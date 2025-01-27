Заступник командира військової частини на Дніпропетровщині привласнив прилади нічного бачення на 4 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині працівники ДБР затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн. гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, протиправний механізм виявлено під час здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності Збройних Сил України в умовах відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та недопущення витоку засобів ураження у незаконний обіг з військових частин, залучених до виконання бойових завдань.
Імітував втрату обладнання в бойових умовах
"У межах оперативної комбінації вдалося встановити, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", - наголошують у ДБР.
Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.
Вилучено речові докази
За даними ДБР, під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучені речові докази протиправної діяльності.
Також зазначається, що йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).
Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.
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Треба ж таким іудою бути!...
Повісити!...
Хто їх мобілізує?
Це ще війна не закінчилась. Далі будуть геть кранти. Вся ця пи*ота буде вимагати утримання, поклонів та поваги до всієї дічі яку вони будуть творити.
Как к нему могли попасть эти вещи, если он не воюет?
Это вопросы, на которые никто не будет давать ответ, а буду отпускать его под залог в 30 копеек,
чтобы через неделю забыть о нём, а возможно и наградить.
Что, дико звучит? Самое страшное, что такие дикости это сегодняшняя украинская реальность,
импотентность власти утопила страну в воровстве и коррупции, всё это ведёт к тому, что когда
закончится война нужно будет вводить смертную казнь, иначе не выйти из этого
кошмара!!
новая власть, снизу до верху, во всех властных структурах, прежде, чем начать строить
новое государство, должна иметь все инструменты для полной зачистки страны от этой раковой
опухоли, чтобы не осталось ни одной метастазы!
Тут - те саме. Зам. по МТЗ вирішив поживиться з того, що йому було довірене на зберігання
А кажуть погано роблять оборонні споруди.
Я б так воював все життя.
Привозять куплене на людські копійки, а такі виродки заробляють на цьому.