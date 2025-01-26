Россияне пытаются обойти Покровск с запада, чтобы перерезать важные трассы, - ОСГВ "Хортица"
Покровское направление является наиболее интенсивным в плане боев. И больше всего усилий враг прилагает для того, чтобы обойти Покровск с запада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.
"Идет попытка охватить город, не заходя в него. Они вышли на него с южной стороны. Там, где малые поселки. И пытаются обходить его с запада, тоже цепляясь за малые поселки и лесопосадки. Это делается для того, чтобы перерезать трассы, которые ведут к городу и заставить украинские силы, которые его обороняют, отступить", - рассказал Трегубов.
Украинские же силы, по его словам, делают все, чтобы не допустить этого и выбить оттуда врага.
Напомним, по состоянию на 25 января в Покровской громаде остаются 10 тысяч человек, в самом Покровске - 7 тысяч. Всех детей из громады эвакуировали.
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нікому більше!
і що б кацапи про це не знали!
до нас лізуть сусіди, і будуть нас писдити
а дружина:
а я думала що ти готовий дати ...зди їм...