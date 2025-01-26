Сутки на Донетчине: враг обстрелял 4 района. В Покровске россияне убили человека

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 36 человек, в том числе 7 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Богатыре Великоновоселковской громады ранен человек.

Покровский район

В Сергеевке Удачненской громады повреждены 7 домов.

25 января в 06:00 произошел обстрел Покровска, в результате которого поврежден жилой многоэтажный дом в микрорайоне "Лазурный".

В 09:00 враг нанес удар по северо-западной части Покровска, в результате которого повреждены 2 частных домовладения. В одном из них погибла женщина 1964 года рождения.

В 09:50 под обстрел попало с.Гришино. Российские войска повредили 2 частных домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

В 11:30 армия РФ нанесла удар по микрорайону "Южный", в результате которого поврежден жилой дом и разрушена лаборатория КП "Покровскводоканал" (тип вооружения устанавливается). Информация о пострадавших не поступала.

В 16:30 произошел обстрел Покровска, в результате которого произошел пожар на одном из этажей жилой многоэтажки м-на "Лазурный". Информация о пострадавших не поступала. В связи с ситуацией безопасности ГСЧС не привлекались.

Краматорский район

В Константиновке повреждены админздание и газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

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