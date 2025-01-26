УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6979 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 095 26

5 років ув’язнення отримав організатор переправлення ухилянтів за кордон: він використовував систему "Шлях". ФОТО

Суд виніс вирок організатору схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Зловмисника засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Що встановило слідство?

27-річний житель Львівської області створив на території України фіктивне підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Зловмисник укладав "липові" договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи "Шлях".

Клієнтами "бізнесмена" були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Для організації незаконного трансферу чоловік залучив ще чотирьох спільників.

Як зазначається, свої послуги ділки оцінювали у 5000 доларів США з одного "клієнта".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обіцяв за $10 тис. "пакет послуг" для уникнення мобілізації: у Харкові затримано ділка. ФОТО

Переправляв ухилянтів через систему Шлях
Переправляв ухилянтів через систему Шлях
Переправляв ухилянтів через систему Шлях

Також дивіться: Човен за $14 тисяч: затримано організатора схеми, який допомагав трьом військовозобов’язаним переправитися через Дністер до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Хто викрив махінатора?

Діяльність махінатора була припинена завдяки ефективній роботі прикордонників оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими Слідчого управління поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Суд визнав організатора винним за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив покарання - позбавлення волі терміном на 5 років.

"Цей вирок – чіткий сигнал для всіх, хто намагається порушити законодавство, використовуючи складну ситуацію в країні", - наголосили в ДПСУ.

Автор: 

ув’язнення (116) ухилянти (985)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Малувато буде.
показати весь коментар
26.01.2025 11:04
+7
Організаторам схем і самим ухилянтам - 15 років жорсткого режиму з повною конфіскацією. Годі жувати шмарклі і займатися вмовляннями. Україна - у смертельній небезпеці. Усі мають служити - від дітей депутатів і державних службовців до форумних ухилянтів у засцяних підгузках.
показати весь коментар
26.01.2025 11:10
+5
Важке похмілля?
показати весь коментар
26.01.2025 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малувато буде.
показати весь коментар
26.01.2025 11:04 Відповісти
скількі ж тоді треба дати тим хто корупцією у великих розміраї займається, голвам МСЕК, ТЦК, ОП?
показати весь коментар
26.01.2025 14:32 Відповісти
Організаторам схем і самим ухилянтам - 15 років жорсткого режиму з повною конфіскацією. Годі жувати шмарклі і займатися вмовляннями. Україна - у смертельній небезпеці. Усі мають служити - від дітей депутатів і державних службовців до форумних ухилянтів у засцяних підгузках.
показати весь коментар
26.01.2025 11:10 Відповісти
Це вже давно потрібно було зробити!
показати весь коментар
26.01.2025 11:17 Відповісти
Важке похмілля?
показати весь коментар
26.01.2025 11:17 Відповісти
Ти дитина депутата чи підгузконосець ??
показати весь коментар
26.01.2025 11:28 Відповісти
красавчік Ігор! молодець! йди ще роскажи це тцк-тітушкам,мажорам і тим в кого бронь.
показати весь коментар
26.01.2025 14:30 Відповісти
яка талановита молода людинка..
.. - чи може Зіцпрєдсєдатєль Фунт, "гвІнтик"(с), у дермово-зеленого криміналітету?
показати весь коментар
26.01.2025 11:17 Відповісти
а сам він був звичайно дуже хворим щоб бути призваним у ЗСУ...
показати весь коментар
26.01.2025 11:21 Відповісти
як вони мають примусити повертатися тих, хто віддає останні гроші, щоб врятувати життя?
показати весь коментар
26.01.2025 12:37 Відповісти
Дайте йому, 3 метра вірьовки в камеру!
Він нічим від рашистів не відрізняється!
Народженні у Незалежній Україні, генетично не усі, є Українцями!
Приклад, вибори у 2019році!
показати весь коментар
26.01.2025 12:54 Відповісти
Коли люди на вулицях відбивають ухилянтів їх навіть не затримують. Цей робив теж саме, тількі більш професійно, а йому 5 років. Що це, ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ?
показати весь коментар
26.01.2025 13:17 Відповісти
А стаття про конфіскацію де ?
показати весь коментар
26.01.2025 13:19 Відповісти
За що конфіскація? Він же простих людей від ТЦК захищав
показати весь коментар
26.01.2025 13:25 Відповісти
Нелегальне збагачення, ухиляння від податків. В правових державах він би дістав пожиттєво.
показати весь коментар
26.01.2025 13:39 Відповісти
Згоден з вами, навіщо саджати Крупу і того психіатра? Взяли 20% податків і хай далі працює.
показати весь коментар
26.01.2025 13:51 Відповісти
Ваш сарказм зрозумілий, але справи не стосується і нічого не пояснює.

Тетянка Крупа під слідством, сидить у СІЗО. Норм. Далі буде видно.
показати весь коментар
26.01.2025 21:02 Відповісти
Це мало. Скількох людей він переправив за кордон?
показати весь коментар
26.01.2025 13:37 Відповісти
явно недостатньо щоб ТЦКшні тітушкі тебе бусифікували, щоб твоє рожеві окуляри вже спали.
показати весь коментар
26.01.2025 14:33 Відповісти
Я розумію, що мало переправив. Но наша злочинна влада його арештувала і не дала працювати
показати весь коментар
26.01.2025 13:42 Відповісти
заважає заробляти зегнидам ОП, чим менше українців підуть їх захищати тим менше часу в них для власного збагачення.
якійсь хєр, генерелу Лебедю (Чеченська війна) " ну зачем прекратили боевіе действия, можно было еще заработать"
показати весь коментар
26.01.2025 14:35 Відповісти
Не зовсім зрозумів. Ви підтримуєте цього чувака чи ні ?
показати весь коментар
26.01.2025 14:49 Відповісти
кому треба той зрозумів)
показати весь коментар
26.01.2025 14:51 Відповісти
Тобто відповіді не буде?
показати весь коментар
26.01.2025 15:02 Відповісти
95 квартал дЄрмака\тцк\ вчорашніх регіоналів - сьогодняшніх "слуг народу" я не підтримую, ненавджу їх так само як і неруссь московитську.
показати весь коментар
26.01.2025 15:22 Відповісти
А чувака якого засудили на 5 років, підтримуєте?
показати весь коментар
26.01.2025 15:25 Відповісти
 
 