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Двоє мешканців Харківщини 3 дні блукали високогір’ям: ухилянтам допомогли рятувальники. ФОТО

Молодиків, які заблукали в горах, знайшли вчора майже опівночі прикордонники відділення "Богдан" Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як виявили ухилянтів?

Інформацію про те, що у високогір’ї перебувають люди, які втратили орієнтування та потребують допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.

Майже через півтори години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли двох чоловіків.

Також дивіться: Підпільні типографії, що друкували "документи" для ухилянтів, викрили в двох областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ухилняти 3 дні блукали в горах
Ухилняти 3 дні блукали в горах
Ухилняти 3 дні блукали в горах

Хто заблукав у горах?

32-річний житель Харківщини та його 21-річний земляк прямували в Румунію, маючи намір незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут гірською ділянкою держрубежу, без будь-якого спорядження, запасів їжі та води, "мандрівники" вирушили в дорогу. Ба більше – одяг чоловіки обрали зовсім не за погодою і до моменту зустрічі з пошуковою групою добряче змерзли.

Зі слів правопорушників, у горах вони провели три дні, заблукали і вирішили звернутися по допомогу до рятувальників.

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"Верхолазів" доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де лікарі діагностували в обох загальне переохолодження організму.

Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Вже невдовзі оцінку їхнім діям надаватиме суд.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Румунія (1187) ухилянти (985)


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Топ коментарі
+16
***, є такий китайський винахід 1 тис. до н.е. - компас. Він, ****, показує, де Схід, де Захід.

Виростили, ***, покоління дебілів - ні воювати, ані з'їбатись толком не можуть...
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26.01.2025 15:11
+12
Вони не ухилянти,не особи і не ресурс! Вони люди! Ухилянти це ті, хто приймав присягу неухильно захищати Україну, але зі зброєю в руках сидить в тилу!
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26.01.2025 15:04
+9
вони харківські ватани, посіпаки Гепи та Допи... яких у харкові 89%
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26.01.2025 15:11
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Всі покохали відпочинок в горах взимку.
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26.01.2025 15:02 Відповісти
Покохали?
"Ай да транслейт!"
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26.01.2025 18:13 Відповісти
Вони не ухилянти,не особи і не ресурс! Вони люди! Ухилянти це ті, хто приймав присягу неухильно захищати Україну, але зі зброєю в руках сидить в тилу!
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26.01.2025 15:04 Відповісти
вони харківські ватани, посіпаки Гепи та Допи... яких у харкові 89%
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26.01.2025 15:11 Відповісти
як добре, що тебе банять.
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26.01.2025 16:15 Відповісти
почекай трохи, зараз відпочинеш.
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26.01.2025 16:43 Відповісти
Людей зараз мало. Багато хто загинув.
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26.01.2025 15:25 Відповісти
Дивлячись де. У т.з. "групах оповіщення" людей завжди вистачає з гаком.
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26.01.2025 15:34 Відповісти
Я сказав саме - людей. Наприклад героїв новини важко назвати людьми.
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26.01.2025 18:55 Відповісти
Дві хвилини, листок з текстом Присяги, автомат на шиї - і все, ділов-то...
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26.01.2025 19:04 Відповісти
***, є такий китайський винахід 1 тис. до н.е. - компас. Він, ****, показує, де Схід, де Захід.

Виростили, ***, покоління дебілів - ні воювати, ані з'їбатись толком не можуть...
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26.01.2025 15:11 Відповісти
Дійсно, деякі молоді "вундеркінди" даже слова такого не знають "Компас", вважаючи, що це якась сексуальна орієнтація.
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26.01.2025 15:46 Відповісти
Діти асфальту, немогли визначити сторони світу..
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26.01.2025 15:17 Відповісти
А мені тут в групі місцевий жінки їх пишуть,що ті на Куп'янському напрямку,а я ухилянт)
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26.01.2025 15:26 Відповісти
Та зберіться вже пару тисяч людей, та біжіть у напрямку кордону, хтось таки добіжить,що ви як щурі по двоє та по троє тікаєте
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26.01.2025 16:29 Відповісти
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26.01.2025 16:38 Відповісти
У твоєї матері не було грошей на аборт???
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26.01.2025 19:04 Відповісти
 
 