Двое жителей Харьковщины 3 дня бродили по высокогорью: уклонистам помогли спасатели. ФОТО
Молодых людей, которые заблудились в горах, нашли вчера почти в полночь пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как обнаружили уклонистов?
Информацию о том, что в высокогорье находятся люди, которые потеряли ориентировку и нуждаются в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС.
Почти через полтора часа совместных поисков пограничники со спасателями нашли двух мужчин.
Кто заблудился в горах?
32-летний житель Харьковщины и его 21-летний земляк направлялись в Румынию, намереваясь незаконно пересечь границу. Самостоятельно проложив себе маршрут по горному участку госграницы, без какого-либо снаряжения, запасов пищи и воды, "путешественники" отправились в путь. Более того - одежду мужчины выбрали совсем не по погоде и к моменту встречи с поисковой группой сильно замерзли.
По словам правонарушителей, в горах они провели три дня, заблудились и решили обратиться за помощью к спасателям.
"Верхолазов" доставили в Раховскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у обоих общее переохлаждение организма.
В отношении мужчин составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Уже вскоре оценку их действиям будет давать суд.
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