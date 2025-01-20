Чоловік вчинив наругу над прапором України в Білій Церкві. ФОТО
Поліція Київщини розслідує обставини наруги над прапором України у місті Біла Церква.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.
"Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків вказаної події", - йдеться у повідомленні.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).
Раніше в Нацполіції повідомляли, що розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси.
Вообще-то, на войне врагов убивают, а не разглядывают их трусы и носки.
Пусть радуется, что живой. Но наказание должен получить жесткое.
Хорошим наказанием было бы обмотать его русским аквафрешем и высадить где-нибудь в Якутии,в любимой расеюшке, раз ему в Украине муляет.
Вообще удивительно
почему эти ублюдки любители расеи, туда не стремятся? Это какая-то психическая аномалия
Наруга бывает разная, но любая из наруг отвратительна или противозаконна
Наруга это - издевательство; (оскорбление уважаемого, святого) глумление (над кем, над чем), надругательство (над кем, над чем), рит. поругание (чего) 2) разг. позор.
Что вам, Иван Иванов, больше нравится из перечисленного?