Військові, які пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися до 1 березня, - ДБР. ІНФОГРАФІКА
Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть повернутися у стрій до 1 березня 2025 року.
Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що сьогодні президент підписав Закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину.
"Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генштабом списку або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.
Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат", - йдеться в повідомленні.
Рапорт можна подати також у застосунку Армія+. Протягом 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців.
Повернення на службу після СЗЧ
28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.
Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Експеримент результату не дав.
В бан за кацапську пропаганду !
В СЗЧ перебуває зараз , по різним даним, більше 100 тисяч.
Повернулось меньше 7% від загальної кількості СЗЧ.
Такими темпами потрібно 3-4 роки, щоб всі повернулись.
За цей час вже і війна закінчиться.
В реальності, люди не для того йшли в СЗЧ, щоб знову повернутися під керівництво командирів-м'ясників.
Після війни влада зміниться і буде амністія.
Так, що ніхто нікуди повертатися не збирається.
Є підрозділи де втрат 0. (200-0, 300-0). А сзчшників сотні... Вони без дирки і без стакану тиждень прожити не можуть.
Чим вище командир, тим далі він знаходиться від лінії фронту.
Командири не штурмують, вони тільки стрілочки малюють в штабах та посилають на убой своїх солдат.
Командири бояться йти в атаку. Вони бережуть своє життя а на життя своїх солдат їм насрати.
От тому люди , бачать цю несправедливість, і уходять в СЗЧ.