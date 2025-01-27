Поселився на Донеччині та коригував обстріли: СБУ затримала громадянина РФ. ФОТО

На Донеччині затримано громадянина РФ, який коригував удари російських військ по локаціях Сил оборони на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Затриманий - 56-річний чоловік, який прибув до України з Москви за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району. Після 24 лютого 2022 року він проживав у цьому селищі і намагався вести непомітний спосіб життя.

"Влітку 2024 року агента "активувала" фсб і визначила завдання: провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті. Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ. Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ", - йдеться в повідомленні.

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Згодом ФСБ обіцяла своєму поплічнику здійснити його "евакуацію" до Москви.

СБУ викрила агента РФ, задокументувала його злочини і затримала. Також було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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