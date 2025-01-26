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5 лет заключения получил организатор переправки уклонистов за границу: он использовал систему "Шлях". ФОТО

Суд вынес приговор организатору схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Злоумышленник приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Что установило следствие?

27-летний житель Львовской области создал на территории Украины фиктивное предприятие для осуществления международных грузовых перевозок.

Злоумышленник заключал "липовые" договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Шлях".

Клиентами "бизнесмена" были украинцы призывного возраста и те, кто подпадал под всеобщую мобилизацию. Для организации незаконного трансфера мужчина привлек еще четырех сообщников.

Как отмечается, свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов США с одного "клиента".

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Переправляв ухилянтів через систему Шлях
Переправляв ухилянтів через систему Шлях
Переправляв ухилянтів через систему Шлях

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Кто разоблачил махинатора?

Деятельность махинатора была прекращена благодаря эффективной работе пограничников оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и следователями Следственного управления полиции во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Суд признал организатора виновным по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

"Этот приговор - четкий сигнал для всех, кто пытается нарушить законодательство, используя сложную ситуацию в стране", - отметили в ГПСУ.

Автор: 

заключение (171) уклонисты (913)


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Топ комментарии
+8
Малувато буде.
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26.01.2025 11:04
+7
Організаторам схем і самим ухилянтам - 15 років жорсткого режиму з повною конфіскацією. Годі жувати шмарклі і займатися вмовляннями. Україна - у смертельній небезпеці. Усі мають служити - від дітей депутатів і державних службовців до форумних ухилянтів у засцяних підгузках.
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26.01.2025 11:10
+5
Важке похмілля?
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26.01.2025 11:17
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Малувато буде.
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26.01.2025 11:04 Ответить
скількі ж тоді треба дати тим хто корупцією у великих розміраї займається, голвам МСЕК, ТЦК, ОП?
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26.01.2025 14:32 Ответить
Організаторам схем і самим ухилянтам - 15 років жорсткого режиму з повною конфіскацією. Годі жувати шмарклі і займатися вмовляннями. Україна - у смертельній небезпеці. Усі мають служити - від дітей депутатів і державних службовців до форумних ухилянтів у засцяних підгузках.
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26.01.2025 11:10 Ответить
Це вже давно потрібно було зробити!
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26.01.2025 11:17 Ответить
Важке похмілля?
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26.01.2025 11:17 Ответить
Ти дитина депутата чи підгузконосець ??
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26.01.2025 11:28 Ответить
красавчік Ігор! молодець! йди ще роскажи це тцк-тітушкам,мажорам і тим в кого бронь.
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26.01.2025 14:30 Ответить
яка талановита молода людинка..
.. - чи може Зіцпрєдсєдатєль Фунт, "гвІнтик"(с), у дермово-зеленого криміналітету?
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26.01.2025 11:17 Ответить
а сам він був звичайно дуже хворим щоб бути призваним у ЗСУ...
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26.01.2025 11:21 Ответить
як вони мають примусити повертатися тих, хто віддає останні гроші, щоб врятувати життя?
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26.01.2025 12:37 Ответить
Дайте йому, 3 метра вірьовки в камеру!
Він нічим від рашистів не відрізняється!
Народженні у Незалежній Україні, генетично не усі, є Українцями!
Приклад, вибори у 2019році!
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26.01.2025 12:54 Ответить
Коли люди на вулицях відбивають ухилянтів їх навіть не затримують. Цей робив теж саме, тількі більш професійно, а йому 5 років. Що це, ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ?
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26.01.2025 13:17 Ответить
А стаття про конфіскацію де ?
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26.01.2025 13:19 Ответить
За що конфіскація? Він же простих людей від ТЦК захищав
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26.01.2025 13:25 Ответить
Нелегальне збагачення, ухиляння від податків. В правових державах він би дістав пожиттєво.
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26.01.2025 13:39 Ответить
Згоден з вами, навіщо саджати Крупу і того психіатра? Взяли 20% податків і хай далі працює.
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26.01.2025 13:51 Ответить
Ваш сарказм зрозумілий, але справи не стосується і нічого не пояснює.

Тетянка Крупа під слідством, сидить у СІЗО. Норм. Далі буде видно.
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26.01.2025 21:02 Ответить
Це мало. Скількох людей він переправив за кордон?
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26.01.2025 13:37 Ответить
явно недостатньо щоб ТЦКшні тітушкі тебе бусифікували, щоб твоє рожеві окуляри вже спали.
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26.01.2025 14:33 Ответить
Я розумію, що мало переправив. Но наша злочинна влада його арештувала і не дала працювати
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26.01.2025 13:42 Ответить
заважає заробляти зегнидам ОП, чим менше українців підуть їх захищати тим менше часу в них для власного збагачення.
якійсь хєр, генерелу Лебедю (Чеченська війна) " ну зачем прекратили боевіе действия, можно было еще заработать"
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26.01.2025 14:35 Ответить
Не зовсім зрозумів. Ви підтримуєте цього чувака чи ні ?
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26.01.2025 14:49 Ответить
кому треба той зрозумів)
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26.01.2025 14:51 Ответить
Тобто відповіді не буде?
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26.01.2025 15:02 Ответить
95 квартал дЄрмака\тцк\ вчорашніх регіоналів - сьогодняшніх "слуг народу" я не підтримую, ненавджу їх так само як і неруссь московитську.
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26.01.2025 15:22 Ответить
А чувака якого засудили на 5 років, підтримуєте?
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26.01.2025 15:25 Ответить
 
 