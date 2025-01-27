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Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю: на Київщині викрито схему ухилення від мобілізації. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито схему уникнення мобілізації та затримано двох її учасниць.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

43-річна жителька Київщини через соцмережі шукала чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вона пропонувала допомогу в отриманні групи інвалідності або шлюб із нареченою з інвалідністю.

"З метою пошуку "клієнтів" жінка створила у соціальній мережі "Facebook" сторінку та опублікувала оголошення щодо надання своїх послуг. Чоловіку, який зацікавився схемами, за 18500 доларів США вона пообіцяла оформити довідку МСЕК із визначенням групи інвалідності, на що чоловік погодився.

Втім отримавши гроші, жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить тривала процедура, тож на всяк випадок треба перестрахуватися і запропонувала укласти фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

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За одруження із 40-річною жителькою Київщини потрібно було заплатити ще 3800 доларів США, а також щомісячно виділяти "дружині" по 10 000 гривень.

Після укладання шлюбу за допомогою сервісу "Шлюб за добу" "наречену" та організаторку схеми затримали.

Наразі їм повідомлено про підозру. Встановлюються інші учасники злочину.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Фіктивний шлюб на жінці з інвалідністю. Викрито схему ухилення від мобілізації
Фіктивний шлюб на жінці з інвалідністю. Викрито схему ухилення від мобілізації
Фіктивний шлюб на жінці з інвалідністю. Викрито схему ухилення від мобілізації

Автор: 

Київська область (4082) шахрайство (1100) мобілізація (3105) інвалідність (274)


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Топ коментарі
+7
Чому вони не боряться так само з корупцією , як з ухилянтами?
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27.01.2025 14:19
+5
А хто з них жінка??
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27.01.2025 14:04
+4
та шо в сірих штанях з написом Поліція
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27.01.2025 14:12
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Єслі слишен дєнєг шелєст - єто лох ідьот на нєрєст
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27.01.2025 14:03 Відповісти
А хто з них жінка??
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27.01.2025 14:04 Відповісти
та шо в сірих штанях з написом Поліція
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27.01.2025 14:12 Відповісти
Хочете одружитись?)
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27.01.2025 14:13 Відповісти
на три роки випала з ринка.
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27.01.2025 14:13 Відповісти
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27.01.2025 15:05 Відповісти
А на що фиктивна. Берешь законную жінку, ломаешь їй одну чі обидві ноги та все. Отриуешь відстрочку на законних умовах.
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27.01.2025 14:17 Відповісти
запікселили, бо "молодая була нє молода і така страшна, шо коли миші гризли її паспорт, то фотку не трогали" (С)
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27.01.2025 14:18 Відповісти
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27.01.2025 15:13 Відповісти
А хто з них пітух, а хто жертва?
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27.01.2025 14:18 Відповісти
Чому вони не боряться так само з корупцією , як з ухилянтами?
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27.01.2025 14:19 Відповісти
Корупція - для них бізнес. Верещук же навіть казала, що вони одне від другого не відрізняють. Навіть вольодя у інтервью казав, що це такий бізнес під назвою - лобізм.
Ухилянти - це захисники бізнесу.
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27.01.2025 14:39 Відповісти
Я так розумію, зараз для оформлення шлюбу, потрібно спочатку взяти довідку з ТЦК, прокуратури, Держприкордонслужби, СБУ та поліції про те, що шлюб буде не фіктивним.
А які докази їм надати? 100+ годин власно знятого приватного відео, щоб їм було чим зайнятись в службовий час? (Не все ж лише Онліфанс дивитись).
Як взагалі дивно - не потрібно ніякого суду для визнання шлюбу фіктивним, достатньо лише постанови слідчого. Які ще зелені нововведення нас чекають?
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27.01.2025 14:30 Відповісти
Тільки на онліфанс не завантажуйте, щоб потім посилання їм надати, а то ще податки нарахують)
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27.01.2025 14:41 Відповісти
Консумація шлюбу і підтвердження цього акту перед свідками - давня традиція. Вона якраз приблизно з тих часів, коли були кріпаки, поміщики... Просто тоді треба було червоне простирадло показувати сусідам і родичам, а тепер - СБУ. Тому все ок)
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27.01.2025 14:47 Відповісти
Що, 18к+ баксів?!!!!!
Та дешевше купити кілька автоматів, волонтерську тачку та групою нахабно виїхати за кордон.
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27.01.2025 14:41 Відповісти
да пусть человек зарабатывает, выехала, деньги получила, развелись и за следующим, если жлоб-держава не хочет социалкой обеспечить
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27.01.2025 14:53 Відповісти
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27.01.2025 15:16 Відповісти
"Держава тоді чого-небудь варта, коли за напад на свого представника одразу відправляє на підвал" - це свята істина, навіть леніна не читай.
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27.01.2025 15:33 Відповісти
СБУ цим займається.
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27.01.2025 15:44 Відповісти
 
 