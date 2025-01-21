УКР
Збитки на 3 млн грн: повідомлено про підозру трьом посадовцям ДП "Ліси України", які закуповували мобільні телефони за завищеними цінами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру виконавчому директору державного підприємства "Ліси України" та двом директорам департаментів цього ж підприємства за розтрати бюджетних коштів під час закупівлі мобільних телефонів.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

ДБР викрило посадовців "Ліси України" на закупівлях за завищеними цінами

Згідно з матеріалами справи, в серпні 2023 року директор одного з департаментів ініціював закупівлю 2,5 тисяч мобільних телефонів для підпорядкованих підрозділів, не провівши належного аналізу ринкових цін. Запропонована вартість техніки склала понад 18 млн гривень.

Інший директор департаменту оголосив тендер, на який подало заявку лише одне приватне підприємство, запропонувавши ціну, що перевищувала ринкову на 30%.

ДБР викрило посадовців "Ліси України" на закупівлях за завищеними цінами

Як повідомляється, керуючись цими службовими записками, виконавчий директор держпідприємства уклав договір про закупівлю. За висновками експертиз, ці дії призвели до завищення вартості техніки та збитків державному бюджету на суму 3 млн гривень.

Трьом посадовцям оголошено підозру у розтраті майна в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБР викрило посадовців "Ліси України" на закупівлях за завищеними цінами

Наразі триває перевірка їхньої причетності до інших аналогічних злочинів. Вживаються заходи для відшкодування збитків державі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

+2
Мобілками затарились! - на всі випадки життя
21.01.2025 13:25 Відповісти
+2
«Ліси України» оголосили тендер на (https://dev.ua/news/dp-lisy-ukrainy-khoche-zakupyty-2500-mobilok-na-maizhe-19-mln-hrn-cherez-prozorro-ranishe-tse-dp-zamovlialo-pr-posluhy-na-5-mln-hrn) закупівлю мобільних телефонів на суму майже ДЕВʼЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬОНІВ ГРИВЕНЬ!

2500 телефонів по 7500 грн

- Алло!
Ліси України?

13 сентября 2023 https://t.me/telelug/18988
21.01.2025 13:28 Відповісти
+2
Оперативники ДБР зайняті мобільними телефонами для лісників.
Під час війни це пріоритет номер один.
А переплати на дронах, снарядах, неробочі міни, розмінований південь, яйця по 17, командири типу Содоля, НЕ НА ЧАСІ.
21.01.2025 15:38 Відповісти
"Панімаєтє, мужикі: очень бабкі нужни!" (с)
21.01.2025 13:21 Відповісти
Щось ДБР, яке сиділо під віником, занадто активізувалося. Мабуть, під прикриттям лавини справ, щось утнуть стосовно Порошенка!
21.01.2025 13:25 Відповісти
Корпоративні... 7500 за пристрій не так вже багато.
21.01.2025 13:56 Відповісти
"не провівши належного аналізу ринкових цін"
Это так откаты сейчас называются?
21.01.2025 13:29 Відповісти
Сволота зкацаплена!
З Чорнобильської зони, теж саме роблять з деревом!
Шмигаль, з держСекретарями та цілим секретаріатом КМУ, тільки НЕЗЛАМНО, очима лупають та губами плямкають, по риглламету КМУ!?
Вони за це, премії собі отримають, за ОСОБЛИВІ УМОВИ на розкраданні держМайна!
21.01.2025 13:38 Відповісти
"ЛУ" - злодійське кубло ...
21.01.2025 14:00 Відповісти
Кстати о птичках лесах. У нас праздник. 6-й апелляционный остановил вырубку леса на болоте. Где мемориальное кладбище устанавливать собираются.
21.01.2025 14:40 Відповісти
Ця ригоанальна шобла віддала громадський пляж у місцевих жителів і туристів села світязь... А то якісь мобілки...
23.01.2025 00:56 Відповісти
 
 