Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський

Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"СЗЧ у 2024 році збільшилися, а з жовтня або вересня місяця вона зменшилися. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються... Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", - розповів Зеленський.

За словами президента, ротації відбуваються за рахунок резервів, а їх "не так багато, тому що не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви".

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