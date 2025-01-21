Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку. ФОТО
У вівторок, 21 січня, в Давосі Україна та Албанія підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між нашими країнами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністр Албанії Еді Рамою, інформує Цензор.НЕТ.
"Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення та продовжить підтримку протягом усього десятирічного терміну угоди. Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", - повідомив глава держави.
Що передбачає угода
"Албанія шукатиме всі можливі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах України, сприяючи підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Албанія підтримує Концепцію майбутніх Збройних Сил України та продовжуватиме брати участь у міжнародних зусиллях з підтримки модернізації Сил оборони України як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях, а також у співпраці з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України) для забезпечення їхньої більшої оперативної сумісності з НАТО", - йдеться у тексті документа, оприлюдненого на сайті Офісу президента.
Зазначається, що політика Албанії полягає в тому, щоб щоб допомагати Україні як на двосторонній основі, так і через співпрацю з членами Альянсу та партнерами у збереженні її якісної оборонної та військової переваги в умовах швидких, непередбачуваних і складних регіональних політичних та безпекових трансформацій.
Також Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою.
Окрім цього, Албанія співпрацюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування з метою підтримки українських оборонно-промислових проєктів.
Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.
Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.
