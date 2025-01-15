17-річних вноситимуть до реєстру призовників: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12076 (4197- ІХ) "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".

Про це йдеться у картці закону на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

за допомогою електронного кабінету;

особистого прибуття до ТЦК та СП.

Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електронна ідентифікація або особисте прибуття до ТЦК: Спрощено військовий облік призовників, - Міноборони

Облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ

Крім того, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.

Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Читайте також: Кабмін спростив процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти під час бойових дій