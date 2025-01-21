УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 535 28

Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: 66 загиблих, 51 постраждалий. ФОТО

У Туреччині вночі 21 січня сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center в Болу. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 66 людей.

Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.

Глава МВС Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 66 людей, кількість постраждалих зросла до 51.

Загалом у готелі мешкали 237 людей. 

Зазначається, що пожежа почалася в ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю близько 3:30 за місцевим часом. Пожежники прибули на місце приблизно через 40-45 хвилин після початку пожежі. Оскільки будівля була дерев'яною, полум'я швидко охопило весь готель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежу на нафтобазі під Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежні потяги

Пожежа на курорту у Туреччині 21 січня: є загиблі, багато постраждалих

Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, повідомили, що до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала.

На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.

Слідчі з'ясовують, що стало причиною пожежі.

Пожежа на курорту у Туреччині 21 січня: є загиблі, багато постраждалих

Пожежа на курорту у Туреччині 21 січня: є загиблі, багато постраждалих

Також читайте: Туреччина продовжує рішуче підтримувати територіальну цілісність України, - глава МЗС Фідан

Автор: 

курорт (102) пожежа (4409) Туреччина (3670) жертви (1881)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Будемо надіятись, що серед загиблих людей не було, а лише кацапи.
показати весь коментар
21.01.2025 17:18 Відповісти
+7
Що ж там за будівельні норми і пожежні правила, котрі дозволяють будівництво 12 поверхових дерев'яних будівель? Бабло вирішує все, як і у нас - отут ми справді "брати"...
показати весь коментар
21.01.2025 17:23 Відповісти
+6
Та "будівля" - "стара, як гімно мамонта...". Так не будують уже з півсотні років... Колись, у дореволюційній Росії, такі будинки іменували "прибутковими" ("доходними")... Мінімум безпеки, при максимумиі видоювання грошей...
показати весь коментар
21.01.2025 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ипануцца....
показати весь коментар
21.01.2025 17:09 Відповісти
Курорт є популярним місцем відпочинку для відпочивальників узимку, особливо під час шкільних канікул, що тривають з у Туреччині січня по перший тиждень лютого. Час пожежі припав на шкільні канікули, коли жителі Стамбула й Анкари їдуть у гори Болу кататися на лижах.
показати весь коментар
21.01.2025 17:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GgEQ0ozAFSo&t=92s

жах
показати весь коментар
21.01.2025 17:24 Відповісти
Це ще раз говорить про те, що дерев'яні будинки це зло. Як і СІП та подібні. Пожар і купа трупів. Пожар і немає цілої вулиці. Чи навіть міста.
показати весь коментар
21.01.2025 17:16 Відповісти
Трагедія не від того, що будинок дерев'яний (пластик не менш небезпечний, якщо не більше), а від бардаку і безладу - протипожежна сигналізація не спрацювала, пожежник добирались мало не годину, та й засоби пожежогасіння там хер були, персонал не тямив, що має робити...
показати весь коментар
21.01.2025 17:22 Відповісти
Будемо надіятись, що серед загиблих людей не було, а лише кацапи.
показати весь коментар
21.01.2025 17:18 Відповісти
Яка трагедія для родин загиблих! Щирі співчуття.
показати весь коментар
21.01.2025 17:21 Відповісти
Що ж там за будівельні норми і пожежні правила, котрі дозволяють будівництво 12 поверхових дерев'яних будівель? Бабло вирішує все, як і у нас - отут ми справді "брати"...
показати весь коментар
21.01.2025 17:23 Відповісти
Та "будівля" - "стара, як гімно мамонта...". Так не будують уже з півсотні років... Колись, у дореволюційній Росії, такі будинки іменували "прибутковими" ("доходними")... Мінімум безпеки, при максимумиі видоювання грошей...
показати весь коментар
21.01.2025 17:56 Відповісти
Все ви правильно кажете. Але і в Туреччині є вимоги і до сигналізації, і до систем пожежогасіння тощо. Просто хтось добряче давав "на лапу" десятиріччями, аби цей будинок не примусили розвалити або вбухати більше, ніж він коштує, в його безпеку. Пам'ятаєте про кількість постраждалих від землетрусу пару років тому? Дали кому треба "на лапу" глобально - і всі десятиріччями закривали очі на використання лайна для будівництва в горах
показати весь коментар
21.01.2025 19:32 Відповісти
Та що ви таке кажете! Не може ж такого бути! Це ж в Україні просто божевільна тотальна корупція! А в будь-якій іншій країні так, дрібнесенько. І похєр, що ніхто не перевіряв стан протипожежних заходів та технічних засобів (сигналізація, системи пожежотушіння, системи оповіщення та альтернативних шляхів порятунку) в тому готелі десятиріччями, а будівництво цілих областей в Туреччині ведеться способом "хєр ми клали на вимоги сейсмобезпечного будівництва в горах". Це не корупція! Це національні особливості ведення справ!
показати весь коментар
21.01.2025 19:28 Відповісти
Цікаво, чи відповідав 12-типоверховий дерев'яний готель будівельним нормам, хоча б і турецьким?
показати весь коментар
21.01.2025 17:25 Відповісти
Ми про їх норми нічого незнаємо, нажаль...
І про ріавень корцпції в контролюючих органах. А от Оленклюзів це солодка шара ...
показати весь коментар
21.01.2025 17:53 Відповісти
Коштував, сподобалось... Щоправда, це була не Туреччина, а Новий рік у Шарм-еш-Шейху, перед ковідом... І готель без "рускіх"...
показати весь коментар
21.01.2025 18:02 Відповісти
КАК? Как этот отель вообще допустили в эксплуатацию? Деревянный 12 этажей и походу даже огнетушителей не было, не говоря уже об обязательном наличии пожарных шлангов с подключением к водопроводу
показати весь коментар
21.01.2025 17:31 Відповісти
Не здивуюсь, якщо за проектом це десяток дерев'яних двоповерхових будинків.
показати весь коментар
21.01.2025 18:05 Відповісти
Млять
Чєловєйнікі..
показати весь коментар
21.01.2025 17:52 Відповісти
Что-то подсказывает о причастности русскага нетрезвага быдла.
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
"Таґіл руліт!"
показати весь коментар
21.01.2025 18:06 Відповісти
Я в шоці... Стільки жертв у мирній країні..
показати весь коментар
21.01.2025 18:01 Відповісти
45-ть хвилин їхали пожежники!? Це *** шО за нах?
показати весь коментар
21.01.2025 19:07 Відповісти
.
показати весь коментар
21.01.2025 20:02 Відповісти
66 загиблих, та це пістец повний
показати весь коментар
21.01.2025 21:12 Відповісти
коли хтось не розуміє очевидні речі, то про нього кажуть: от турок! видно, пожежа 1811 року на Подолі нічому цих турків не навчила
показати весь коментар
22.01.2025 10:53 Відповісти
200+ років пройшло, забули
показати весь коментар
22.01.2025 20:49 Відповісти
 
 