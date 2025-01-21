Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: 66 загиблих, 51 постраждалий. ФОТО

У Туреччині вночі 21 січня сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center в Болу. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 66 людей.

Глава МВС Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 66 людей, кількість постраждалих зросла до 51.

Загалом у готелі мешкали 237 людей.

Зазначається, що пожежа почалася в ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю близько 3:30 за місцевим часом. Пожежники прибули на місце приблизно через 40-45 хвилин після початку пожежі. Оскільки будівля була дерев'яною, полум'я швидко охопило весь готель.

Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, повідомили, що до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала.

На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.

Слідчі з'ясовують, що стало причиною пожежі.

