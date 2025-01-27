Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю: на Київщині викрито схему ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито схему уникнення мобілізації та затримано двох її учасниць.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

43-річна жителька Київщини через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вона пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або шлюб із нареченою з інвалідністю.

"З метою пошуку "клієнтів" жінка створила у соціальній мережі "Facebook" сторінку та опублікувала оголошення щодо надання своїх послуг. Чоловіку, який зацікавився схемами, за 18500 доларів США вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності, на що чоловік погодився.

Втім отримавши гроші, жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож на всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

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За одруження із 40-річною жителькою Київщини потрібно було заплатити ще 3800 доларів США, а також щомісячно виділяти "дружині" по 10 000 гривень.

Після укладання шлюбу за допомогою сервісу "Шлюб за добу" "наречену" та організаторку схеми затримали.

Наразі їм повідомлено про підозру. Встановлюються інші учасники злочину.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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