Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський
Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"СЗЧ у 2024 році збільшилися, а з жовтня або вересня місяця вона зменшилися. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються... Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", - розповів Зеленський.
За словами президента, ротації відбуваються за рахунок резервів, а їх "не так багато, тому що не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви".
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+42 роман f858c103
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+28 Алекс Скела
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...а кількість ПНХ - збільшується.
...бо просто забив на повістки і не пішов до війська.
У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовослужбовцем та місцевим. Останній унаслідок черепно-мозкової травми помер у лікарні. Джерело: https://censor.net/ua/n3528224
Результат бусифікації ... Не мотивовані завжди тікатимуть Тай совок у армії стимулює втікати...
ЖЕБРАК В РОЛЕКСІ
ажніяк НЕ зупинено...) Ще й подумалося : --Тільки-- но ЗЕ-шелихвіст оголосив про НЕМОЖЛИВІСТЬ підсилити ЗСУ. додатковою мобілізацією оскільки.банально. НЕМАЄ коштів навіть на купівлю стрілкової зброї...
а на мільйонні пенсії. зарплати новоспеченої суддівської касти людоловів .аж бігом знайдуться!!! Українці добре знають. який терор несуть військово-польові суди!!! ( більшість читала : " Пригоди бравого вояка Швейка!"
/ чеха Яр. Гашека /
"не будуть силою заганяти"
Поскоріше б вже взяв своє потужне зешо6.о, свого потужного (д)Єрмака і поїхав світ за очі вслід за резніковим чі куди ви там їдете коли награбуєте у д-ви.
шо пуйло...шо ось цей...потужний, однаково гидко дивитись.