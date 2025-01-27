Заступник командира військової частини на Дніпропетровщині привласнив прилади нічного бачення на 4 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині працівники ДБР затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, протиправний механізм виявлено під час здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності Збройних Сил України в умовах відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та недопущення витоку засобів ураження у незаконний обіг з військових частин, залучених до виконання бойових завдань.













Імітував втрату обладнання в бойових умовах

"У межах оперативної комбінації вдалося встановити, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", - наголошують у ДБР.

Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

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Вилучено речові докази

За даними ДБР, під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучені речові докази протиправної діяльності.

Також зазначається, що йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.