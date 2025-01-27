УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6822 відвідувача онлайн
Новини Фото
12 244 6

Продавали успішне складання іспитів: у Києві та на Одещині викрито схеми, у яких ділки "торгували впливом" у Сервісних центрах МВС, - ДВБ Нацполіції. ФОТОрепортаж

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції виявив та припинив діяльність груп осіб, які за гроші надавали послуги з "торгівлі впливом" у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Києві інструктор з водіння пропонував своїм учням допомогу у складанні теоретичних та практичних іспитів, гарантуючи їм успішне проходження за допомогою своїх зв'язків з керівництвом одного з сервісних центрів Черкащини. За організацію успішного складання екзаменів зловмисник вимагав 1000 доларів.

У столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВС

У столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВС

Також було затримано 39-річного киянина, який обіцяв пройти фіктивне навчання в автошколі без фактичного відвідування занять, а також організувати успішну здачу іспитів за гроші. Чоловіка затримали після отримання частини грошей від клієнтів.

У столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВС

У столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВС

На Одещині був затриманий ще один зловмисник, який за 600 доларів обіцяв допомогти успішно скласти іспит у ТСЦ для отримання водійських прав. Підозрюваний вимагав аванс перед початком роботи та другий платіж після здачі іспиту.

У столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВСУ столиці та на Одещині знешкоджено схеми "торгівлі впливом" у Сервісних центрах МВС

Оперативники ДВБ та слідчі поліції зібрали достатньо доказів для оголошення підозри фігурантам за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Всі учасники схем понесуть кримінальну відповідальність.

Читайте також: Поранений російський загарбник підриває під своїм тілом гранату та покінчує життя самогубством. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3509) Нацполіція (15261) іспити (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я мабуть один двічі прочитав як "торгували пивом"
показати весь коментар
27.01.2025 14:32 Відповісти
Всі призовного віку. Нах всіх на фронт!
показати весь коментар
27.01.2025 14:34 Відповісти
А потім дивуємся звідки стільки ''оленів'' за кермом.
показати весь коментар
27.01.2025 14:51 Відповісти
А то про таке ніхто не знав... За здачу і перездачу екзаменів завжди платили.
показати весь коментар
27.01.2025 15:04 Відповісти
Я не платив. Просто на мій результат ,,вплинули,,
показати весь коментар
27.01.2025 15:43 Відповісти
В програму навчання потрібно включити розділи вищої математики і сопромату, тоді можна і по 5000 у.е за екзамен вимагати.
показати весь коментар
27.01.2025 17:20 Відповісти
 
 