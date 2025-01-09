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Новини
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Електронна ідентифікація або особисте прибуття до ТЦК: Спрощено військовий облік призовників, - Міноборони

Спрощено військовий облік призовників

Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 12076 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який суттєво спрощує процедуру взяття на військовий облік призовників та модернізує систему взяття на зазначений облік загалом.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер 17-річні громадяни чоловічої статі зможуть братися на облік призовників двома способами на вибір: через Електронний кабінет призовника з використанням електронної ідентифікації або шляхом особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони зауважили, що важливою зміною є скасування комісії з питань взяття на військовий облік призовників та початкового медичного огляду. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки, яка впроваджується у закладах вищої освіти з 2025 року.

Також читайте: Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку: жінки можуть стати на облік добровільно

Законопроєкт також визначає поважні причини неможливості взяття на облік, серед яких:

  • хвороба призовника;
  • стихійні лиха;
  • проживання на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;
  • інші обставини, що унеможливлюють електронну ідентифікацію чи особисте прибуття до ТЦК та СП.

Крім того, особливу увагу приділено питанню військового обліку жінок. Ті, хто виявив бажання проходити базову військову службу, за власною заявою братимуться на облік призовників. Після завершення служби вони братимуться на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Читайте: Кабмін затвердив Порядок проведення початкової загальновійськової підготовки, яка відбуватиметься в закладах середньої освіти

Інші важливі зміни включають:

  • військове звання "рекрут" присвоюватиметься особам рядового складу, які проходять базову військову службу, до закінчення базової загальновійськової підготовки. Після базової загальновійськової підготовки їм присвоюватиметься військове звання солдата/матроса;
  • прийом на військову службу за контрактом осіб рядового складу громадян України з числа військовослужбовців базової військової служби та осіб віком від 18 років, які не проходили військову службу, тільки за умови проходження ними базової загальновійськової підготовки;
  • надання додаткових повноважень командирам військових частин щодо призову на військову службу резервістів та військовозобов'язаних у день їх добровільного прибуття до військових частин.

"Ухвалені зміни спрямовані на оптимізацію системи військового обліку призовників та адаптацію її до сучасних умов, що дозволить зробити процес більш ефективним та доступним для громадян України", - додали в Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7409) призов (432) військовий обов’язок (92)


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Топ коментарі
+9
Корівок та свинок мають заохотити іти до пунктів забою рекламні фото ковбас та холодців!
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09.01.2025 15:03
+5
Майбутні 17-річні "призовники" вже підбирають країни Європи куди вони обов'язково виїдуть поки це ще можливо.
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09.01.2025 15:05
+3
Скоро в цьому світі не буде місця де сховатись судячи з того що до влади прийшли одні дебіли і тирани і тенденція йде не в кращу сторону
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09.01.2025 15:13
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Корівок та свинок мають заохотити іти до пунктів забою рекламні фото ковбас та холодців!
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09.01.2025 15:03 Відповісти
Майбутні 17-річні "призовники" вже підбирають країни Європи куди вони обов'язково виїдуть поки це ще можливо.
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09.01.2025 15:05 Відповісти
Скоро в цьому світі не буде місця де сховатись судячи з того що до влади прийшли одні дебіли і тирани і тенденція йде не в кращу сторону
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09.01.2025 15:13 Відповісти
Зараз трампакс прійдьот - порядок наведьот!
За 24 часа...
Ну або за півроку...
Гренландія, Канада, Мексика, Панама - всюди порядок, трамп тауери, Пам'ятники трампомаску чи маскотрампа, або просто - кловану з мускусним щуром на плечі, який шепче щось у вухо...
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09.01.2025 15:28 Відповісти
Нічого там не буде.
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09.01.2025 16:03 Відповісти
Не хочуть дикунів.Українці на заході працюють і за все плоатять.
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09.01.2025 15:59 Відповісти
17-річні громадяни чоловічої статі зможуть братися на облік призовників двома способами на вибір Джерело: https://censor.net/ua/n3529354
Осноіний виюір буде всіма можливими способами не братися на облік поки не прижме. Хто зможе поїде за кордон
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09.01.2025 15:38 Відповісти
державе не принадлежит вода, солнце, так же ваше дыхание, тело ваше, так какого чёрта она решила этим распоряжаться вместо Вас?
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09.01.2025 16:36 Відповісти
Вони всі просто чкурнуть звідси і на цьому алєс.
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09.01.2025 17:20 Відповісти
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09.01.2025 22:45 Відповісти
 
 