Наруга над прапором України в Білій Церкві: чоловіка затримано, йому загрожує до 3 років за ґратами. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який зламав кріплення та кинув прапор України на землю у місті Біла Церква.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.
Правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець.
У поліції зʼясували, що подія трапилась 13 січня. Підозрюваний вийшов із релігійної споруди та в присутності перехожих зламав частину тримача з прапором України, після чого кинув державний символ на землю.
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Питання риторичне...
- Ха! Тоже мне город - Белая Церква! (с)
А росияне умело пользуются этим, направляя таких людей против нас...
І навіть зараз а соціальних мережах глузують з українців