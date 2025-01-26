Тіла чоловіка та його матері виявлено в с. Пономаренки на Сумщині: попередньо, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу. ФОТО

У прикордонній громаді на Сумщині виявлено тіла чоловіка та його матері, які готувалися евакуюватися, але припинили виходити на зв'язок, попередньо, вони загинули унаслідок російської атаки.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в прокуратурі, за попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.