УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6822 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 303 25

Спецпризначенці СБУ за тиждень ліквідували 468 російських загарбників. ВIДЕО

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень роботи ліквідували 468 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Дивіться: Російська військовослужбовиця просить український дрон не атакувати її. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) війна (1427) ліквідація (4050) СБУ (12918)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
26.01.2025 11:36
+12
Особливо сподобався перший відоси з групою долбйобв: "ДруХ, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна".
показати весь коментар
26.01.2025 11:43
+11
Ще і відстрілюються,підари свинособачи..
показати весь коментар
26.01.2025 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
26.01.2025 11:36 Відповісти
Ще і відстрілюються,підари свинособачи..
показати весь коментар
26.01.2025 11:38 Відповісти
ОБЫЧНО КОГДА У ВОЙНА СПРАШИВАЕШЬ СКОЛЬКО МИНУСНУЛ !? ОН ОТВЕЧАЕТ А Я ЧТО СЧИТАЛ !?
показати весь коментар
26.01.2025 11:42 Відповісти
Особливо сподобався перший відоси з групою долбйобв: "ДруХ, астаффь пакуріть, а в атвєт - тішіна".
показати весь коментар
26.01.2025 11:43 Відповісти
Круто.
А в Одесі 6 (шість) нарядів поліції приїхали пакувати одного водія автобусу, прямо на автовокзалі.
Хто на що вчився...
показати весь коментар
26.01.2025 12:05 Відповісти
За невиконання норм щодо набору контрактників - співробітників військкомату - ТЦК відправляють на війну. А якщо точніше - до штурмових підрозділів, із яких повернутися живим практично неможливо. На цьому ґрунті назріває серйозний конфлікт, оскільки представники ТЦК не можуть знайти потрібну кількість контрактників, але й помирати за це не готові.
Яка у цього поліцейского та у як би співробітника ТЦК -- мотивація далі воювати.
показати весь коментар
26.01.2025 12:14 Відповісти
Знов кацапи понабігли нити та ТЦК лаяти... Все одно вам звизда
показати весь коментар
26.01.2025 12:52 Відповісти
А ти мабуть титан, що воює і тобі не потрібна підміна чи ротація... Третій рік з окопів не вилазиш? Та ні, ти дрищ, що сховався під мамкиною спідницею та звідти воняєш І тебе ТЦК знайдуть, тільки не 6 (шість) нарядів, а однієї дівчини буде достатньо затримати такого задрота!
показати весь коментар
26.01.2025 12:59 Відповісти
якщо потрібно, то й жінки підуть воювати та захищати Дмитрия ......

поки дивані війська включають свої багатоцільові тактичні радари тактично кушетно-есперного типу ближнього та далекого радіусу дії.

"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."
показати весь коментар
26.01.2025 13:19 Відповісти
Ну звісно, бо тебе вже не треба захищати, бо втікла на рашку та строчиш з кремлядської методички під бурятом та кадирівцем... Почерк в тебе якийсь нерівний
показати весь коментар
26.01.2025 15:31 Відповісти
Типова відмазка з кремлядської методички для запроданця та дрищів... А ти мабуть не встигло здриснути та конаєш від заздрощів Та хтось все ж таки бере до рук зброю і не ниє як ти і завдяки їм ще існує Україна! Те не завдяки таким ганчіркам, як ти!
показати весь коментар
26.01.2025 15:28 Відповісти
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
показати весь коментар
26.01.2025 15:49 Відповісти
Зачекайю реакції адміністраторів "censor.net/ua" на те, як деякі опоненти переходять на образливий "ad hominem" який містить образу чи приниження опонента.

Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
показати весь коментар
26.01.2025 15:45 Відповісти
Дякуємо Захисникам, за важку щоденну роботу!
Низький уклін вам!
Допомагаємо нашим Захисникам, хто чим, можемо!
Слава Україні!
показати весь коментар
26.01.2025 12:08 Відповісти
Переклад пісні: Не треба нікуди тікати, стій та чекай дрона як трамваю ...
показати весь коментар
26.01.2025 13:37 Відповісти
Ліквідували 468 загарбників, і, ставши раком перед Зєлєю Єрьмаківським, заарештували трьох Українських Генералів.
Зєля подякував конторським...
показати весь коментар
26.01.2025 15:04 Відповісти
😍
показати весь коментар
26.01.2025 15:12 Відповісти
Озвучка класс.Это что-корейская "черепаха-аха-аха"?
показати весь коментар
26.01.2025 18:07 Відповісти
😍
показати весь коментар
27.01.2025 07:51 Відповісти
на першому відео схоже на страйк: виглядає, що були ліквідовані всі 5 москальсько-нацистські окупанти
показати весь коментар
27.01.2025 07:58 Відповісти
 
 