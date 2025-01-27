Продавали успішне складання іспитів: у Києві та на Одещині викрито схеми, у яких ділки "торгували впливом" у Сервісних центрах МВС, - ДВБ Нацполіції. ФОТОрепортаж

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції виявив та припинив діяльність груп осіб, які за гроші надавали послуги з "торгівлі впливом" у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Києві інструктор з водіння пропонував своїм учням допомогу у складанні теоретичних та практичних іспитів, гарантуючи їм успішне проходження за допомогою своїх зв'язків з керівництвом одного з сервісних центрів Черкащини. За організацію успішного складання екзаменів зловмисник вимагав 1000 доларів.

Також було затримано 39-річного киянина, який обіцяв пройти фіктивне навчання в автошколі без фактичного відвідування занять, а також організувати успішну здачу іспитів за гроші. Чоловіка затримали після отримання частини грошей від клієнтів.

На Одещині був затриманий ще один зловмисник, який за 600 доларів обіцяв допомогти успішно скласти іспит у ТСЦ для отримання водійських прав. Підозрюваний вимагав аванс перед початком роботи та другий платіж після здачі іспиту.

Оперативники ДВБ та слідчі поліції зібрали достатньо доказів для оголошення підозри фігурантам за ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Всі учасники схем понесуть кримінальну відповідальність.

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