Брудні та подряпані: на Закарпатті затримано шістьох порушників, які намагалися переплисти Тису, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали шістьох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною та Румунією через річку Тиса.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, четверо чоловіків, жителі Черкащини, намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Їх затримали після того, як вони подолали загороджувальний паркан, попри численні травми, отримані від "єгози". Як з’ясувалося, вони заплатили переправникам по 2500 доларів США авансу, повіривши, що річка мілка й безпечна. Водночас рятувальники зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення з річки Тиса вже вилучили тіла 44 потопельників.

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Ще двоє чоловіків, жителі Закарпаття та Херсонщини, спробували перетнути кордон із Румунією. Їх затримали прикордонники неподалік села Луг, за 30 метрів до державного кордону.

На всіх затриманих склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"). Справи вже передано до суду.

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