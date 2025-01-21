УКР
Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку. ФОТО

У вівторок, 21 січня, в Давосі Україна та Албанія підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими країнами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністр Албанії Еді Рамою, інформує Цензор.НЕТ.

Україна та Албанія підписали угоду про співробітництво

"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", - повідомив глава держави.

Що передбачає угода

"Албанія шукатиме всі можливі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах України, сприяючи підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Албанія підтримує Концепцію майбутніх Збройних Сил України та продовжуватиме брати участь у міжнародних зусиллях з підтримки модернізації Сил оборони України як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях, а також у співпраці з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України) для забезпечення їхньої більшої оперативної сумісності з НАТО", - йдеться у тексті документа, оприлюдненого на сайті Офісу президента.

Зазначається, що політика Албанії полягає в тому, щоб щоб допомагати Україні як на двосторонній основі, так і через співпрацю з членами Альянсу та партнерами у збереженні її якісної оборонної та військової переваги в умовах швидких, непередбачуваних і складних регіональних політичних та безпекових трансформацій.

Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою.

Окрім цього, Албанія співпрацюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування з метою підтримки українських оборонно-промислових проєктів.

Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.

Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.

Маленький, злий, наркозалежний клован. Гадський папа сашаізя просив , вова кинь то президенство , не хоче, хоче в лобі дірку, чи погодитись на шибениці..
21.01.2025 21:53 Відповісти
На нари штепселя!
21.01.2025 21:41 Відповісти
Згоден, тільки він тарапунька
21.01.2025 21:45 Відповісти
Нарешті. Дочекалися. Тепер москалям повний дупець, ціла Албанія за нас!
21.01.2025 21:45 Відповісти
А чому цей папірець намірів не названий якимось Столітнім, Тисячолітнім, чи Небаченою Нечуваною безпековою угодою, якій саме НАТО обзаздрилось? Зеля сором'язливо промовчав.
21.01.2025 21:45 Відповісти
У Албании в каждом дворе стоят дзоты. Поэтому их никто не завоюет .Купить всю страну смогут. а вот завоевать нет. ( Главное что бы Трамп не узнал ,что есть такая страна Албания. причём за недорого
21.01.2025 21:53 Відповісти
Це було за часів Ходжи, сталінського холуя.
21.01.2025 22:01 Відповісти
не ДЗОТи , а ДОТи...ти їх бачила взагалі вживу?
21.01.2025 22:56 Відповісти
Албанія, це взагалі добре. Мафія албанська в Європі по наркотрафіку і проституції флагмани. Но а про оборону, це ні про що.
21.01.2025 21:59 Відповісти
Українська мафія приростах албанською і кацапська, якось вже не страшна для вави.
21.01.2025 22:03 Відповісти
Пат і Паташон.
21.01.2025 22:12 Відповісти
української військової бази в Албанії не буде, але льотчики "будуть навчатися на постійній основі",
і якщо мимо проходитиме кацапський ракетоносець (вдалі від російських ппо), то можуть вибрати його в якості "навчального матеріалу"
класно !
21.01.2025 22:28 Відповісти
Дивлячись на фото, згадалось:
«Нєбоскрьоби, нєбоскрьоби,
А я малєнькій такой!»
21.01.2025 23:06 Відповісти
Албания полвека закупалась савецким, а потом китайским оружием савецких калибров, там до сих пор в арсеналах лежит столько добра, что хватит на сто лет войны. Поэтому для Украины важно и необходимо поддерживать с этой страной дружеские и деловые отношения. И все равно здесь, как всегда, стая лахтинских говнометов сумела обосрать даже эту, редкую в последние дни хорошую новость. Но модер почему-то регулярно блокует именно мой аккаунт...
21.01.2025 23:15 Відповісти
 
 