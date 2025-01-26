Росіяни намагаються обійти Покровськ із заходу, щоб перерізати важливі траси, - ОСУВ "Хортиця"

Покровський напрямок є найбільш інтенсивним у плані боїв. І найбільше зусиль ворог докладає, щоб обійти Покровськ із заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Йде спроба охопити місто, не заходячи в нього. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища. І намагаються обходити його з заходу, теж чіпляючись за малі селища і лісопосадки. Це робиться для того, аби перерізати траси, які ведуть до міста і примусити українські сили, що його обороняють, відступити", - розповів Трегубов.

Українські ж сили, за його словами, роблять усе, аби не допустити цього та вибити звідти ворога.

Нагадаємо, станом на 25 січня у Покровській громаді залишаються 10 тисяч осіб, у самому Покровську - 7 тисяч. Всіх дітей з громади евакуювали.

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