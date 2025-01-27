Доба на Донеччині: війська РФ атакували 5 міст. У Покровську вбили людину. ФОТОрепортаж
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 103 людини, у тому числі 9 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Мирнограді ударом дрону пошкоджено цивільний автомобіль.
26 січня близько 12:45 в м.Покровськ відбулось влучання FPV дрона в районі залізничного переїзду в транспортний засіб ВАЗ 21140. В результаті ворожої атаки пошкоджене легкове авто, водій 1956 р.н. не постраждав.
Близько 13:30 стався обстріл з боку РОВ (тип зброї встановлюється) центральної частини міста поблизу Свято-Михайлівського храму на відкритій місцевості. В результаті удару загинула місцева жителька, 1931 р.н.
Близько 14:40 під обстрілом опинилось Родинське (вʼїзд до міста поблизу залізничного переїзду). Інформація щодо постраждалих, пошкоджень та руйнувань відсутня.
У Малинівці Гродівської громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
На Костянтинівку окупанти скинули три авіабомби "ФАБ-250" та двічі вгатили по місту артилерією. Поранень зазнали четверо цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирних і 7 приватних будинків, гараж, автомобіль, 2 електромережі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 15 будинків.
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