Доба на Запоріжжі: окупанти обстріляли 12 населених пунктів, пошкоджені житлові будинки. ФОТО
Минулої доби окупанти атакували Біленьке Запорізького, Лобкове Василівського, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське Пологівського районів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області та начальник ОВА Іван Федоров.
- 114 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 4 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку.
- 145 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
На території Біленьківської громади зафіксовані пошкодження житлових будинків. Обійшлося без жертв.
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