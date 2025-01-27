Публікували в соцмережах дані про військових: двох російських шпигунок затримано на Вінничині. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба у взаємодії зі співробітниками СБУ викрили групу осіб, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

Як зазначається, дві жительки Могилів-Подільської громади Вінницької області створили закриту групу в соцмережах, у якій публікували фото та відеоматеріали про діяльність представників ДПСУ та інших військових формувань. Спільнота налічувала майже 9 тисяч учасників. Крім того, вони збирали дані про місця розташування стаціонарних та мобільних блокпостів на території прикордонного району Вінницької області.









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Адміністраторкам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 114-1 КК України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".