Спецпризначенці СБУ за тиждень ліквідували 468 російських загарбників. ВIДЕО
Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень роботи ліквідували 468 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.01.2025 11:36 Посилання
+12 Ihor #596022
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+11 Микола Січень #595701
показати весь коментар26.01.2025 11:38 Посилання
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А в Одесі 6 (шість) нарядів поліції приїхали пакувати одного водія автобусу, прямо на автовокзалі.
Хто на що вчився...
Яка у цього поліцейского та у як би співробітника ТЦК -- мотивація далі воювати.
поки дивані війська включають свої багатоцільові тактичні радари тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.
"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."
Я висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції.
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Низький уклін вам!
Допомагаємо нашим Захисникам, хто чим, можемо!
Слава Україні!
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