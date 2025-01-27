Збитки на понад 5 млн грн: завершено розслідування щодо схеми привласнення 133 генераторів для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо махінації з закупівлею дизельних генераторів для потреб Збройних Сил України на суму понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Розслідування показало, що у 2022 році два підприємці, які спеціалізуються на постачанні електрогенераторів, вступили у змову з заступником командира військової частини. Їхнім завданням було забезпечити перемогу у тендері на поставку 1000 дизельних генераторів для ЗСУ на суму 43 мільйони гривень.

Однак, після укладення договору підприємці, скориставшись недбалістю командира, підписали додаткову угоду, в результаті якої зменшили кількість замовлених генераторів на 133 одиниці. Всі ці генератори було привласнено, а держава понесла фінансові збитки на понад 5 млн грн.

Обвинувальні акти було направлено до суду. Командира частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України), а його заступника - у бездіяльності (ч. 4 ст. 426 КК України).

Повідомляється, що директор одного з підприємств обвинувачується в привласненні майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), а заступник директора іншого підприємства - у привласненні майна і бездіяльності військової влади (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 КК України).

За ці статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Обвинувачені перебувають під вартою з можливістю внесення застави.

Запобіжні заходи для обвинувачених варіюються від особистого зобов'язання до тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі до 5 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник командира військової частини на Дніпропетровщині привласнив прилади нічного бачення на 4 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж