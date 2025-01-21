Збитки на 3 млн грн: повідомлено про підозру трьом посадовцям ДП "Ліси України", які закуповували мобільні телефони за завищеними цінами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру виконавчому директору державного підприємства "Ліси України" та двом директорам департаментів цього ж підприємства за розтрати бюджетних коштів під час закупівлі мобільних телефонів.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами справи, в серпні 2023 року директор одного з департаментів ініціював закупівлю 2,5 тисяч мобільних телефонів для підпорядкованих підрозділів, не провівши належного аналізу ринкових цін. Запропонована вартість техніки склала понад 18 млн гривень.

Інший директор департаменту оголосив тендер, на який подало заявку лише одне приватне підприємство, запропонувавши ціну, що перевищувала ринкову на 30%.

Як повідомляється, керуючись цими службовими записками, виконавчий директор держпідприємства уклав договір про закупівлю. За висновками експертиз, ці дії призвели до завищення вартості техніки та збитків державному бюджету на суму 3 млн гривень.

Трьом посадовцям оголошено підозру у розтраті майна в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі триває перевірка їхньої причетності до інших аналогічних злочинів. Вживаються заходи для відшкодування збитків державі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

