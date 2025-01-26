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Новости
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Россияне пытаются обойти Покровск с запада, чтобы перерезать важные трассы, - ОСГВ "Хортица"

Чому армія РФ так прагне захопити Покровськ

Покровское направление является наиболее интенсивным в плане боев. И больше всего усилий враг прилагает для того, чтобы обойти Покровск с запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Идет попытка охватить город, не заходя в него. Они вышли на него с южной стороны. Там, где малые поселки. И пытаются обходить его с запада, тоже цепляясь за малые поселки и лесопосадки. Это делается для того, чтобы перерезать трассы, которые ведут к городу и заставить украинские силы, которые его обороняют, отступить", - рассказал Трегубов.

Украинские же силы, по его словам, делают все, чтобы не допустить этого и выбить оттуда врага.

Напомним, по состоянию на 25 января в Покровской громаде остаются 10 тысяч человек, в самом Покровске - 7 тысяч. Всех детей из громады эвакуировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: враг обстрелял 4 района. В Покровске россияне убили человека

Автор: 

война (1400) Донецкая область (9910) боевые действия (4253) Покровск (634) Покровский район (660) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+2
Потрібна додаткова мобілізація, немає підготовленої піхоти. Старі українські чоловіки не витримують натиску переважаючих сил молодих москалів.
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26.01.2025 14:29
+2
А зупинити іх з півдня і з заходу вже ніяк? - через місяць скажемо шо Покровськ в оточені і потрібно відходити
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26.01.2025 14:41
+2
Так, ось мобілізують більше піхоти і наступ москалів відразу захлинеться, як це вже було після Маріуполя, Волновахи, Лисичанська, Бахмута, Авдіївки, Часового Яру... хоча, постривайте.
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26.01.2025 15:33
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Потрібна додаткова мобілізація, немає підготовленої піхоти. Старі українські чоловіки не витримують натиску переважаючих сил молодих москалів.
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26.01.2025 14:29 Ответить
Потрібно платити за кожного ліквідованого москаля, танк, гармату, і не на словах, а на ділі, платити нормальні гроші за контракт, і добровольці появляться, але для цього треба перестати красти, а це для смарагдового проблема
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26.01.2025 14:41 Ответить
сьогодні добровольці гинуть в окопах бо їм немає кому прикрити спину! Мобілізовані бомжі втікають з позицій, а патріоти залишаються і стоять насмерть і гинуть кожного дня, поки хтось очікує збільшення виплат!
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26.01.2025 14:46 Ответить
Так, ось мобілізують більше піхоти і наступ москалів відразу захлинеться, як це вже було після Маріуполя, Волновахи, Лисичанська, Бахмута, Авдіївки, Часового Яру... хоча, постривайте.
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26.01.2025 15:33 Ответить
Стримувати ворогами потрібно не молодими чоловіками, а дронами, танками, артилерією, літаками. А якщо стримувати чоловіками, то це називається, що націю пускають на фарш.
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26.01.2025 15:45 Ответить
тссс....
нікому більше!
і що б кацапи про це не знали!
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26.01.2025 14:32 Ответить
Це нова успішна і розумна тактика орків. Навіщо йти в лоб, якщо можна взяти в оточення і почекати, коли в оточених закінчиться БК та харчі. Або під загрозою оточення військові самі вийдуть з міста.
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26.01.2025 14:35 Ответить
А зупинити іх з півдня і з заходу вже ніяк? - через місяць скажемо шо Покровськ в оточені і потрібно відходити
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26.01.2025 14:41 Ответить
це всеодно що зайти в хату і сказати дружині,
до нас лізуть сусіди, і будуть нас писдити
а дружина:
а я думала що ти готовий дати ...зди їм...
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26.01.2025 14:43 Ответить
зато в Мінкульті середня зарплата державної гниди 134к грн
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26.01.2025 14:44 Ответить
ОСУВ "Очевидність"...
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26.01.2025 14:55 Ответить
Дивні заяви. Про це всі давно знають.
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26.01.2025 15:05 Ответить
Включайте лазер.
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26.01.2025 15:05 Ответить
А командування цього не розуміє?((Чи відмічають призначення Драпатого,а тут само якось минеться?((Сцирського треба знімати.
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26.01.2025 15:25 Ответить
Поки не зупинимо просування РФ, до жопи Курськ та нафтобази. Просирський досі не навчився боротись з оточеннями. Його в академіях такого не вчили. Суцільно укомплектовані вчора з мобиків бригади чомусь не тримают донецький фронт, Зелька в недоуменії.
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26.01.2025 15:53 Ответить
Щось подібно до цього?

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26.01.2025 16:42 Ответить
 
 