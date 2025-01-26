5 лет заключения получил организатор переправки уклонистов за границу: он использовал систему "Шлях". ФОТО

Суд вынес приговор организатору схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Что установило следствие?

27-летний житель Львовской области создал на территории Украины фиктивное предприятие для осуществления международных грузовых перевозок.

Злоумышленник заключал "липовые" договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Шлях".

Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. Для организации незаконного трансфера мужчина привлек еще четырех сообщников.

Как отмечается, свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов США с одного "клиента".

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Кто разоблачил махинатора?

Деятельность махинатора была прекращена благодаря эффективной работе пограничников оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и следователями Следственного управления полиции во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Суд признал организатора виновным по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

"Этот приговор - четкий сигнал для всех, кто пытается нарушить законодательство, используя сложную ситуацию в стране", - отметили в ГПСУ.