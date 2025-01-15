УКР
Військові, які пішли у СЗЧ, мають можливість повернутися до 1 березня, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть повернутися у стрій до 1 березня 2025 року.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що сьогодні президент підписав Закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину.

"Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива - він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генштабом списку або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат", - йдеться в повідомленні.

Рапорт можна подати також у застосунку Армія+. Протягом 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців.

28 листопада президент Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільно і без покарання повертатися на службу тим, хто вперше вчинив СЗЧ чи дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також повідомлялося, що військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Верещук зазначала, що термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

Топ коментарі
+10
І після 01.03 також продлять ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:31 Відповісти
+8
Офіційно було заявлено, що з СЗЧ повернулось 7 тисяч солдат на сьогодні.
В СЗЧ перебуває зараз , по різним даним, більше 100 тисяч.
Повернулось меньше 7% від загальної кількості СЗЧ.
Такими темпами потрібно 3-4 роки, щоб всі повернулись.
За цей час вже і війна закінчиться.
В реальності, люди не для того йшли в СЗЧ, щоб знову повернутися під керівництво командирів-м'ясників.
Після війни влада зміниться і буде амністія.
Так, що ніхто нікуди повертатися не збирається.
показати весь коментар
15.01.2025 16:46 Відповісти
+5
А в березні буде до 1 травня, а в травні буде до 1 липня і так далі... Вже побачили, що нема дурних вертатись
показати весь коментар
15.01.2025 16:41 Відповісти
Їм це абсолютно фіолетово.
Експеримент результату не дав.
показати весь коментар
15.01.2025 16:31 Відповісти
Результат буде протилежний. Такі закони то є заохочення до СЗЧ для дих ,хто ще досі мав сумніви.
показати весь коментар
15.01.2025 16:38 Відповісти
І після 01.03 також продлять ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:31 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
15.01.2025 17:21 Відповісти
Без рішучих та жорстких рішень і дій з боку держави ці вмовляння і заклики так і залишаться голосом волаючого у пустелі. Слід внести до законодавства поняття "за законами воєнного часу" з припиненням шкідливої політики шмарклежуйства щодо дезертирів та ухилянтів.
показати весь коментар
15.01.2025 16:37 Відповісти
Ти сидячи в бліндажі це написав ?
показати весь коментар
15.01.2025 16:40 Відповісти
Тобто, писати по суті і правду можна тільки з бліндажу, а з іншого місця тільки підгавкувати московитам і всякій шушері?
показати весь коментар
15.01.2025 16:45 Відповісти
Звісно - сидячи в Іспанії важко зрозуміти що відбувається насправді ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:47 Відповісти
Та ти що,100к дезертирів, ТЦК основний ворог,а не русня, кабаки гудять, Буковель тріщить,що ж відбувається? Підкажу- просто мудрий нарід знову робить свій вибір , та й все ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:53 Відповісти
ТЦК основний ворог,а не русня
В бан за кацапську пропаганду !
показати весь коментар
15.01.2025 16:54 Відповісти
Це для тебе, треба розуміти написане
показати весь коментар
15.01.2025 16:57 Відповісти
Як посадити 200 тисяч?
показати весь коментар
15.01.2025 16:57 Відповісти
Мова не про ув"язнення, бо цей аргумент уже не дієвий. Тепер тільки так : ухвалити закон для дезертирів і ухилянтів-рецидивістів "за законами воєнного часу - стінка, куля, пакет", Утилізувати з висвітленням у ЗМІ тисячу найбикуватіших тіл, іншим дати два тижні часу прийти до ТЦК. У подальшому при виникненні таких випадків утилізовувати на місці у польових умовах за рішенням трійки: командира бригади, командира батальйону і командира роти. Поляція розшукує тих, хто за два тижні не звернувся до ТЦК, з правом розстрілу на місці у разі спротиву тіла законним вимогам правоохоронців. Війна - це жорстокість не тільки з боку ворога, але й держави і народу, які від того ворога потерпають, у тому числі від дій ухилянтів та дезертирів.
показати весь коментар
15.01.2025 17:16 Відповісти
почнемо з тебе ухилянта.
показати весь коментар
15.01.2025 18:31 Відповісти
Звільніть творожнікова з його шоблою тупих паркетників і терміни не потрібно буде продовжувати.
показати весь коментар
15.01.2025 16:38 Відповісти
А в березні буде до 1 травня, а в травні буде до 1 липня і так далі... Вже побачили, що нема дурних вертатись
показати весь коментар
15.01.2025 16:41 Відповісти
Офіційно було заявлено, що з СЗЧ повернулось 7 тисяч солдат на сьогодні.
В СЗЧ перебуває зараз , по різним даним, більше 100 тисяч.
Повернулось меньше 7% від загальної кількості СЗЧ.
Такими темпами потрібно 3-4 роки, щоб всі повернулись.
За цей час вже і війна закінчиться.
В реальності, люди не для того йшли в СЗЧ, щоб знову повернутися під керівництво командирів-м'ясників.
Після війни влада зміниться і буде амністія.
Так, що ніхто нікуди повертатися не збирається.
показати весь коментар
15.01.2025 16:46 Відповісти
Написану кількість СЗЧшників , станом на зараз , можна сміливо множити на 2 , а може і на 3 ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
Люди не готові дрочити по три роки, не готові не бачити сім'ю три роки, не готові отримувати за це 20-50 тисяч гривень на місяць, не готові спати в ямку і митися серветкою, не готові стірати свої носки і труси, не готові відмовитись від алкоголю, не готові виконувати накази, не готові мерзнути в зиску, і жаритись літом, не готові прибирати за собою гімно самостійно, не готові мити посуд, не готові готувати їжу, не готові до фізичної праці... А командир 'мясник' робить це роками - сам. Він звик.
Є підрозділи де втрат 0. (200-0, 300-0). А сзчшників сотні... Вони без дирки і без стакану тиждень прожити не можуть.
показати весь коментар
15.01.2025 17:02 Відповісти
Командири не сидять в окопах, як їх підлеглі солдати.
Чим вище командир, тим далі він знаходиться від лінії фронту.
Командири не штурмують, вони тільки стрілочки малюють в штабах та посилають на убой своїх солдат.
Командири бояться йти в атаку. Вони бережуть своє життя а на життя своїх солдат їм насрати.
От тому люди , бачать цю несправедливість, і уходять в СЗЧ.
показати весь коментар
15.01.2025 17:09 Відповісти
Командир роти і вище не повинні ходити в атаку або сидіти в окопі, у них інша бойова функція.
показати весь коментар
15.01.2025 17:20 Відповісти
А ви ще поцікавтеся через ЦНАП , або за допомогою юриста , нотаріуса: чи існує ця так звана "військова частина" ?? Скоріше за все її взагалі не існує , ця так звана "частина" насправді є господарчим об'єктом, фірмою , ЧП.. і таке інше.((((: Тобто ви насправді якийсь найманець, і в разі чого ви навіть не зможете довести, що служили, або ваши родичи.. щось отримати♣♣♣♣♣♣
показати весь коментар
15.01.2025 19:02 Відповісти
 
 