"Втемну" використовував співмешканку для коригування ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині затримано учасника агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 агентів РФ, які коригували ракетно-дронові удари по Дніпропетровській області.

Заразі зібрано доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання ФСБ.

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"Агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі. Щоб не "світитися" на вулицях міста, зрадник "втемну" залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.

На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював "своєю роботою", хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам", - йдеться в повідомленні.

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Зрадника затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з РФ. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

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