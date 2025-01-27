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Поселився на Донеччині та коригував обстріли: СБУ затримала громадянина РФ. ФОТО

На Донеччині затримано громадянина РФ, який коригував удари російських військ по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Затриманий - 56-річний чоловік, який прибув до України з Москви за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.

Затримано росіянина, який шпигував за ЗСУ на Донеччині

"Влітку 2024 року агента "активувала" фсб і визначила завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ. Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ", - йдеться в повідомленні.

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Згодом ФСБ обіцяла своєму поплічнику здійснити його "евакуацію" до Москви.

Затримано росіянина, який шпигував за ЗСУ на Донеччині

СБУ викрила агента РФ, задокументувала його злочини і затримала. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: 

війна (1427) СБУ (12918) ФСБ (1457) шпигунство (1012) Донецька область (8744) Краматорський район (340) Райгородок (6) війна в Україні (4586)


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Кончить падло на фіг
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27.01.2025 10:14 Відповісти
На палю, собаку !!!
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27.01.2025 10:23 Відповісти
А скільки таких ще є Повсюди...
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27.01.2025 10:38 Відповісти
З 19-го відкрили кордони знову для кацапні та напустили сотні, тисячі ось таких подонків "хАрошіх русЬкіх". Вони готувались до війни, а хрипатий і його шобла...стелила їм асфальт і розширювала дороги на Київ.
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27.01.2025 13:31 Відповісти
Краще від 12 років
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27.01.2025 10:51 Відповісти
А для чого взагалі існує база перетину кордону, що важко було перевірити з 22 року хто заїхав з підарашки і залишився в Україні, й чим займається на теперешній час?
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27.01.2025 13:40 Відповісти
 
 