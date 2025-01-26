Двоє мешканців Харківщини 3 дні блукали високогір’ям: ухилянтам допомогли рятувальники. ФОТО
Молодиків, які заблукали в горах, знайшли вчора майже опівночі прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як виявили ухилянтів?
Інформацію про те, що у високогір’ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.
Майже через півтори години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли двох чоловіків.
Хто заблукав у горах?
32-річний житель Харківщини та його 21-річний земляк прямували в Румунію, маючи намір незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут гірською ділянкою держрубежу, без будь-якого спорядження, запасів їжі та води, "мандрівники" вирушили в дорогу. Ба більше – одяг чоловіки обрали зовсім не за погодою і до моменту зустрічі з пошуковою групою добряче змерзли.
Зі слів правопорушників, у горах вони провели три дні, заблукали і вирішили звернутися по допомогу до рятувальників.
"Верхолазів" доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де лікарі діагностували в обох загальне переохолодження організму.
Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Вже невдовзі оцінку їхнім діям надаватиме суд.
Будь ласка, зачекайте...
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