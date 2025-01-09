Електронна ідентифікація або особисте прибуття до ТЦК: Спрощено військовий облік призовників, - Міноборони

Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 12076 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який суттєво спрощує процедуру взяття на військовий облік призовників та модернізує систему взяття на зазначений облік загалом.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер 17-річні громадяни чоловічої статі зможуть братися на облік призовників двома способами на вибір: через Електронний кабінет призовника з використанням електронної ідентифікації або шляхом особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони зауважили, що важливою зміною є скасування комісії з питань взяття на військовий облік призовників та початкового медичного огляду. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки, яка впроваджується у закладах вищої освіти з 2025 року.

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Законопроєкт також визначає поважні причини неможливості взяття на облік, серед яких:

хвороба призовника;

стихійні лиха;

проживання на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;

інші обставини, що унеможливлюють електронну ідентифікацію чи особисте прибуття до ТЦК та СП.

Крім того, особливу увагу приділено питанню військового обліку жінок. Ті, хто виявив бажання проходити базову військову службу, за власною заявою братимуться на облік призовників. Після завершення служби вони братимуться на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

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Інші важливі зміни включають:

військове звання "рекрут" присвоюватиметься особам рядового складу, які проходять базову військову службу, до закінчення базової загальновійськової підготовки. Після базової загальновійськової підготовки їм присвоюватиметься військове звання солдата/матроса;

прийом на військову службу за контрактом осіб рядового складу громадян України з числа військовослужбовців базової військової служби та осіб віком від 18 років, які не проходили військову службу, тільки за умови проходження ними базової загальновійськової підготовки;

надання додаткових повноважень командирам військових частин щодо призову на військову службу резервістів та військовозобов'язаних у день їх добровільного прибуття до військових частин.

"Ухвалені зміни спрямовані на оптимізацію системи військового обліку призовників та адаптацію її до сучасних умов, що дозволить зробити процес більш ефективним та доступним для громадян України", - додали в Міноборони.