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Новини Війна
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"Втемну" використовував співмешканку для коригування ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині

СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині затримано учасника агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді контррозвідка СБУ затримала 8 агентів РФ, які коригували ракетно-дронові удари по Дніпропетровській області.

Заразі зібрано доказову базу на їхнього спільника. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який ховався від мобілізації і одночасно виконував завдання ФСБ.

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"Агент готував координати для повітряних атак рашистів по місцях базування Сил оборони в Дніпрі. Щоб не "світитися" на вулицях міста, зрадник "втемну" залучив до розвідувально-підривної діяльності свою співмешканку.

На його прохання жінка обходила місцевість, де фіксувала геолокації військових об’єктів та пересилала чоловіку у вигляді відміток на гугл-картах. Необхідність у таких скріншотах фігурант пояснював "своєю роботою", хоча насправді він був безробітним, а отримані відомості пересилав окупантам", - йдеться в повідомленні.

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Зрадника затримали в його оселі та вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з РФ. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в регіоні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Співмешканка підозрюваного наразі співпрацює зі слідством як свідок.

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СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині
СБУ затримала агента ФСБ на Дніпропетровщині

Автор: 

війна (1427) СБУ (12918) шпигунство (1012) Дніпропетровська область (3836) війна в Україні (4586)


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Яка маячня.
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27.01.2025 13:15 Відповісти
Хитра баба - позбулася хахаля ще й гроші отримала
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27.01.2025 13:23 Відповісти
"ховався від мобілізації"
дуже добре що не попав до ЗСУ
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27.01.2025 13:28 Відповісти
Ага, в темну. Хто кого має за дебіла?
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27.01.2025 13:32 Відповісти
Ну, тепер суддівські з прокурорськими, помусолять убивцю Українців, та й годі!
На триразове харчування у камері, щоб його і подібних йому, утримувал, и самі ж Українці!
Дієвх ЗМІН до законодавства, так з 2019року, ні зеленський+стефанчуки-разумков+гончарук -шмигаль, не внесли щодо підвищення ЖОРСТКОСТІ покарання таких осіб, коригувальників-ждунів! Оманський, заборонив їм таке робити!?
Прострочені, здають щоденно, Українців та Україну прутіну!
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27.01.2025 13:33 Відповісти
Для кого они написали "втемную"? Это, типа, так меньше получит тупая пиз...а, за свои преступления? Сколько швали еще в органах. Если б не было войны, они б так никогда б и не засветились. В темную...
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27.01.2025 16:04 Відповісти
 
 