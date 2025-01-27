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Заступник командира військової частини на Дніпропетровщині привласнив прилади нічного бачення на 4 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині працівники ДБР затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, протиправний механізм виявлено під час здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності Збройних Сил України в умовах відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та недопущення витоку засобів ураження у незаконний обіг з військових частин, залучених до виконання бойових завдань.

замкомандира вкрав прилади нічного бачення
замкомандира вкрав прилади нічного бачення
замкомандира вкрав прилади нічного бачення
замкомандира вкрав прилади нічного бачення
замкомандира вкрав прилади нічного бачення
замкомандира вкрав прилади нічного бачення

Імітував втрату обладнання в бойових умовах

"У межах оперативної комбінації вдалося встановити, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", - наголошують у ДБР.

Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вкрав РЕБ із автомобіля військового: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

Вилучено речові докази

За даними ДБР, під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучені речові докази протиправної діяльності.

Також зазначається, що йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.

Автор: 

крадіжка (661) ЗСУ (7646) ДБР (3540) Дніпропетровська область (3836)


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Топ коментарі
+17
кажете воювати нікому??? от таких в домашніх халатах тисячі по країні, сидять в теплі, затишку, одержують бойові виплати, катаються закордон і ще крадуть нещадно
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27.01.2025 10:34
+16
Якщо копнути глибше,ще багато чого вилізе..
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27.01.2025 10:23
+16
За таке раніше розстрілювали...
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27.01.2025 10:26
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Якщо копнути глибше,ще багато чого вилізе..
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27.01.2025 10:23 Відповісти
За таке раніше розстрілювали...
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27.01.2025 10:26 Відповісти
хто заважає
вивчи дрон та покарай
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27.01.2025 10:39 Відповісти
Це ж приводить до загибелі других!...
Треба ж таким іудою бути!...
Повісити!...
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27.01.2025 10:32 Відповісти
кажете воювати нікому??? от таких в домашніх халатах тисячі по країні, сидять в теплі, затишку, одержують бойові виплати, катаються закордон і ще крадуть нещадно
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27.01.2025 10:34 Відповісти
Так вони себе в грудь бють, тикають військовий квиток та кричать що кров проливали.
Хто їх мобілізує?
Це ще війна не закінчилась. Далі будуть геть кранти. Вся ця пи*ота буде вимагати утримання, поклонів та поваги до всієї дічі яку вони будуть творити.
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27.01.2025 11:23 Відповісти
Це державна зрада, чи ще ні?
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27.01.2025 10:44 Відповісти
ні, це "савсєм другоє".. державна зрада то командир чи сержант під Покровськом що відступили з "укріплених позицій" в вигляді траншей збудованих за 5 млр. грн
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27.01.2025 11:15 Відповісти
Воистину государство выродков. И заметьте как мразь опешная на Маркуса наехала из за того что он это показал. Карасик уже методичку отработал.
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27.01.2025 10:49 Відповісти
Мабуть продовав їх в Московії ?
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27.01.2025 11:06 Відповісти
Вони і браконьєрам згодяться... Років з десять тому Київщину, Полтавщину та Чернігівщину тероризували мотобраконьєри. Кілька "джипів", собаки і параплан. Вночі піднімали його у повітря. Летів та видивлявся крупну дичину (лосів, кабанів, козуль). Бив її. Потім приїжджали бракаші з собаками. Відшукували впольоване.
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27.01.2025 11:14 Відповісти
Заместитель командира части, дома и в халате, а почему не на фронте?

Как к нему могли попасть эти вещи, если он не воюет?

Это вопросы, на которые никто не будет давать ответ, а буду отпускать его под залог в 30 копеек,

чтобы через неделю забыть о нём, а возможно и наградить.

Что, дико звучит? Самое страшное, что такие дикости это сегодняшняя украинская реальность,

импотентность власти утопила страну в воровстве и коррупции, всё это ведёт к тому, что когда

закончится война нужно будет вводить смертную казнь, иначе не выйти из этого

кошмара!!
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27.01.2025 11:11 Відповісти
Щоб вводити смертну кару, треба щоб судова система та органи правопорядку не прогнили, інакше реальні злочинці будуть дальше відкуповуватись а страчувати будуть невинних на кого завжди вішають висяки, щоб звіт наверх добре виглядав про роскриття.
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27.01.2025 11:36 Відповісти
Вы говорите прописные истины, естественно, воры никогда не будут бороться с ворами, только

новая власть, снизу до верху, во всех властных структурах, прежде, чем начать строить

новое государство, должна иметь все инструменты для полной зачистки страны от этой раковой

опухоли, чтобы не осталось ни одной метастазы!
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27.01.2025 12:04 Відповісти
Дехто "годується" з того, що охороняє... Колись бачив на титульній сторінці сатиричного журналу "Перець", карикатуру: дачне містечко. На передньому плані - дві садиби. Одна - "терем" князівський. Навіть будка у собаки - з фігурним різьбленням. А собака - худа. Поряд - "халупа". І зачухана будка. І собака - "ширший, ніж довший...". Внизу - запитання: "Вгадайте, чий власник працює на м"ясокомбінаті, а хто - на деревоообробному?...
Тут - те саме. Зам. по МТЗ вирішив поживиться з того, що йому було довірене на зберігання
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27.01.2025 11:37 Відповісти
Це заступник командира на передовій, в окопі?
А кажуть погано роблять оборонні споруди.
Я б так воював все життя.
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27.01.2025 11:27 Відповісти
Він мабуть зампотилу, тому там, але це практика ******** воєн, що офіцери десь керують з боєм дистанційно. Тому що засоби ураження тепер високоточні та на далеку відстань.
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27.01.2025 11:38 Відповісти
Ну так чому б солдату теж з тилу не керувати своїм автоматом в окопі? Бо може бути враження високоточним ***********.
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27.01.2025 11:46 Відповісти
Тому що підрозілами має хтось керувати, інакше вони перетворяться на стадо... яке досить легко нейтралізувати.
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27.01.2025 16:41 Відповісти
''Барин'', у халаті!
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27.01.2025 11:57 Відповісти
Це якийсь пи*дець. Списати таке обладнання не так вже й просто. Потрібно на когось його оформити, щоб ті особи перебували в зоні бойових дій, потім якимсь чином оформити "втрату" приборів. Словом, як кажуть "Ти не один", а тут "Він не один".
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27.01.2025 11:59 Відповісти
Все це "оформлюється" легше, ніж Вам здається, якщо Ви "у системі"
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27.01.2025 12:15 Відповісти
Прсвітіть. Мені дійсно цікаво, тому, що я так бачу можливість прикрити привласнення приладів.
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27.01.2025 12:21 Відповісти
Шановна Пані Ірина Дашківська за можливості, надайте більше інформації: яке підпорядкування ВЧ, у котрій це трапилося (МО / МВС)? Чи є перелік серійних номерів обумовлених ПНБ?
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27.01.2025 12:14 Відповісти
один серійник є на фото.
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27.01.2025 12:50 Відповісти
А волонтери жебракують... подайте на дрони, на тепловізори, на автомайстерні...
Привозять куплене на людські копійки, а такі виродки заробляють на цьому.
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27.01.2025 12:41 Відповісти
мисливець грьобаний.... через таких продуманих п.дарів потерпають порядні військові, захисники України, через недовіру зменшується допомога цивільного тилу...
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27.01.2025 13:10 Відповісти
Не дай Бог попасти в рядові до таких командирів-або на м'ясо пустять або до хреста привяжуть або в яму голим кинуть- і за щастя буде якщо відправить будиночок собі будувати-ну нахер
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27.01.2025 13:32 Відповісти
 
 