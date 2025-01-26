5 лет заключения получил организатор переправки уклонистов за границу: он использовал систему "Шлях". ФОТО
Суд вынес приговор организатору схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
27-летний житель Львовской области создал на территории Украины фиктивное предприятие для осуществления международных грузовых перевозок.
Злоумышленник заключал "липовые" договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Шлях".
Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. Для организации незаконного трансфера мужчина привлек еще четырех сообщников.
Как отмечается, свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов США с одного "клиента".
Кто разоблачил махинатора?
Деятельность махинатора была прекращена благодаря эффективной работе пограничников оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и следователями Следственного управления полиции во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
Суд признал организатора виновным по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
"Этот приговор - четкий сигнал для всех, кто пытается нарушить законодательство, используя сложную ситуацию в стране", - отметили в ГПСУ.
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.. - чи може Зіцпрєдсєдатєль Фунт, "гвІнтик"(с), у дермово-зеленого криміналітету?
Він нічим від рашистів не відрізняється!
Народженні у Незалежній Україні, генетично не усі, є Українцями!
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якійсь хєр, генерелу Лебедю (Чеченська війна) " ну зачем прекратили боевіе действия, можно было еще заработать"