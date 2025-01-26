Доба на Донеччині: ворог обстріляв 4 райони. У Покровську росіяни вбили людину
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 36 людей, у тому числі 7 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район
У Багатирі Великоновосілківської громади поранено людину.
Покровський район
У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 7 будинків.
25 січня о 06:00 стався обстріл Покровська, в результаті якого пошкоджено житловий багатоповерховий будинок у мікрорайоні "Лазурний".
О 09:00 ворог завдав удару по північно-західній частині Покровська, внаслідок якого пошкоджено 2 приватних домоволодіння. В одному з них загинула жінка 1964 року народження.
О 09:50 під обстріл потрапило с.Гришине. Російські війська пошкодили 2 приватних домоволодіння. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Об 11:30 армія РФ завдала удар по мікрорайону "Південний", в результаті якого пошкоджено житловий будинок та зруйновано лабораторію КП "Покровськводоканал" (тип озброєння встановлюється). Інформація щодо постраждалих не надходила.
О 16:30 стався обстріл Покровська, внаслідок якого відбулась пожежа на одному з поверхів житлової багатоповерхівки м-ну "Лазурний". Інформація щодо постраждалих не надходила. У зв’язку з безпековою ситуацією ДСНС не залучались.
Краматорський район
У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і газогін.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
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