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Тіла чоловіка та його матері виявлено в с. Пономаренки на Сумщині: попередньо, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу. ФОТО

У прикордонній громаді на Сумщині виявлено тіла чоловіка та його матері, які готувалися евакуюватися, але припинили виходити на зв'язок, попередньо, вони загинули унаслідок російської атаки.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"26 січня 2025 року в с. Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. З того часу вони на звʼязок не виходили", - йдеться в повідомленні.

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Два тіла виявлено на Сумщині

Як зазначили в прокуратурі, за попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.

Автор: 

обстріл (29006) Сумська область (3820) жертви (1811) Охтирський район (17) Пономаренки (1)


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26.01.2025 16:46 Відповісти
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26.01.2025 16:55 Відповісти
дрг?
от якби все було б як на західному кордоні, колючий дріт, дрони, камери-пастки, то може менше б шастали.
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26.01.2025 17:39 Відповісти
Пошлите фото убитых украинских женщин, стариков и детей господину Трампу , может проснётся в

нём что-то человеческое?
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26.01.2025 18:48 Відповісти
 
 