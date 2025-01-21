Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: 66 загиблих, 51 постраждалий. ФОТО
У Туреччині вночі 21 січня сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center в Болу. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 66 людей.
Про це повідомляє Anadolu, передає Цензор.НЕТ.
Глава МВС Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що внаслідок пожежі загинули щонайменше 66 людей, кількість постраждалих зросла до 51.
Загалом у готелі мешкали 237 людей.
Зазначається, що пожежа почалася в ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю близько 3:30 за місцевим часом. Пожежники прибули на місце приблизно через 40-45 хвилин після початку пожежі. Оскільки будівля була дерев'яною, полум'я швидко охопило весь готель.
Окремі туристи з готелю, з якими вже поспілкувались журналісти, повідомили, що до останнього не підозрювали про небезпеку, доки не почули заклики про допомогу з коридору – пожежна сигналізація не спрацювала.
На той час у коридорі та на сходах вже стояв їдкий густий дим, вони насилу змогли вибратися.
Слідчі з'ясовують, що стало причиною пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жах
І про ріавень корцпції в контролюючих органах. А от Оленклюзів це солодка шара ...
Чєловєйнікі..