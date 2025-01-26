5 років ув’язнення отримав організатор переправлення ухилянтів за кордон: він використовував систему "Шлях". ФОТО

Суд виніс вирок організатору схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Зловмисника засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Що встановило слідство?

27-річний житель Львівської області створив на території України фіктивне підприємство для здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Зловмисник укладав "липові" договори про працевлаштування, надалі відомості про псевдоводіїв вносилися до системи "Шлях".

Клієнтами "бізнесмена" були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Для організації незаконного трансферу чоловік залучив ще чотирьох спільників.

Як зазначається, свої послуги ділки оцінювали у 5000 доларів США з одного "клієнта".

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Хто викрив махінатора?

Діяльність махінатора була припинена завдяки ефективній роботі прикордонників оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими Слідчого управління поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Суд визнав організатора винним за статтею 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та призначив покарання - позбавлення волі терміном на 5 років.

"Цей вирок – чіткий сигнал для всіх, хто намагається порушити законодавство, використовуючи складну ситуацію в країні", - наголосили в ДПСУ.