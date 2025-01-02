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Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський

зеленський

Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"СЗЧ у 2024 році збільшилися, а з жовтня або вересня місяця вона зменшилися. Це факт. Довга війна - це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються... Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", - розповів Зеленський.

За словами президента, ротації відбуваються за рахунок резервів, а їх "не так багато, тому що не все доїхало, щоб укомплектовувати резерви".

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Топ коментарі
+42
155 бригада 1700 сзч , кому ти брешеш ухилянт чотири повістки ?
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02.01.2025 22:55
+37
Він збрехав, що ніякої війни не буде. Жителі Маріуполя йому повірили і загинули жахливою смерттю, від обстрілів, під завалами власних будинків, і рятувати їх було нікому. Кому пощастило не загинути - потрапив у ворожу окупацію, без надії. Ось що буває, коли віриш Зеленському.
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02.01.2025 23:37
+28
Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський

...а кількість ПНХ - збільшується.
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02.01.2025 22:54
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Кількість СЗЧ з осені зменшується, - Зеленський

...а кількість ПНХ - збільшується.
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02.01.2025 22:54 Відповісти
Сам себе вбалтує?
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02.01.2025 22:54 Відповісти
155 бригада 1700 сзч , кому ти брешеш ухилянт чотири повістки ?
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02.01.2025 22:55 Відповісти
Боневтік же в СЗЧ не пішов.
...бо просто забив на повістки і не пішов до війська.
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03.01.2025 06:51 Відповісти
та не поніс за це жодного покарання .
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03.01.2025 11:21 Відповісти
155ка не дуже вдалий приклад у цьому випадку...Там в сзч йдуть для того щоб швидше перейти в інші підрозділи - пішов в сзч, а повернувся в інший підрозділ бо так швидше первестися із проблемної 155ки.
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03.01.2025 12:50 Відповісти
155 бригада це самий останній приклад . воїни йдуть в сзч по різним причинам на лікування , вирішити сімейні проблеми , людина морально вигоріла ...
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03.01.2025 13:01 Відповісти
Там проблема глибше із самого "розпіареного" вищим зекерівництвом створення бригади бо вийшло все на міжнародний рівень (ізза хаяви Макрона!) і ніхто б навтіь не знав про неї як би не цей факт! Тепер пішли виправдовування із зеопи і почали шукати крайнього! зеДободтлам казали що не стоврюйте нові бригади, якщо є недоукомплектація діючих, але земарафонщичу потрібно було піартися і тому із його дирки вилитіло про "потужна кількість бригад, які буде створено"...Якось так
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03.01.2025 13:40 Відповісти
так я ж не про проблему , я про факт масового сзч !
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03.01.2025 13:44 Відповісти
Бреше як дихає. А дихає він постійно.......
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02.01.2025 23:12 Відповісти
Він збрехав, що ніякої війни не буде. Жителі Маріуполя йому повірили і загинули жахливою смерттю, від обстрілів, під завалами власних будинків, і рятувати їх було нікому. Кому пощастило не загинути - потрапив у ворожу окупацію, без надії. Ось що буває, коли віриш Зеленському.
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02.01.2025 23:37 Відповісти
100% , але , це капля в морі, те що ви написали.
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03.01.2025 18:24 Відповісти
Звісно "скорочується" - після бусифікації і таких новин -
У Сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між військовослужбовцем та місцевим. Останній унаслідок черепно-мозкової травми помер у лікарні. Джерело: https://censor.net/ua/n3528224
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02.01.2025 23:12 Відповісти
No comments...
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02.01.2025 23:27 Відповісти
Звісно, людей вбивають в тцк, до СЗЧ вони не доживають. І жодного зі вбивць не покарано, жодного! Так зараз працює держава Україна. І не кажи мені, що ти про це нічого не знаєш і це відбувається без твого відома.
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02.01.2025 23:34 Відповісти
Бо немає вже кому втікати
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02.01.2025 23:37 Відповісти
Ще є , але поки в піз..рез не кинули, то ще походять по палігонах, поїздять по навчаннях, поотримують ЗП, а потім в можна сзч, люди бідні, але не настількі вже й дурні, на 3й рік вйни.
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03.01.2025 18:28 Відповісти
Бреше пес паршивий!
Результат бусифікації ... Не мотивовані завжди тікатимуть Тай совок у армії стимулює втікати...
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02.01.2025 23:48 Відповісти
Бо у військах закінчуються військові?
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03.01.2025 00:31 Відповісти
Втомились.....а розкажи краще, чому така велика кількість СЗЧ, серед тих, хто лише проходить бойову підготовку? Чи правильніше - "проходить". Вони теж втомились? Від господарських робіт, проживання в чистому полі, відношенні до них, і т.п., замість навчання?
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03.01.2025 04:03 Відповісти
Якби я знав на початку 22, що попав в армію навічно, то 100% би втік з полігону. А зараз йти в сзч, після майже 3х років не хочеться, всеж таки чекаю хоч якогось терміну служби, може розробляться
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03.01.2025 23:11 Відповісти
Він говорить неправду. За моїм особистим спостереженням, їхня кількість збільшилась. Знаю багатьох, які вже по другому разу це зробили, й навіть кримінальна відповідальність їх не зупиняє. Основна причина - злочинні некомпетентність й безвідповідальність командирів від верха й до низів.
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03.01.2025 05:12 Відповісти
Треби старі биьі бригади укомплектовувати, а не з ціми совками нові штампувати, дурник.
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03.01.2025 07:08 Відповісти
БРЕХУН.КТО ДЛЯ ТЕБЕ ЦЕ ПИШЕ.
ЖЕБРАК В РОЛЕКСІ
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03.01.2025 08:40 Відповісти
Вован, вже час тобі йти в СЗЧ, бо інакше будеш в СІЗО. Вже на часі!
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03.01.2025 11:37 Відповісти
Дивний все таки цей чєловєчек .На від вродє би малий нє дурак но і дурак немалий...)
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03.01.2025 11:38 Відповісти
У меня вопрос, как это все технически происходит для дезертира ( я не спорю здесь о причинах , которые ( у некоторых) могут быть серьезными). То есть свалил чел из части, дальше что? Скрывается по заброшенным сёлам и подвалам , пытается перейти кордон,или едет к себе домой и устраивается на свою старую работу?
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03.01.2025 12:15 Відповісти
🤡 торчок намаханий !!!
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03.01.2025 12:16 Відповісти
СЗЧ - це наслідок недовіри військового своєму командуванню. Коли людина в розпачі, бо бачить, що його життя нічого не варте з-за дурнуватого командування, інстинкт самозбереження штовхає на останній варіант. Звичайно, що зелені недоумки ніколи не визнають справжню причину СЗЧ - їх некомпетентність, тому все буде далі так само. Якщо будь-яка система побудована так, що вона постійно не оптимізується то рано чи пізно настане крах. Для злодійкуватих клоунів - це непотрібна квантова фізика.
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03.01.2025 13:00 Відповісти
У Зе зараз всі наративи спрямовані на продовження бойових дій.
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03.01.2025 13:54 Відповісти
Знову словоблуддя...і відсутність логіки у ЗЕ-кишлі,,,Ген-позавчора--на загал були вкинуті волання Голови ВС У . Кравченка про невідкладну потребу щодо створення спец. військ. судів !!!( тобто СЗЧ--
ажніяк НЕ зупинено...) Ще й подумалося : --Тільки-- но ЗЕ-шелихвіст оголосив про НЕМОЖЛИВІСТЬ підсилити ЗСУ. додатковою мобілізацією оскільки.банально. НЕМАЄ коштів навіть на купівлю стрілкової зброї...
а на мільйонні пенсії. зарплати новоспеченої суддівської касти людоловів .аж бігом знайдуться!!! Українці добре знають. який терор несуть військово-польові суди!!! ( більшість читала : " Пригоди бравого вояка Швейка!"
/ чеха Яр. Гашека /
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03.01.2025 14:20 Відповісти
брехло дЄрмаківське, карще б закрив своє патякало та пішов в слід за тими чортами шо награбували і тікають за кордон.
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03.01.2025 16:31 Відповісти
Від Луганська і до Львова с*ить адептам в очі Вова..
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03.01.2025 17:06 Відповісти
Вооо заливает ... как на стадионе с Порохом!
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03.01.2025 17:56 Відповісти
Чергова брехня, особливо на фоні 155-ї бригади. Навіть читати і дивитися цю брехню гидко.
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03.01.2025 18:02 Відповісти
"будемо їсти сясьїкі" "будємьо піті кавью" "війни не буде"
"не будуть силою заганяти"
Поскоріше б вже взяв своє потужне зешо6.о, свого потужного (д)Єрмака і поїхав світ за очі вслід за резніковим чі куди ви там їдете коли награбуєте у д-ви.
шо пуйло...шо ось цей...потужний, однаково гидко дивитись.
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03.01.2025 18:33 Відповісти
Так ти з сирком сам зменшуєш населення, логічно
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03.01.2025 19:43 Відповісти
Біжи нелох, біжи поки є можливість
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03.01.2025 20:52 Відповісти
Як дорослому чоловіку, терпіти і слухати, якогось тупорилого сцикуна
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03.01.2025 22:51 Відповісти
 
 