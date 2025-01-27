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Збитки на понад 5 млн грн: завершено розслідування щодо схеми привласнення 133 генераторів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо махінації з закупівлею дизельних генераторів для потреб Збройних Сил України на суму понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

ДБР завершило розслідування махінацій з генераторами для ЗСУ на понад 5 млн грн

Розслідування показало, що у 2022 році два підприємці, які спеціалізуються на постачанні електрогенераторів, вступили у змову з заступником командира військової частини. Їхнім завданням було забезпечити перемогу у тендері на поставку 1000 дизельних генераторів для ЗСУ на суму 43 мільйони гривень.

Однак, після укладення договору підприємці, скориставшись недбалістю командира, підписали додаткову угоду, в результаті якої зменшили кількість замовлених генераторів на 133 одиниці. Всі ці генератори було привласнено, а держава понесла фінансові збитки на понад 5 млн грн.

ДБР завершило розслідування махінацій з генераторами для ЗСУ на понад 5 млн грн

Обвинувальні акти було направлено до суду. Командира частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), а його заступника - у бездіяльності (ч. 4 ст. 426 КК України). 

Повідомляється, що директор одного з підприємств обвинувачується в привласненні майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), а заступник директора іншого підприємства - у привласненні майна і бездіяльності військової влади (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 КК України).

ДБР завершило розслідування махінацій з генераторами для ЗСУ на понад 5 млн грн

За ці статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Обвинувачені перебувають під вартою з можливістю внесення застави.

Запобіжні заходи для обвинувачених варіюються від особистого зобов'язання до тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі до 5 млн грн.

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Автор: 

збитки (1440) ДБР (3540) розкрадання (222) генератор (198)


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Себе ж вони не могли лишити без баришу
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27.01.2025 13:34 Відповісти
Підозріла недбалість, мало того що гроші поцупили, так ще й бійців залишили без електрики.
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27.01.2025 13:34 Відповісти
Идёт война, во все времена и эпохи, те, кто в это время совершают коррупционные преступления против государства и против армии, подлежат физическому уничтожению, почему сегодня этого нет?

Перефразируя великого афериста дедушку ленина, можно сказать :"Всякая власть лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться.."
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27.01.2025 13:38 Відповісти
".......Однак, після укладення договору підприємці, скориставшись недбалістю командира, підписали додаткову угоду, Джерело: https://censor.net/ua/p3532499......." - даже не уявляю скільки отаке положить солдат.....
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27.01.2025 13:38 Відповісти
Збитки на сумму понад 5 млн, застава - до 5 млн. Питання: скільки коштувало таке рішення суду?
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27.01.2025 13:41 Відповісти
за кусок вкраденого мила, під час 2ї світової, розстрілювали.
за вкрадені 133генератори з ціллю наживи, під час війни. навіть ніслова про держзраду..
зловживання, *****.
може перекваліфікуємо корупцію в *******...
вкрав 900 вагонів гуманітарки, а судді *****, тому й досі на посаді.
розвідки всього світу кажуть що ***** нападе, а комусь *****, жарим шашлик,
тому досі на посаді.
і тд.....
*******, непогане пояснення для виправдання і за ******* нема строку ув,язнення
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27.01.2025 13:51 Відповісти
 
 