Чоловік вчинив наругу над прапором України в Білій Церкві. ФОТО

Поліція Київщини розслідує обставини наруги над прапором України у місті Біла Церква.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.





Як зазначається, під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд.

"Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини, зокрема особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків вказаної події", - йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України).

Раніше в Нацполіції повідомляли, що розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси.