Тіла чоловіка та його матері виявлено в с. Пономаренки на Сумщині: попередньо, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу. ФОТО
У прикордонній громаді на Сумщині виявлено тіла чоловіка та його матері, які готувалися евакуюватися, але припинили виходити на зв'язок, попередньо, вони загинули унаслідок російської атаки.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прокуратурі, за попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.
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от якби все було б як на західному кордоні, колючий дріт, дрони, камери-пастки, то може менше б шастали.
нём что-то человеческое?