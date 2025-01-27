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Публікували в соцмережах дані про військових: двох російських шпигунок затримано на Вінничині. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба у взаємодії зі співробітниками СБУ викрили групу осіб, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Як зазначається, дві жительки Могилів-Подільської громади Вінницької області створили закриту групу в соцмережах, у якій публікували фото та відеоматеріали про діяльність представників ДПСУ та інших військових формувань. Спільнота налічувала майже 9 тисяч учасників. Крім того, вони збирали дані про місця розташування стаціонарних та мобільних блокпостів на території прикордонного району Вінницької області.

Шпигунки з Могилів-Подольського
Шпигунки з Могилів-Подольського
Шпигунки з Могилів-Подольського
Шпигунки з Могилів-Подольського

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Адміністраторкам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114-1 КК України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Автор: 

Вінницька область (1023) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) СБУ (12918) шпигунство (1012) Могилів-Подільський район (1)


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Не можна, бо такі, як ти здриснуть! Таким як ти всі шось винні, а священний обов'язок кожного громадянина - захищати Батьківщину, то для вас пустий звук! От ти зараз замість того щоб тихенько сидіти, видаєш звуки тільки не ротом бо від слова ТЦК в тебе одразу вискакують шлункові потуги...
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27.01.2025 15:11 Відповісти
Це як із дідом Морозом - усі чудово знають, хто він, але все одно мусять висловлювати здивування
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27.01.2025 15:12 Відповісти
Дід мороз це той який зрадив Миколая та пішов до комуністів
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27.01.2025 16:29 Відповісти
Йому за це дали бабу, анлімітед бухла і +15 захисту від поліції
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27.01.2025 22:37 Відповісти
Смердючки працювали на ********* та заслуговують на жорстоке покарання!
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27.01.2025 15:04 Відповісти
Ідейні борцучки за грошові знаки. Вивезти на кордон за Хутір-Михайлівський і копняком надати прискорення в бік бярьозок, лаптєй і кіслих штєй. За спробу повернення - розстріл на місці.
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27.01.2025 15:17 Відповісти
 
 