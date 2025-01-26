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Новини
2 008 16

Росіяни намагаються обійти Покровськ із заходу, щоб перерізати важливі траси, - ОСУВ "Хортиця"

Чому армія РФ так прагне захопити Покровськ

Покровський напрямок є найбільш інтенсивним у плані боїв. І найбільше зусиль ворог докладає, щоб обійти Покровськ із заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Йде спроба охопити місто, не заходячи в нього. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища. І намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища і лісопосадки. Це робиться для того, аби перерізати траси, які ведуть до міста і примусити українські сили, що його обороняють, відступити", - розповів  Трегубов.

Українські ж сили, за його словами, роблять усе, аби не допустити цього та вибити звідти ворога.

Нагадаємо, станом на 25 січня у Покровській громаді залишаються 10 тисяч осіб, у самому Покровську - 7 тисяч. Всіх дітей з громади евакуювали.

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Автор: 

війна (1427) Донецька область (8744) бойові дії (4020) Покровськ (667) Покровський район (675) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+2
Потрібна додаткова мобілізація, немає підготовленої піхоти. Старі українські чоловіки не витримують натиску переважаючих сил молодих москалів.
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26.01.2025 14:29
+2
А зупинити іх з півдня і з заходу вже ніяк? - через місяць скажемо шо Покровськ в оточені і потрібно відходити
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26.01.2025 14:41
+2
Так, ось мобілізують більше піхоти і наступ москалів відразу захлинеться, як це вже було після Маріуполя, Волновахи, Лисичанська, Бахмута, Авдіївки, Часового Яру... хоча, постривайте.
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26.01.2025 15:33
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Потрібна додаткова мобілізація, немає підготовленої піхоти. Старі українські чоловіки не витримують натиску переважаючих сил молодих москалів.
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26.01.2025 14:29 Відповісти
Потрібно платити за кожного ліквідованого москаля, танк, гармату, і не на словах, а на ділі, платити нормальні гроші за контракт, і добровольці появляться, але для цього треба перестати красти, а це для смарагдового проблема
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26.01.2025 14:41 Відповісти
сьогодні добровольці гинуть в окопах бо їм немає кому прикрити спину! Мобілізовані бомжі втікають з позицій, а патріоти залишаються і стоять насмерть і гинуть кожного дня, поки хтось очікує збільшення виплат!
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26.01.2025 14:46 Відповісти
Так, ось мобілізують більше піхоти і наступ москалів відразу захлинеться, як це вже було після Маріуполя, Волновахи, Лисичанська, Бахмута, Авдіївки, Часового Яру... хоча, постривайте.
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26.01.2025 15:33 Відповісти
Стримувати ворогами потрібно не молодими чоловіками, а дронами, танками, артилерією, літаками. А якщо стримувати чоловіками, то це називається, що націю пускають на фарш.
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26.01.2025 15:45 Відповісти
тссс....
нікому більше!
і що б кацапи про це не знали!
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26.01.2025 14:32 Відповісти
Це нова успішна і розумна тактика орків. Навіщо йти в лоб, якщо можна взяти в оточення і почекати, коли в оточених закінчиться БК та харчі. Або під загрозою оточення військові самі вийдуть з міста.
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26.01.2025 14:35 Відповісти
А зупинити іх з півдня і з заходу вже ніяк? - через місяць скажемо шо Покровськ в оточені і потрібно відходити
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26.01.2025 14:41 Відповісти
це всеодно що зайти в хату і сказати дружині,
до нас лізуть сусіди, і будуть нас писдити
а дружина:
а я думала що ти готовий дати ...зди їм...
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26.01.2025 14:43 Відповісти
зато в Мінкульті середня зарплата державної гниди 134к грн
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26.01.2025 14:44 Відповісти
ОСУВ "Очевидність"...
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26.01.2025 14:55 Відповісти
Дивні заяви. Про це всі давно знають.
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26.01.2025 15:05 Відповісти
Включайте лазер.
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26.01.2025 15:05 Відповісти
А командування цього не розуміє?((Чи відмічають призначення Драпатого,а тут само якось минеться?((Сцирського треба знімати.
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26.01.2025 15:25 Відповісти
Поки не зупинимо просування РФ, до жопи Курськ та нафтобази. Просирський досі не навчився боротись з оточеннями. Його в академіях такого не вчили. Суцільно укомплектовані вчора з мобиків бригади чомусь не тримают донецький фронт, Зелька в недоуменії.
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26.01.2025 15:53 Відповісти
Щось подібно до цього?

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26.01.2025 16:42 Відповісти
 
 