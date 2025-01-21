УКР
Наруга над прапором України в Білій Церкві: чоловіка затримано, йому загрожує до 3 років за ґратами. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зламав кріплення та кинув прапор України на землю у місті Біла Церква.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець.

У поліції зʼясували, що подія трапилась 13 січня. Підозрюваний вийшов із релігійної споруди та в присутності перехожих зламав частину тримача з прапором України, після чого кинув державний символ на землю.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав підозру за вчинення наруги над прапором України в Білій Церкві

Топ коментарі
+28
Вийшов мабуть з кацапського сатанату де йому влили у вуха гундяєвські брєдні і вдарила кацапсяча моча в голову.
21.01.2025 18:25 Відповісти
+16
Щось останнім часом Біла Церква дуже якось на рускій мір стає схожою(((
21.01.2025 18:30 Відповісти
+8
По саму шию !
21.01.2025 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вийшов мабуть з кацапського сатанату де йому влили у вуха гундяєвські брєдні і вдарила кацапсяча моча в голову.
21.01.2025 18:25 Відповісти
батюшка проконсультував. Ще популярністю користується 436-2 частина перша КК України. Там теж максимум три роки. А до того війна закінчиться, і з цього приводу обов'язково буде амністія.
показати весь коментар
21.01.2025 18:43 Відповісти
По саму шию !
21.01.2025 18:38 Відповісти
краще для кого? для тебе?
21.01.2025 18:45 Відповісти
Для України
21.01.2025 19:43 Відповісти
ти за себе вирішувати навчись для початку
21.01.2025 20:11 Відповісти
Краще ноги,обі,дві.
21.01.2025 19:16 Відповісти
Цікаво , а що за релігійна споруда? Після відвідин якої зривають прапор.
21.01.2025 18:28 Відповісти
А , типу , так важко здогадатися ...?
21.01.2025 18:32 Відповісти
Щось останнім часом Біла Церква дуже якось на рускій мір стає схожою(((
21.01.2025 18:30 Відповісти
21.01.2025 18:31 Відповісти
Тільки підозру чи заарештували. Втече падлюка 100%
21.01.2025 18:32 Відповісти
не втече, судячи з одягу. Ніщий...
21.01.2025 20:28 Відповісти
Пріхажанін рпч на платформі кпсс?
Питання риторичне...
21.01.2025 18:33 Відповісти
- Фима! А вашу жену весь город е...ет!
- Ха! Тоже мне город - Белая Церква! (с)
21.01.2025 18:33 Відповісти
Навряд. Це товстяк явно 60+. Буде сидіти і матиме час моліцца до кірілла.
21.01.2025 18:39 Відповісти
Ось цей хряк незаретушований.
21.01.2025 18:44 Відповісти
Десь я його бачив. Випадково не поруч з януковичем ?
21.01.2025 18:54 Відповісти
по суті да, зараз йому 58, 2 роки відсидить і вийде)
21.01.2025 18:44 Відповісти
А з тюрми в 60 відправляють на пенсію?
21.01.2025 18:48 Відповісти
Через кладовище.
21.01.2025 18:52 Відповісти
Та "насадіть" його на то древко стяга "держава Україна" і не потрібно утримувати 3 роки....
21.01.2025 18:44 Відповісти
Взагалі то ждунів ще хватає. А ви не забувайте скільки понаїхало народу кормящих Європу. І всі рядом селяться поблизу столиці.
21.01.2025 18:45 Відповісти
Не здивований!
21.01.2025 18:47 Відповісти
о горе, ще й україномовний, як зеленський в косоворотці
21.01.2025 18:48 Відповісти
у нас україномовних ждунів, що гівна у кацапа за банею. Вони навіть і тут на форумі є.
21.01.2025 20:49 Відповісти
А ввн ще від інфаркту не помер?
21.01.2025 18:51 Відповісти
рило на пдра ****** з бамбаса
21.01.2025 18:54 Відповісти
привіт реформованому сепарському правосуддю, в кацапії за це дали би пожиттєве, у нас три роки і через рік випустять, натомість патріот Червінський вже третій рік маринуєьться в сізо
21.01.2025 18:58 Відповісти
совок, наверное, в голове до сих пор... к сожалению...
21.01.2025 19:14 Відповісти
Совок-совком, но на власовскую триколорную ганчiрку у него то нет такой реакции, он же не едет на красную площать топтать триколор, как дидываивальные в 1945-ом.
21.01.2025 19:26 Відповісти
Согласен, пропаганда, психологические травмы и неудовлетворенность собственной жизнью вылилась в то, что он решил, что в его никчемной жизни виноват кто-то другой, а не он.
А росияне умело пользуются этим, направляя таких людей против нас...
22.01.2025 10:11 Відповісти
До зелі у команду його , під патронатом колі катлєти , там вся команда така, нічого дивного. Кожен день таких утирків пачками ловять, А покарання ,як у дитячому садку((((
21.01.2025 19:35 Відповісти
Так, а що з малолітніми дебілами буде, шо робили навіть гірше?
І навіть зараз а соціальних мережах глузують з українців
21.01.2025 19:36 Відповісти
І знову старе совкове бидло
21.01.2025 22:51 Відповісти
С учетом военного времени срок НЕОБХОДИМО увеличить в два раза. Чтобы послужило уроком для для других сепаров. СЛАВА УКРАИНЕ!
22.01.2025 06:00 Відповісти
 
 