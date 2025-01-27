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Брудні та подряпані: на Закарпатті затримано шістьох порушників, які намагалися переплисти Тису, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали шістьох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною та Румунією через річку Тиса.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, четверо чоловіків, жителі Черкащини, намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Їх затримали після того, як вони подолали загороджувальний паркан, попри численні травми, отримані від "єгози". Як з’ясувалося, вони заплатили переправникам по 2500 доларів США авансу, повіривши, що річка мілка й безпечна. Водночас рятувальники зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення з річки Тиса вже вилучили тіла 44 потопельників.

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На Закарпатті затримали шістьох порушників кордону, які намагалися переплисти Тису

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На Закарпатті затримали шістьох порушників кордону, які намагалися переплисти Тису

Також читайте: За 6 тис. євро купив документи на трьох дітей: затримано чоловіка, який намагався перетнути кордон як багатодітний батько, - ДПСУ. ФОТОрепортаж


На Закарпатті затримали шістьох порушників кордону, які намагалися переплисти Тису

Ще двоє чоловіків, жителі Закарпаття та Херсонщини, спробували перетнути кордон із Румунією. Їх затримали прикордонники неподалік села Луг, за 30 метрів до державного кордону.

На Закарпатті затримали шістьох порушників кордону, які намагалися переплисти Тису

На всіх затриманих склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Справи вже передано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) ріка (194) ухилянти (985)


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Топ коментарі
+5
шість готових морпіхів
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27.01.2025 11:54
+3
вода потеплішала і сезон можно вважати відкритим.
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27.01.2025 11:35
+1
Тиса - Рафтинг та сплави по Тисі, каякінг Тисою, байдарки Тиса )))
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27.01.2025 12:49
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вода потеплішала і сезон можно вважати відкритим.
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27.01.2025 11:35 Відповісти
... тепер бігунців у ЗСУ.... потім у складі бригади на навчання у Францію... і вони подякувавши просто втечуть ..як це було у 155-й ..коли біля п*ятидесяти намагавшихся переплисти Тису та Дунай були тупо направлені на навчання у Францію і втекли. А винним став комбриг..який по версії ДБР повинен був підтирати жопу кожному бійцю і знати..що у того в голові.
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27.01.2025 11:41 Відповісти
шість готових морпіхів
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27.01.2025 11:54 Відповісти
Тиса - Рафтинг та сплави по Тисі, каякінг Тисою, байдарки Тиса )))
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27.01.2025 12:49 Відповісти
Це оголошення? Куди звертатись?
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27.01.2025 13:13 Відповісти
СКОПІЮЙ Й ВСТАВ !)
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29.01.2025 18:53 Відповісти
Відмити і - на нульовий рубіж.
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27.01.2025 13:49 Відповісти
чому таких потужних загороджень під Покровськом немає???? чи власні громадяни мабудь набагато небезпечніші кацапів?
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27.01.2025 15:38 Відповісти
Поїдь зроби.
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27.01.2025 16:45 Відповісти
вишли з Польщі ешелон "єгози"
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27.01.2025 16:51 Відповісти
НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ОДИН ДОКТОР ЭТО КРАХ !!! ЖД ТАНЦУЮТ !)
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29.01.2025 21:20 Відповісти
 
 