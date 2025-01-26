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Двое жителей Харьковщины 3 дня бродили по высокогорью: уклонистам помогли спасатели. ФОТО

Молодых людей, которые заблудились в горах, нашли вчера почти в полночь пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как обнаружили уклонистов?

Информацию о том, что в высокогорье находятся люди, которые потеряли ориентировку и нуждаются в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС.

Почти через полтора часа совместных поисков пограничники со спасателями нашли двух мужчин.

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Ухилняти 3 дні блукали в горах
Ухилняти 3 дні блукали в горах
Ухилняти 3 дні блукали в горах

Кто заблудился в горах?

32-летний житель Харьковщины и его 21-летний земляк направлялись в Румынию, намереваясь незаконно пересечь границу. Самостоятельно проложив себе маршрут по горному участку госграницы, без какого-либо снаряжения, запасов пищи и воды, "путешественники" отправились в путь. Более того - одежду мужчины выбрали совсем не по погоде и к моменту встречи с поисковой группой сильно замерзли.

По словам правонарушителей, в горах они провели три дня, заблудились и решили обратиться за помощью к спасателям.

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"Верхолазов" доставили в Раховскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у обоих общее переохлаждение организма.

В отношении мужчин составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Уже вскоре оценку их действиям будет давать суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6546) Румыния (1114) уклонисты (913)


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Топ комментарии
+16
***, є такий китайський винахід 1 тис. до н.е. - компас. Він, ****, показує, де Схід, де Захід.

Виростили, ***, покоління дебілів - ні воювати, ані з'їбатись толком не можуть...
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26.01.2025 15:11
+12
Вони не ухилянти,не особи і не ресурс! Вони люди! Ухилянти це ті, хто приймав присягу неухильно захищати Україну, але зі зброєю в руках сидить в тилу!
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26.01.2025 15:04
+9
вони харківські ватани, посіпаки Гепи та Допи... яких у харкові 89%
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26.01.2025 15:11
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Правила форума Совет форумчан
Всі покохали відпочинок в горах взимку.
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26.01.2025 15:02 Ответить
Покохали?
"Ай да транслейт!"
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26.01.2025 18:13 Ответить
Вони не ухилянти,не особи і не ресурс! Вони люди! Ухилянти це ті, хто приймав присягу неухильно захищати Україну, але зі зброєю в руках сидить в тилу!
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26.01.2025 15:04 Ответить
вони харківські ватани, посіпаки Гепи та Допи... яких у харкові 89%
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26.01.2025 15:11 Ответить
як добре, що тебе банять.
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26.01.2025 16:15 Ответить
почекай трохи, зараз відпочинеш.
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26.01.2025 16:43 Ответить
Людей зараз мало. Багато хто загинув.
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26.01.2025 15:25 Ответить
Дивлячись де. У т.з. "групах оповіщення" людей завжди вистачає з гаком.
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26.01.2025 15:34 Ответить
Я сказав саме - людей. Наприклад героїв новини важко назвати людьми.
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26.01.2025 18:55 Ответить
Дві хвилини, листок з текстом Присяги, автомат на шиї - і все, ділов-то...
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26.01.2025 19:04 Ответить
***, є такий китайський винахід 1 тис. до н.е. - компас. Він, ****, показує, де Схід, де Захід.

Виростили, ***, покоління дебілів - ні воювати, ані з'їбатись толком не можуть...
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26.01.2025 15:11 Ответить
Дійсно, деякі молоді "вундеркінди" даже слова такого не знають "Компас", вважаючи, що це якась сексуальна орієнтація.
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26.01.2025 15:46 Ответить
Діти асфальту, немогли визначити сторони світу..
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26.01.2025 15:17 Ответить
А мені тут в групі місцевий жінки їх пишуть,що ті на Куп'янському напрямку,а я ухилянт)
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26.01.2025 15:26 Ответить
Та зберіться вже пару тисяч людей, та біжіть у напрямку кордону, хтось таки добіжить,що ви як щурі по двоє та по троє тікаєте
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26.01.2025 16:29 Ответить
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26.01.2025 16:38 Ответить
У твоєї матері не було грошей на аборт???
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26.01.2025 19:04 Ответить
 
 