"Втемну" використовував співмешканку для коригування ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині затримано учасника агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 агентів РФ, які коригували ракетно-дронові удари по Дніпропетровській області.
Заразі зібрано доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання ФСБ.
"Агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі. Щоб не "світитися" на вулицях міста, зрадник "втемну" залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.
На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював "своєю роботою", хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам", - йдеться в повідомленні.
Зрадника затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з РФ. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.
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дуже добре що не попав до ЗСУ
На триразове харчування у камері, щоб його і подібних йому, утримувал, и самі ж Українці!
Дієвх ЗМІН до законодавства, так з 2019року, ні зеленський+стефанчуки-разумков+гончарук -шмигаль, не внесли щодо підвищення ЖОРСТКОСТІ покарання таких осіб, коригувальників-ждунів! Оманський, заборонив їм таке робити!?
Прострочені, здають щоденно, Українців та Україну прутіну!