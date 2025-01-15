УКР
17-річних вноситимуть до реєстру призовників: Зеленський підписав закон

17-річні призовники зможуть дистанційно стати на військовий облік

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12076 (4197- ІХ) "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".

Про це йдеться у картці закону на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

  • за допомогою електронного кабінету;
  • особистого прибуття до ТЦК та СП.

Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електронна ідентифікація або особисте прибуття до ТЦК: Спрощено військовий облік призовників, - Міноборони 

Облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ

Крім того, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.

Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Читайте також: Кабмін спростив процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти під час бойових дій

закон (2874) Зеленський Володимир (25153) призов (433) мобілізація (3196) СЗЧ (90)
Топ коментарі
+14
Вносити у реєстр... - щоб товаришу полковнику з ФСБ було зручніше працювати.
15.01.2025 13:51 Відповісти
+13
Шоб після школи не розбіглися
15.01.2025 13:48 Відповісти
+13
просроченный и нелегитимный опять филькину грамоту подписал
15.01.2025 14:03 Відповісти
Тобто звалити можна буде до 17 років а не до 18? В цьому сенс нововведення?
15.01.2025 13:48 Відповісти
Розпочати бомжування можно навіть не вступаючи до школи.
15.01.2025 14:58 Відповісти
Шоб після школи не розбіглися
15.01.2025 13:48 Відповісти
В нас в містечку класи в школах позакривалися.Дітей немає.Такого ще ніколи не було.Вивозять раніше.Я кілька сімей знаю.
15.01.2025 14:07 Відповісти
Побігли дуріки, що голосували за кловунів.
15.01.2025 14:59 Відповісти
Бежали те, кому не безразлична судьба собственных детей. Если они - дурики, бегут, чтоб обеспечить образование и безопасность детям, то как назвать Вас?)
15.01.2025 15:23 Відповісти
Что бы обезопасить детей, надо было в 2019 на выборах думать головой а не жопой. За решения принятые жопой в последствии приходится платить кровью.
15.01.2025 16:17 Відповісти
Некоторым родителям сегодняшних детей в 2019 было от 13 до 17 лет. И думали они, как закончить школу, а не как проголосовать. А самое главное: дурак не тот, кто ошибается, а тот, кто на ошибках не учится. Поэтому я повторяю вам свой вопрос:
Если они - дурики, бегут, чтоб обеспечить образование и безопасность детям, то как назвать Вас?
15.01.2025 16:50 Відповісти
Почему вы так уверенны, что бомжевание в ЕС дарит безопасность?
15.01.2025 17:02 Відповісти
Во-первых: вы не ответили на мой вопрос.
Во-вторых: так называемое бомжевание. У меня на курсах бабуля из Украины учила язык. Получала: жильё за счёт государства, и 540€ от государства на себя + 250 на внука в месяц. Сейчас работает в кафе рядом с языковой школой за 1500€ в месяц. Если она бомж, то кто тогда 90% населения Украины?
В-третьих: безопасность - это не мое мнение, а результат международной оценки ситуации в Украине.
В-четвёртых: я уверен, потому что последние 2 года я живу в Европе, а до этого жил по 3-6 месяцев каждые два года на протяжении последних 10 лет. Да здесь бывают проколы, как и везде, но они исключение, а не правило.
15.01.2025 17:36 Відповісти
В 2010 напасть на ЄС кремлевские нацисты пытались с применением ядерного оружия. Первой должна была стать Польша, а потм, по планам россии должен был быть победоносный марш до Лиссабона. Ядерный удар дрожен был ошарашить НАТО и сломить волю к сопротивлению. Не думаю, чо ватные дибилы отказались от своих планов.
15.01.2025 19:13 Відповісти
Ці родини якраз голосували.
15.01.2025 15:56 Відповісти
Вносити у реєстр... - щоб товаришу полковнику з ФСБ було зручніше працювати.
15.01.2025 13:51 Відповісти
Ці вижу зібрались царювати вічно
15.01.2025 13:56 Відповісти
Если раньше валили из Украины 17+, то сейчас начнут и 17-.
15.01.2025 13:58 Відповісти
просроченный и нелегитимный опять филькину грамоту подписал
15.01.2025 14:03 Відповісти
15.01.2025 14:04 Відповісти
15.01.2025 14:49 Відповісти
15.01.2025 15:00 Відповісти
писали іноземні ЗМІ що різко збільшилась кількість "біженців" - підлітків, хоча мабудь все ще попереду і Трамп дожме питання знизити мобілізаційний вік
15.01.2025 14:05 Відповісти
Щоб "юнАрмійці", не попали у тенета фсб гундяєва та не палили інфраструктурне МАЙНО в Україні!
Бо потім, - злочин і тюрма!
15.01.2025 14:08 Відповісти
Можна усіляке видумувати.Але жінкам виїзд відкритий.В жінок навіть трудової повинності немає.Потрібно або всім виїзд закрити,за деякими виключеннями,або всім відкрити.
15.01.2025 14:09 Відповісти
Який ви " добрий " ! Тобто , жінка з дітьми з Сум , Харкова , Херсону , Запоріжжя , Дніпра повинна сидіти дома і чекати поки на неї ракета впаде , і дітей повбиває ?
15.01.2025 16:43 Відповісти
Я написав за деякими випадками.Мільйони катаються без дітей.Або має бути всім відкритий виїзд,або всім за критий.

І 18 років хлопець жити не хоче? Їм закритий виїзд.Це маніпуляція.І того Україна там де знаходиться.Живемо в маніпуляціях і самообманом.
15.01.2025 17:17 Відповісти
Не хоче жити в Україні ? То будь ласка , най відмовляються від громадянства , і на всі чотири сторони ! У нас уже є приклад ухилянта -Зе потвора .
15.01.2025 18:15 Відповісти
Знову маніпуляця.Жінки які туди сюди катаються що? В них дітей не має.Ви написали за дітей.А 18 років хлопці,мають меншу цінність,в житті? Їх можна під бомбами залишати?
15.01.2025 18:49 Відповісти
Яка маніпуляція ? Не хочеш тут жити відмовляйся від громадянства , все так просто ж ! Конституція України--- "Вихід з громадянства України - це процедура добровільного волевиявлення громадянина, спрямована на втрату політико-юридичної зв'язки з країною. "
15.01.2025 18:56 Відповісти
Це ти кому пишеш? Я хіба про це написав?
15.01.2025 18:59 Відповісти
З усього що ви написали, я зрозуміла , що ви ненавидите жінок . Все -гарного вам вечора !
15.01.2025 19:00 Відповісти
А ви чоловіків.Чоловіки мають стиратися.А а жінок немає ніяких обов'язків.Молоді жінки,без дітей,мають так само перебувати в Україні і нікуди не виїжджати.18 літні ж хлопці не можуть виїжджати.

І до речі,за сьогоднішнього президента голосували більше жінок.Бо він їм подобався.В нього голос сексуальний.А зараз тікають.
15.01.2025 19:04 Відповісти
Який у нього голос ?? Смішно ))) Взагалі , я запекла порохоботка .
15.01.2025 19:46 Відповісти
Хриплий.І це в соцмережах писали,самі жіночки.
15.01.2025 20:27 Відповісти
Шо це за мобілізація така? Чоловіків на штурми,а жінки закордон.Або всім закритий,або всім відкритий.
15.01.2025 19:06 Відповісти
військові які все життя отримували зарплату, пайки, житло і в 45 пішли на пенсію воювати не можуть, а комбайнер Василь в своїх 55 може, так і в 18 років можна воювати, а поліцейські "ненавчені".
15.01.2025 14:15 Відповісти
В мене сусід колись хотів поступити в львівську академію сухопутніх військ.Так там на одне місце 10 чоловік було.І всі військові академії були забити.То до всі ті студенти,всі керують,чи що?
15.01.2025 14:35 Відповісти
"Подякуємо" депутатам ВР, котрі в 2014 році наголосували підвищення граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі. Тоді людей одним махом "омолодили" на 10 років 😡
15.01.2025 14:36 Відповісти
Військові всі, аж до 65 років вже на фронті.
15.01.2025 15:03 Відповісти
Я знаю латиша , який в 72 збиває у нас шахеди . Але він в минулому офіцер , військовий моряк .
15.01.2025 16:46 Відповісти
А мусора с прокурочиками зато і далі будуть охороняти найвелічнішого г иду.
15.01.2025 14:21 Відповісти
Можна і раніше. При совдепії, здається, на приписку у восьмому класі відправляли прямо із школи. І це правильно.
15.01.2025 14:22 Відповісти
Ні не правильно. Кабала.
15.01.2025 14:47 Відповісти
Це вже серйозно. Тільки-но потягнуться руки до 18-тирічних буде велика заворуха.
15.01.2025 14:29 Відповісти
Не зрозуміло, які будуть наслідки

Тому що закони не виконуються, окрім закону, вище право мають: дзвінок, усне розпорядження, ходатайство
Приклади: міністерство освіти звітувало, що 2500 раз ходатайствувало, щоб випустили робітників за кордон.
Мабуть є закон, котрий не дозволяє виїзд, но вище право у ходатайства - щоб порушити закон.
По факту, суд визнав що закону не існує

Виходить наступна іерархія
дзвінок - ходатайство - постанова кабміну - закон - Конституція
Конституція та закон не працюють, тому випустити або ні, можуть по ходатайству, приклад арестович на "секретному завданні"

Зараз постанова не дозволяє виїзд з 18 років, но можуть проголосувати з 16 років, або просто подзвонити - дзвінок має вищий пріоритет
15.01.2025 14:45 Відповісти
Тобто зараз батьки кинуться прямо зі школи за кордон вивозити.
15.01.2025 14:48 Відповісти
Приблизно так. Але є одне "але", від потрапляння в реєстр це не врятує. Так як це "закон" передбачає момент, у разі уникнення самостійної постановки на облік, це зроблять без згоди особи з усіма наслідками.
15.01.2025 15:17 Відповісти
********** створили і наловили армію в 1.3 мільйона,з якої без відпочинку воює тільки 230 тисяч,але мразоті все мало. А мусорів 250 тисяч не хочете на фронт відправить,підозри зелені? Чи депутатів з суддями з зарплатами від 300 тисяч грн.
15.01.2025 14:59 Відповісти
Хто знає скільки тисяч налічує армія охорони президента(УДО) ?
15.01.2025 15:02 Відповісти
точних цифр ніхто не знає
але орієнтуючись на хоробрість нашого президента, думаю удо співмірно по кількості із ЗСУ
треба ж берегти найдорожче
15.01.2025 19:03 Відповісти
Вже дівчини з дівчинами на випускних танцюють бо нема юнаків. Всі массово вивозять дітей бо розуміють їх долю
15.01.2025 15:07 Відповісти
"дівчини з дівчинами..." - муаха-ха😂
15.01.2025 15:52 Відповісти
от через таких як ти люди соромляться переходити на українську.
15.01.2025 15:54 Відповісти
Переходити ти будеш дорогою до лісу, а українською - говорять, розмовляють, пишуть...!
15.01.2025 15:56 Відповісти
а з російської на українську "говорять, розмовляють, чи пишуть."?
15.01.2025 16:11 Відповісти
чи може таки переходять?
15.01.2025 16:13 Відповісти
Взагалі то це інша мова, тому й фразеологія в неї відмінна. Можна перейти через річку, дорогою, переходити (тобто рухатися) навколішках, переходити навколо, або повз когось, чи щось. Вода може переходити крізь пісок, а може переходити луками і розливатися навесні. І самі луки, куди не глянь, переходять перелісками, чи їх рештками, якими там-сям переходять підари. Зазвичай, кров переходить жилами, а як пощастило і не сильно посікло, переходить пікселем. Гомін переходить, і луна вибухів, часом юрбою переходить сміх, чи веселощі, переходить смуток і туга (за загиблими). Ще й якась зараза на кшталт ковіду повсякчас переходить поміж люди. І так само все це переходить (у мовчазне нікуди), тобто минає, як переходить дощ, халепа, чи невдоволення, і саме життя. Зрідка ми переходимо у наступ, а земля з рук у руки. Можна переходити з одного на інше, як чорне береться червоним, можна переходити на свою мову, тобто повертатися до звичних слів. Проте це не є усталеним виразом саме щодо остаточної відмови від кацапізму, як способу мислення і постійного засобу спілкування. Московської говірки можна лише позбуватися, а українську мову треба вивчати.
17.01.2025 02:48 Відповісти
Четырежды ухилянт ....
15.01.2025 16:13 Відповісти
''Хуже нє будет''...
''Хоть паржом''...
''Я увідєл мір в ґлазах'' путіна''...
''Главноє пєрєстать стрєлять''...
''Можна даґаварітса па срєдінє''.
''Я вам нічєво нє должен''...
''Да пашлі ви в жопу''...
''Закінчення епохи бідності''...
Великі цитати найвеличнішого лідера ********** Зеленського.
15.01.2025 19:07 Відповісти
 
 