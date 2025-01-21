Наруга над прапором України в Білій Церкві: чоловіка затримано, йому загрожує до 3 років за ґратами. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зламав кріплення та кинув прапор України на землю у місті Біла Церква.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець.

У поліції зʼясували, що подія трапилась 13 січня. Підозрюваний вийшов із релігійної споруди та в присутності перехожих зламав частину тримача з прапором України, після чого кинув державний символ на землю.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

