55%) і гарантована можливість повноцінного відновлення (42%). Відсутність чітких термінів служби і планових ротацій породжує відчуття невизначеності й виснажує. Військові хочуть розуміти часові межі своєї служби, щоб планувати життя і відновлювати сили.
  • Підтримка з боку командування (34%). Військові, які здійснили СЗЧ, хочуть мати підтримку та розуміння керівництва, особливо якщо вони відкриті до повернення. Натомість бійці часто стикаються з байдужістю чи навіть агресією:
  • Вирішення конфліктів, реагування на скарги (27%). Держава повинна визнати проблему СЗЧ як системну, а не індивідуальну. Один випадок втечі з підрозділу — це вже привід для розслідування причин. Дії командування, під чиєю відповідальністю сталося СЗЧ, потребують ретельної перевірки.
  • Психологічна підтримка (16%). Як зазначають респонденти, не всі військові, які здійснили СЗЧ, втратили мотивацію. Важливо працювати з кожним випадком індивідуально, щоб зрозуміти причини втечі й запропонувати способи повернення.
  • Нічого не допоможе (13%). Більш як десята частина опитаних так зневірилася, що не готова повертатися за будь-яких обставин. Дехто вважає примусове повернення контрпродуктивним.
  • Підвищення заробітної плати (9%) і покращення побутових умов (6%).
  • Спрощення переведення в інші частини або роди військ (Нацгвардія тощо) (2%).
  • Працевлаштування військовослужбовців відповідно до їхніх знань, умінь, навичок (2%).
  • Справедлива ВЛК (2%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВСП про факти СЗЧ за кордоном: У низці країн це не кримінальне порушення, тому розшуку військових немає

Автор: 

ЗСУ (7848) СЗЧ (90) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
СЗЧ - логічний і закономірний результат "бусифікації" і взагалі - всієї політики держави по мобілізіції і веденню війни !
показати весь коментар
16.01.2025 19:34 Відповісти
+11
... знаю кількох хлопців , усі пішли воювати у 22 р , хто добровільно , хто мобілізованим , коли " бусифікацією " ще і не пахло .. усі не по тилах , усі в піхоті .. людська психіка вона теж має свою межу , хто відбув півтора , два , два з половиною роки .. кінця війни не видно , заміни їм теж...про причини не буду вони всім відомі .. про наслідки : хлопці всі вже з ПТСРом , їм потрібна допомога психологів , неврологів в тій чи іншій мірі щоб витягнути і повернути в нормальний стан , ... в лікарні їх не кладуть ( давай дозвіл командира частини !! ) .. то може після лікування більша частина їх і повернулась б назад ...а так , війна скалічила і зробила їх тепер злочинцями ...можна хоч зробити гарячу лінію для них з вирішення цих питань , а заодне і правової допомоги..
показати весь коментар
16.01.2025 20:37 Відповісти
+10
Все вигадано від початку до кінця. СЗЧшники і анкета...смішно.
показати весь коментар
16.01.2025 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.01.2025 19:21 Відповісти
Де школи молодших командирів ? кацапи вже налагодили випуск таких.
показати весь коментар
16.01.2025 19:22 Відповісти
А як вони їх знайшли, СЗЧшніків? Поліція і ВСП до сих пір не знайшли....
показати весь коментар
16.01.2025 19:23 Відповісти
Вважаю, що опитування проводилось серед СЗЧешників , які вирішили повернутись.
показати весь коментар
16.01.2025 20:15 Відповісти
тоді це не опитування - а статистика серед тих, хто повернувся....
показати весь коментар
16.01.2025 20:57 Відповісти
Все вигадано від початку до кінця. СЗЧшники і анкета...смішно.
показати весь коментар
16.01.2025 19:26 Відповісти
Якщо ти чогось не знаєш, то значить воно не існує. Смішно.
показати весь коментар
16.01.2025 22:08 Відповісти
Дуже корисна інформація для відповідальних осіб. Тільки воно їм потрібно ?
показати весь коментар
16.01.2025 19:30 Відповісти
СЗЧ - логічний і закономірний результат "бусифікації" і взагалі - всієї політики держави по мобілізіції і веденню війни !
показати весь коментар
16.01.2025 19:34 Відповісти
Ти мабудь чухча, який "писатель, а не читатель"?
Там же написано: "79% учасників дослідження (а це ті, хто пішов у СЗЧ) зголосилися стати до лав ЗСУ добровільно, тоді як 21% був мобілізований примусово"
показати весь коментар
16.01.2025 21:25 Відповісти
Ти б краще замість того, щоб бігти і писати дурниці, сам його коментар до кінця дочитав і спробував зрозуміти.
показати весь коментар
16.01.2025 21:49 Відповісти
Та нема чого там розуміти. Людина немає жодного відношення до війська, но розповідає чому військові ідуть у СЗЧ. З дивана оно ж віднійше. Ну і слово закинуто через кацапську агентуру "бусіфікація", створює повний портрет ухилянта.
показати весь коментар
16.01.2025 23:59 Відповісти
дадада, всі хто сказав слово бусифікація, всі хто має свою думку, всі хто не згадний з владою єрмака - всі "агенти кремля", вася, іди і далі дивись телемарафон.
показати весь коментар
17.01.2025 12:33 Відповісти
Якщо ти продвигаєш кремлівськи наративи, якщо ти захищаєш тих хто їх продвигає, це значить що ти працюєш на кремль. А осознано ти це робих, чі корисний ідіот, не принцепово. І сто відсотків ти ще і ухилянт. Бо у вас у всіх одні слова, як подкапірку. А хто вам це пише я зазначів вищі.
показати весь коментар
18.01.2025 09:14 Відповісти
ні, все набагато простіше, в мене причин йти захищати єрмака\тцк (в минулому беркутню антимайданівську) \мажорів і їм подібні біологічні форми життя.
прийде час і в тебе спадуть ті рожеві окуляри.
а ти або тцкшник або жертва телемарафону.
показати весь коментар
18.01.2025 12:29 Відповісти
Ти ні єрмака/тцк не хочеш захищати, ти країну не хочеш захищати. Ти боягуз-ухилян, якій ховається за чужими спинами. І якщо б ти просто ховався, то одна тема. Так ти ще захищаєш тих хто на військових гавкає, потвора.
показати весь коментар
18.01.2025 13:44 Відповісти
оце я "кремлебот" бо ціную своє життя більше ніж їх -
https://censor.net/ua/videonews/3530931/koruptsionerka-marchenko-pryyishla-v-radu-ta-vystupyla-z-trybuny
показати весь коментар
18.01.2025 12:33 Відповісти
Ну яж і кажу, боягуз-ухилянт. Який ховається за чужими спинами, і розповідає всяку маячню, щоб виправдати свою гнилу натуру.
показати весь коментар
18.01.2025 13:47 Відповісти
Який ще " коментар"?
Чувак вкид зробив і в касу побіг
показати весь коментар
17.01.2025 09:57 Відповісти
1. тобі вже відповіли , але додам..
2. а скільки "примусово мобілізованих" не опитали - з тих, які не повернулись (тому їх і не опитали)
щось підказує, що їх буде
79% проти 21% не повернувшихся "добровольців"..?
показати весь коментар
16.01.2025 23:00 Відповісти
79% учасників дослідження (а це ті, хто пішов у СЗЧ) зголосилися стати до лав ЗСУ добровільно, тоді як 21% був мобілізований примусово.
показати весь коментар
17.01.2025 08:35 Відповісти
має бути регулярна постійно-планова, кількамісячна ротація-відпустка та загальна мобілізація, маминих квіточок з пивними пузами - також..
бо дехто вже кілька років не вилазить з окопів, а дехто безвилазно бухає по ресторанах-клубах..
але верховне говнокомандувач сцить, боїться втратити ядрьоний лохторат кварталу - усе про вибори себе, сонцесяйного, думає..
показати весь коментар
16.01.2025 19:42 Відповісти
ти про жінок? ст 21 та 24 КУ, і ст. 161 ККУ.
показати весь коментар
16.01.2025 23:02 Відповісти
"ПРОКИНУЛИСЯ"!
Коли вже припекло до неможливості.
Цю проблему потрібно було досліджувати мінімум РІК ТОМУ, а не замовчувати!
Тепер ще рік потрібно, що би достукатись до керівництва армії і вони почали щось робити?
показати весь коментар
16.01.2025 19:45 Відповісти
... знаю кількох хлопців , усі пішли воювати у 22 р , хто добровільно , хто мобілізованим , коли " бусифікацією " ще і не пахло .. усі не по тилах , усі в піхоті .. людська психіка вона теж має свою межу , хто відбув півтора , два , два з половиною роки .. кінця війни не видно , заміни їм теж...про причини не буду вони всім відомі .. про наслідки : хлопці всі вже з ПТСРом , їм потрібна допомога психологів , неврологів в тій чи іншій мірі щоб витягнути і повернути в нормальний стан , ... в лікарні їх не кладуть ( давай дозвіл командира частини !! ) .. то може після лікування більша частина їх і повернулась б назад ...а так , війна скалічила і зробила їх тепер злочинцями ...можна хоч зробити гарячу лінію для них з вирішення цих питань , а заодне і правової допомоги..
показати весь коментар
16.01.2025 20:37 Відповісти
Великі, та що я пишу?!, просто гігантські сумніви в достовірності наведених результатів "дослідження". Починаючи з валідності самого дослідження, методики проведення та обробки даних і закінчуючи інтерпретацією результатів. Все оце має навіть зовнішні ознаки фіктивності. Іншими словами, оце все що ми тут прочитали є "туфта".
показати весь коментар
16.01.2025 19:49 Відповісти
Ти судячи з твого коментаря, дуже добре володієш ситуацією? З дивану воюєш?
показати весь коментар
16.01.2025 19:56 Відповісти
Схопити та Побити - щоб заставити потім служити,
Кинути в учебку помирати -щоб самим не воювати - це геніальна задумка для виборців зе та важливий пункт для перемоги зі стратегічного плану квартального головкома
показати весь коментар
16.01.2025 20:15 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
16.01.2025 20:21 Відповісти
він самий , тільки з дірки . 16. 1. 25
показати весь коментар
16.01.2025 20:51 Відповісти
І це ще в анкеті не було запитань щодо діяльності верховного гівнокомандуючого.
показати весь коментар
16.01.2025 20:54 Відповісти
Таран, Рєзніков, Йєрмак та їхня креатура в ЗСУ доклали титанічних зусиль, щоб знищити командирську ланку військових та засіяти туди кар'єристами, крадіями, жополизами, - тих, кому "пофіг" країна та її громадяни. От і маємо
показати весь коментар
16.01.2025 21:14 Відповісти
Низький професійний рівень командирів - це біда, що старанно культивується від верху до низу.
показати весь коментар
16.01.2025 21:37 Відповісти
СЗЧ - це від відчаю, причини якого можуть бути самі різні. Особливо, коли людина бачить, що її життя може бути втрачене з-за дурнуватого командира. Чомусь в 3-й штурмовій немає такої проблеми. Не виникає питання в ГШ чому? Нинішньому ГШ це пох, їм головне красиво розповісти верховному, що все гаразд і краще не буває. Верховний теж задоволений, що в ГШ немає Залужного, і він тепер може повністю давати накази де наступати, а де стояти на смерть.
показати весь коментар
16.01.2025 22:17 Відповісти
Та шо ви носитесь з тим Залужним як з писаною торбою? Ви такого президента хочете? Ви взагалі його книгу читали? Де він пише, що знав, що буде війна 25 років тому, бо циганка нагадала, уявіть як в його голові насрано
https://24tv.ua/ru/valerij-zaluzhnyj-rasskazal-o-vstreche-gadalkoj-ona-predskazala_n2719381 "Будет война, а ты главный": Залужный рассказал, как гадалка предсказала будущее 25 лет назад
показати весь коментар
17.01.2025 09:16 Відповісти
якісь цілком очевидні причинні речі написані.. але чомусь для когось це як відкриття!!
показати весь коментар
16.01.2025 22:55 Відповісти
Вибірка не репрезентативна. Добровольців менше 10%, а не 79% як в опитуванні. Тобто серед бусифікованих ситуація буде на порядки гіршою.
показати весь коментар
17.01.2025 00:54 Відповісти
І зовсім не згадали про недоозброєння !!! Звідки з"явився вислів "м"ясні штурми" ? Це ті штурми, де воюють з одним автоматом. А мало б бути сотні тисяч різноманітної техніки і озброєння від довбаних "партнерів" , а не 16 Абрамсів за усю війну !!!
показати весь коментар
17.01.2025 08:28 Відповісти
Чому військові йдуть в СЗЧ?- тому що з ними панькаються, а треба під трибунал і до штрафних рот, а якщо їх дизертирство привело до трагічних результатів, то й розстріл. Війна, гинуть люди, а дизертир, бачте, образився на командира.
показати весь коментар
17.01.2025 08:46 Відповісти
По твоїй логіці ухилянтів взагалі треба на органи здавати виходить?
показати весь коментар
17.01.2025 09:18 Відповісти
Потрібно ввести децимацію, але спочатку, в рамках пілотного проекту, запровадити її у ВРУ , міністерствах та державних адміністраціях.
показати весь коментар
17.01.2025 11:32 Відповісти
тав він бот, захищає владу блазня, або точно якійсь вася.
для винуваті бідні люди які неможуть відкупитись від ВЛК\ТЦК тощо.
показати весь коментар
17.01.2025 12:38 Відповісти
йди роскажи це мажорам, корупціонерам, депутатам, ТЦК.
точно якійсь василь
показати весь коментар
17.01.2025 12:35 Відповісти
єрмак і тут піднасрав
воно ж замінило всіх неугодних, бо вдрух про зелю щось погане скажуть
ЗСУ керують в основному прикормлені, результати не забарились.
показати весь коментар
17.01.2025 09:24 Відповісти
ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО!ВСІ ЗАДАЮТЬ ПИТАННЯ,А ЧОМУ?НЕ ТРЕБА ПРИКИДАТИСЯ ДУРНЯМИ І РОБИТИ ВИГЛЯД ,ЩО ХТОСЬ ВИНЕН.КОМУ ВІЙНА І ВСІ ЇЇ ПРЕЛІСТІ, А КОМУ ОКЕАН ЧИ МОРЕ,ЧИ ОЗЕРО,ЧИ ГОРА ЕВЕРЕСТ $$$$$$$$$$$$$$$БАБЛА!ДАЛІ НЕМА ПРО ЩО І МОВУ ВЕСТИ. 👎
показати весь коментар
17.01.2025 10:09 Відповісти
Більшість причин напряму пов'язана з неналежним керівництвом бойовими підрозділами. Той же мотив панує у тилу - недовіра представникам влади усіх рівнів. Здавалося, що цю проблему досить легко вирішити - влада ж не богом надана. Когось навчили, когось звільнили, когось покарали, змінили необхідні регулюючи документи, встановили дієву систему контролю і отримали необхідний результат. Але щось погано у нас це виходить. Чому? На всіх рівнях влади є група людей, яких існуючий порядок задовольняє, бо дає можливість задовольнити свої особисті та своїх родичів потреби - посади, зарплати та інш. Вони досить організовані, вміють об'єднуватися для отримання та захисту своїх здобутків. Саме в наслідок таких дій генеральського клану Сирського звільнили Залужного, зусиллями клану Умерова звільнили міністра оборони Резнікова, розгорнувши кампанію наклепів та брехні про "яйця по 17". Що отримала країна? Значне зниження рівня професіоналізму та порядності в управлінні армією, що призвело до збільшення втрат серед військових. А що робить суспільство, яке несе такі невиправдані втрати?
показати весь коментар
17.01.2025 13:30 Відповісти
 
 