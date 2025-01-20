УКР
Чоловік вчинив наругу над прапором України в Білій Церкві. ФОТО

Поліція Київщини розслідує обставини наруги над прапором України у місті Біла Церква.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Чоловік зняв прапор в Білій Церкві
Чоловік зняв прапор в Білій Церкві

Як зазначається, під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

"Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків вказаної події", - йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

Раніше в Нацполіції повідомляли, що розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси.

Біла Церква (162) Київська область (4195) Нацполіція (15439) прапор (500) Білоцерківський район (34)
Топ коментарі
+27
Це потенційний ждун, голова якого замість мізків напхана кацапським і "квартальним" лайном.
показати весь коментар
20.01.2025 12:49 Відповісти
+13
Саме краще досудове розслідування - повістку в зуби і на нуль копати окопи !
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
+12
Чому воно ще живе?
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
Це потенційний ждун, голова якого замість мізків напхана кацапським і "квартальним" лайном.
показати весь коментар
20.01.2025 12:49 Відповісти
нє, ждуни тихо сидять. А це телепень звичайний
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
Чому потенційний? Реальний ватник.
показати весь коментар
20.01.2025 15:20 Відповісти
Саме краще досудове розслідування - повістку в зуби і на нуль копати окопи !
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
и выводить его на копание окопов, когда в небе начнут жужжать кацапские дроны.
показати весь коментар
20.01.2025 15:31 Відповісти
Чому воно ще живе?
показати весь коментар
20.01.2025 12:52 Відповісти
На зону падлюку, там йому покажуть як вчиняти "наругу".
показати весь коментар
20.01.2025 12:53 Відповісти
щось ця БЦ сьогодні в тренді
показати весь коментар
20.01.2025 12:54 Відповісти
Кацап? Бо шось про труси й носки згадуєш...
показати весь коментар
20.01.2025 13:23 Відповісти
От такі "ждуни" з Білої Церкви виховали "діток" з Білої Церкви, які знущаються з однолітків і викладають це в мережу...
показати весь коментар
20.01.2025 13:07 Відповісти
Аяяй, бедный мальчик в трусиках?

Вообще-то, на войне врагов убивают, а не разглядывают их трусы и носки.

Пусть радуется, что живой. Но наказание должен получить жесткое.

Хорошим наказанием было бы обмотать его русским аквафрешем и высадить где-нибудь в Якутии,в любимой расеюшке, раз ему в Украине муляет.

Вообще удивительно
почему эти ублюдки любители расеи, туда не стремятся? Это какая-то психическая аномалия
показати весь коментар
20.01.2025 13:14 Відповісти
Призвіще не названо,лице затушоване,адреса невідома.Це говорить про одне - багато з влади цьому чмошнику симпатизують.А яке ще пояснення?Адже цьому є причина.Правоохоронні органи забороняють посилаючись на закон.Добре,назвати їх призвіще і назвати той закон і також призвіща тих,хто такий закон приймали.Якщо то за минулих каденцій то назвати тих депутатів,які той закон не хочуть міняти.Кожне порушення має своє призвіще,хоча б назвіть тих людей для початку,є перспектива для подальшої посадки...
показати весь коментар
20.01.2025 13:22 Відповісти
В умовах війни багато чого має працювати по іншому. Особливо що стосується зради Батьківщині. Ворога мають знати в обличчя ВСІ. А не тільки поліцейські. Бо тоді почуття підозри у суспільстві буде зростати, що шкодить загальній справі - БОРОТИСЬ ЗА КРАЇНУ.
показати весь коментар
20.01.2025 13:27 Відповісти
Шо-та забагато сьогоднi Бiлоi Церкви. Пан Вiталiй, з "Вокс Верiтатiс", мабуть. там з пiдпiлля виходить в етер?
показати весь коментар
20.01.2025 13:51 Відповісти
який жирний кабан приперся з бамбасу чи лугандону
показати весь коментар
20.01.2025 13:54 Відповісти
я по шапці все зрозумів)
показати весь коментар
20.01.2025 14:04 Відповісти
Вы вообще читать умеете? Название прочитайте
показати весь коментар
20.01.2025 16:33 Відповісти
"Наруга" это уже антиморальное поведение человека.
Наруга бывает разная, но любая из наруг отвратительна или противозаконна

Наруга это - издевательство; (оскорбление уважаемого, святого) глумление (над кем, над чем), надругательство (над кем, над чем), рит. поругание (чего) 2) разг. позор.

Что вам, Иван Иванов, больше нравится из перечисленного?
показати весь коментар
21.01.2025 11:39 Відповісти
Ви на вопрос не ответили - какая из наруг вам нравится больше
показати весь коментар
21.01.2025 14:42 Відповісти
На бочку с порохом посадить и *** с ним.
показати весь коментар
20.01.2025 16:03 Відповісти
Страно що йому голову не розбили🤬
показати весь коментар
20.01.2025 17:10 Відповісти
 
 