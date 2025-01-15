17-річних вноситимуть до реєстру призовників: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12076 (4197- ІХ) "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".
Про це йдеться у картці закону на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідно до закону, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:
- за допомогою електронного кабінету;
- особистого прибуття до ТЦК та СП.
Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.
Облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ
Крім того, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.
Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.
Жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.
Если они - дурики, бегут, чтоб обеспечить образование и безопасность детям, то как назвать Вас?
Во-вторых: так называемое бомжевание. У меня на курсах бабуля из Украины учила язык. Получала: жильё за счёт государства, и 540€ от государства на себя + 250 на внука в месяц. Сейчас работает в кафе рядом с языковой школой за 1500€ в месяц. Если она бомж, то кто тогда 90% населения Украины?
В-третьих: безопасность - это не мое мнение, а результат международной оценки ситуации в Украине.
В-четвёртых: я уверен, потому что последние 2 года я живу в Европе, а до этого жил по 3-6 месяцев каждые два года на протяжении последних 10 лет. Да здесь бывают проколы, как и везде, но они исключение, а не правило.
Бо потім, - злочин і тюрма!
І 18 років хлопець жити не хоче? Їм закритий виїзд.Це маніпуляція.І того Україна там де знаходиться.Живемо в маніпуляціях і самообманом.
І до речі,за сьогоднішнього президента голосували більше жінок.Бо він їм подобався.В нього голос сексуальний.А зараз тікають.
Тому що закони не виконуються, окрім закону, вище право мають: дзвінок, усне розпорядження, ходатайство
Приклади: міністерство освіти звітувало, що 2500 раз ходатайствувало, щоб випустили робітників за кордон.
Мабуть є закон, котрий не дозволяє виїзд, но вище право у ходатайства - щоб порушити закон.
По факту, суд визнав що закону не існує
Виходить наступна іерархія
дзвінок - ходатайство - постанова кабміну - закон - Конституція
Конституція та закон не працюють, тому випустити або ні, можуть по ходатайству, приклад арестович на "секретному завданні"
Зараз постанова не дозволяє виїзд з 18 років, но можуть проголосувати з 16 років, або просто подзвонити - дзвінок має вищий пріоритет
але орієнтуючись на хоробрість нашого президента, думаю удо співмірно по кількості із ЗСУ
треба ж берегти найдорожче
''Хоть паржом''...
''Я увідєл мір в ґлазах'' путіна''...
''Главноє пєрєстать стрєлять''...
''Можна даґаварітса па срєдінє''.
''Я вам нічєво нє должен''...
''Да пашлі ви в жопу''...
''Закінчення епохи бідності''...
Великі цитати найвеличнішого лідера ********** Зеленського.