Військові, які пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися до 1 березня, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть повернутися у стрій до 1 березня 2025 року.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що сьогодні президент підписав Закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину.

"Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генштабом списку або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.



Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат", - йдеться в повідомленні.

Рапорт можна подати також у застосунку Армія+. Протягом 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців.

Повернення на службу після СЗЧ

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

